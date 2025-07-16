IT-креативщики NeoMam превращают развалины в современные дома и возвращают красоту замкам

1. Остатки руин на вершине скалистого холма в Арко (Италия)

Таким сегодня видят остатки замка Палаццо Маркабруни жители Арко (Италия). | Фото: balikmazi.blogspot.com.

А таким Палаццо Маркабруни мог бы стать после реконструкции современными архитекторами (цифровая визуализация). | Фото: designboom.com.

2. Особняк Лаксона городе Талисай (Филиппины)

Особняк Лаксона заслуживает того, чтобы сохранить его красоту для потомков, редкой, как для Восточного Негроса (Талисай, Филиппины). | Фото: acerealsite.wordpress.com.

Величие архитектурных элементов выгодно подчеркнута стеклянными поверхностями и функциональной крышей, на которой можно было бы разместить оранжерею или зимний сад (реконструкция NeoMam Studios).

Каменный дом , с проваленной крышей, также может вдохновить на преобразования (Crofter's Cottage, Оркнейские острова). | Фото: travelweekly.com.au.

Преображенный дом рыбака или крестьянина, некогда жившего на Оркнейских островах (цифровая визуализация Crofter's Cottage). | Фото: travelweekly.com.au.

4. Развалина на Thackaringa Street в Сильвертоне (Новый Южный Уэльс, Австралия)

Старая хижина на улице Такаринга в полузаброшенной деревне Сильвертон не является памятником архитектуры , тем не менее заинтересовала дизайнеров NeoMam Studios (Новый Южный Уэльс, Австралия). | Фото: forbes.com.

Даже ржавый автомобиль может сослужить добрую службу, если понадобится преобразовать дом и участок (цифровой концепт Thackaringa Street House). | Фото: forbes.com.

5. Сторожка Чачабамба в Мачу-Пикчу (Перу)

Остатки древней сторожки в Чачабамбе являются ярким свидетельством строительных технологий, выработанных инками (Мачу-Пикчу, Перу). | Фото: incatrail.org.

Цифровое обновление нацелено на гармоничную интеграцию преображенного объекта в окружающий природный ландшафт (реконструкция сторожки Chachabamba, Перу). | Фото: slo.couriertrackers.com.

6. Руины Вукоки Пуэбло в Флагстаффе (штат Аризона, США)

Древний жилой комплекс, рассчитанный на проживание 8 семей, ранее был трехэтажным, о чем свидетельствуют обнаруженные деревянные балки и остатки лестниц (Wukoki Pueblo, Флагстафф). | Фото: travelweekly.com.au.

Даже минимальные остатки здания и бесплодная пустыня в умелых руках современных дизайнеров могут превратиться в роскошную усадьбу с благоухающим окружением (цифровая визуализация Wukoki Pueblo, США). | Фото: neomam.com.

7. Восстановление былой красоты известных и не очень исторических достопримечательностей

Озерный Замок Карлаверок в Шотландии – яркий образец замковой архитектуры Средневековой Европы.

Замок Данлюс достоин того, чтобы сохранить его облик для потомков, пусть и цифровом виде (Северная Ирландия).

Все, что осталось от первоначальной структуры Самоборского замка, восходящего к XIII веку – это руины гауптвахты, которую и восстановили дизайнеры с помощью компьютерных технологий (Хорватия) .

В конце XII века всего за два года по приказу короля Ричарда Львиное Сердце был построен прекраснейший замок Гайар, который время тоже не пощадило (Ле Андели, Франция).

Прекрасный Замок Менло среди роскошного ландшафта западной Ирландии был построен в XVI веке в качестве поместья для семьи Блейк из английских дворян (Голуэй, Ирландия).

Самые ранние каменные сооружения Замка Данноттар, сохранившиеся до наших дней, датированы 1300-годами (Стоунхейвен, Шотландия).

Руины Ольштынского замка, включая готическую башню, несколько неприступных стен и остатки колонн, благодаря стараниям дизайнеров NeoMam Studios обрели былое величие (Польша) .