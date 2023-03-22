Самые впечатляющие ударные кратеры на Земле

По предположениям учёных, на поверхность Земли ежегодно падает порядка 500 метеоритов, но только 5 или 6 из них крупные настолько, чтобы их смогли обнаружить с помощью метеорологических радиолокационных радаров. Крупные столкновения, оставляющие заметные ударные кратеры — к счастью, крайне редкие явления, которые случаются, в среднем, с интервалом в тысячи лет.



Например, каменистые астероиды диаметром 100 метров падают на Землю, в среднем, каждые 5200 лет. В результате такого падения может образоваться воронка диаметром 1,2 км, выделив энергию, эквивалентную 3,8 мегатонны в тротиловом эквиваленте или почти в 1000 раз мощнее, чем суммарная энергия ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки.



Более крупные падения астероидов диаметром 1 км случаются гораздо реже (каждые 500.000 лет), а столкновения Земли с космическими объектами диаметром 5 км — раз в 20 миллионов лет. В результате последнего известного падения небесного тела размером 10 км погибли динозавры; это случилось 66 миллионов лет назад.



На сегодняшний день на нашей планете существует 188 доказанных ударных кратеров, однако большинство из них едва различимы. Лишь некоторые из них избежали эрозии и выветривания либо имеют типичные особенности, являющиеся результатом столкновения крупного метеорита с Землёй. Сегодня вы узнаете о 15 ударных кратерах, представляющих собой потрясающее зрелище!



Аризонский метеоритный кратер, или кратер Барринджера

Кратер Пингалут (Pingualuit Crater)

Ударный кратер Wolfe Creek

Кратер д’Амгид (Amguid Crater)

Метеоритный кратер Аорунга (Aorounga Crater)

Кратер Лонар (Lonar Crater)

Кратер Госсес Блафф (Gosse’s Bluff)

Кратер Тенаумер (Tenoumer Crater)

Кратер Тсваинг (Tswaing Crater)

Кратер Ротер Камм (Roter Kamm)

Кратер Маникуаган (Manicouagan crater)

Кратер Шумейкер (Shoemaker Crater)

Клируотер Лейкс (Clearwater Lakes)

Ударный кратер Каали (Kaali Crater)

Кратер Камиль (Kamil Crater)

Озеро Босумтви (Lake Bosumtwi)