IT-креативщики NeoMam превращают развалины в современные дома и возвращают красоту замкам

В руинах также может быть что-то захватывающее и волнующее, ведь каждый дорисовывает на свой лад полуразрушенные замки и даже простые строения, посещая исторические достопримечательности или прогуливаясь по историческим местам. Богатая история разрушенных архитектурных творений заинтересовала и увлеченных цифровыми реконструкциями дизайнеров креативного агентства контент-маркетинга NeoMam Studios, которые после тщательного изучения старинных чертежей и консультаций со специалистами, воссоздают былое величие древних замков, храмов и мостов, а также «отремонтировали» на современный лад развалившиеся строения, разбросанные по всему миру.
1. Остатки руин на вершине скалистого холма в Арко (Италия)
Таким сегодня видят остатки замка Палаццо Маркабруни жители Арко (Италия). | Фото: balikmazi.blogspot.com.
А таким Палаццо Маркабруни мог бы стать после реконструкции современными архитекторами (цифровая визуализация). | Фото: designboom.com.
Почти тысячу лет назад на севере Италии был построен грозный замок Палаццо Маркабруни (он же Замок Арко), который за годы своего существования пережил немало трагических событий, включая войны, природные катаклизмы и пожары. Сегодня на вершине скалистого холма остались лишь остатки былой красоты архитектурного творения, восходящего к XI веку. Вот его то и решили «освежить» компьютерные дизайнеры лондонского креативного агентства NeoMam Studios, разработки которых не раз удивляли оригинальностью и точностью воссоздания старинных структур.
2. Особняк Лаксона городе Талисай (Филиппины)
Особняк Лаксона заслуживает того, чтобы сохранить его красоту для потомков, редкой, как для Восточного Негроса (Талисай, Филиппины). | Фото: acerealsite.wordpress.com.
Величие архитектурных элементов выгодно подчеркнута стеклянными поверхностями и функциональной крышей, на которой можно было бы разместить оранжерею или зимний сад (реконструкция NeoMam Studios).
На Филиппинах, в живописной провинции Восточный Негрос, сохранились руины красивейшего особняка, построенного португальским сахарным магнатом Мариано Ледесмы Лаксона в честь своей умершей супруги Марии Браги Лаксон. Возведенный всего сотню лет назад в средиземноморском стиле с элементами колониальной итальянской архитектуры, в дизайне которого филигранно переплелись изысканный вкус и лучшие элементы европейских стилей, он ярко выделяется среди тропиков Восточного Негроса.
3. Дом крестьянина (крофтера) на Оркнейских островах (Шотландия)
Каменный дом, с проваленной крышей, также может вдохновить на преобразования (Crofter's Cottage, Оркнейские острова). | Фото: travelweekly.com.au.
Преображенный дом рыбака или крестьянина, некогда жившего на Оркнейских островах (цифровая визуализация Crofter's Cottage). | Фото: travelweekly.com.au.
Оставшиеся руины старинных хижин, покинутые на Оркнейских и Шетландских островах, особенно будоражат воображение. Согласно древним мифам, на очаровывающих первозданной красотой островах, жили не только рыбаки и крестьяне, их населяли колдуны-амфибии, которые то ли сами превращались в чудищ и похищали людей, то ли поклонялись морским чудовищам поэтому и заманивали к ним рыбаков. Но, кто бы не жил на удаленных островах в 1851 году, нагрянувшая чума, унесла жизни практически всех жителей, а те, кто остался, навсегда покинули свои дома. Среди них и оказался один из основательных домов рыбака/крестьянина Crofter's Cottage (коттедж крофтера), отличающийся простотой, непритязательностью дизайна, зато прочный объект, являющийся великолепным примером функционального дизайна. Толстые стены, сложенные без раствора (техника сухой кладки), маленькие окна и незамысловатый дизайн позволяли фермерам жить в тепле и даже с некоторым комфортом в довольно суровых климатических условиях. Этот полуразрушенный дом специалисты NeoMam Studios мастерски «отремонтировали», покрыв металлической крышей, интегрировав люкарну с панорамным окном, а также приподняв ее над каменным строением, чтобы как можно больше впустить света внутрь не очень-то и пострадавшего от времени и погоды здания. Все это было сделано без ущерба для традиционного вида.
4. Развалина на Thackaringa Street в Сильвертоне (Новый Южный Уэльс, Австралия)
Старая хижина на улице Такаринга в полузаброшенной деревне Сильвертон не является памятником архитектуры, тем не менее заинтересовала дизайнеров NeoMam Studios (Новый Южный Уэльс, Австралия). | Фото: forbes.com.
Даже ржавый автомобиль может сослужить добрую службу, если понадобится преобразовать дом и участок (цифровой концепт Thackaringa Street House). | Фото: forbes.com.
Дом на улице Такаринга в полузаброшенной деревне Сильвертон, что в Новом Южном Уэльсе Австралии, также превратился в привлекательный архитектурный объект, правда, только визуально. Очень бы неплохо жилось владельцам в преображенной хижине, которая пусть и сохранила скромные размеры продолговатой формы, но приобрела с двух сторон крытые террасы, образованные с помощью оболочки из кортеновской стали со ржавым оттенком, где можно приятно было бы отдохнуть в любое время дня и ночи. Да и облагороженный участок с обилием разных видов кактусов придают строению особую изюминку.
5. Сторожка Чачабамба в Мачу-Пикчу (Перу)
Остатки древней сторожки в Чачабамбе являются ярким свидетельством строительных технологий, выработанных инками (Мачу-Пикчу, Перу). | Фото: incatrail.org.
Руины Чачабамбы, обнаруженные в 1940 году, сохранились на старой тропе инков, проходившей вдоль южного берега реки Урубамба. Это было укрепительное сооружение, охранявшее вход на дорогу, которая вела к древнейшему процветающему городу Южной Америки – к Мачу-Пикчу. Специалисты склоняются к мысли, что помимо этого строение являлось и культовым сооружением, призванным оберегать город от злых духов.
Цифровое обновление нацелено на гармоничную интеграцию преображенного объекта в окружающий природный ландшафт (реконструкция сторожки Chachabamba, Перу). | Фото: slo.couriertrackers.com.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что древнее сооружение является свидетельством строительных навыков инков. Используя лишь базовые инструменты, они выработали технологию обработки камней, которые идеально подходили для сухой кладки стены, позволяющую возводить надежные, водонепроницаемые и не продуваемые всеми ветрами здания, что было немаловажно для сложных погодных условий высокогорья. Творческое же обновление, созданное специалистами NeoMam Studios, симпатизирует окружению горными вершинами, поэтому неудивительно, что преобразованные руины гармонично интегрированы в природный ландшафт. Сейчас бы сторожка имела высокие крыши, покрытые травой, простые угловатые каменные стены и фронтоны, внутренний дворик с зонами отдыха на массивных бетонных плитах, внешнее пространство двора, откуда открывается восхитительный вид на горную гряду и долину.
6. Руины Вукоки Пуэбло в Флагстаффе (штат Аризона, США)
Древний жилой комплекс, рассчитанный на проживание 8 семей, ранее был трехэтажным, о чем свидетельствуют обнаруженные деревянные балки и остатки лестниц (Wukoki Pueblo, Флагстафф). | Фото: travelweekly.com.au.
Вукоки Пуэбло – впечатляющие руины древнего сооружения на вершине большого пьедестала из песчаника, органично вписываются в окружающий «лунный» пейзаж Национального парка Вупатки, расположенного недалеко от Флагстаффа (штат Аризона, США). С первого взгляда почти невозможно увидеть остатки строения на каменистой структуре холма, но все же, когда-то здесь обитали группы индейских народов, образовавшие небольшие поселения (пуэбло).
Даже минимальные остатки здания и бесплодная пустыня в умелых руках современных дизайнеров могут превратиться в роскошную усадьбу с благоухающим окружением (цифровая визуализация Wukoki Pueblo, США). | Фото: neomam.com.
Примечательно: В XI – XII веках представители древних племен возводили глинобитные дома, имитирующие цвета и текстуры бесплодных окрестностей. Толстые стены и маленькие окна традиционных строений помогали сохранять прохладу в изнуряющем климате пустыни, а в холодную пору и согревать. Руины Вукоки Пуэбло (Wukoki Pueblo), представляющие собой жилое пространство для 8 семей, вдохновили на причудливую визуализацию. Изобретательные компьютерные дизайнеры NeoMam Studios и эти древние остатки превратили в современное жилое пространство, где используется каждый уцелевший кирпич. Старинные материалы органично вплетаются в потрясающие кубические объемы, предусматривающие множество деталей, отсылающих и к долгой истории, и к интересным дизайнерским находкам нашего времени.
7. Восстановление былой красоты известных и не очень исторических достопримечательностей
Озерный Замок Карлаверок в Шотландии – яркий образец замковой архитектуры Средневековой Европы.
Замок Данлюс достоин того, чтобы сохранить его облик для потомков, пусть и цифровом виде (Северная Ирландия).
Величественные памятники прошлого человечества, такие как храмы Ангкор-Ват в Камбодже, Древняя Олимпия и Кносский дворец в Греции, Баган в Мьянме или Карнакский храмовый комплекс в Египте, прекраснейшие замки и дворцы, разбросанные по Европе и Азии или просто безымянные строения – все они дают возможность поколениям людей изучать традиции, культуру и строительные технологии древних цивилизаций, затерявшихся во времени. Но обнаруженные исторические памятники дают пищу для размышления не только исследователям и ученым, архитекторы и дизайнеры вдохновляются величием старинных объектов, создавая новые шедевры. Хотя встречаются и такие, которые стараются в точности воспроизвести древние объекты, возвращая их былую мощь и красоту. Именно по такому пути идут специалисты британского креативного агентства контент-маркетинга NeoMam Studios, которые дают возможность сохранить историческое наследие, создавая цифровые визуализации, основанные на тщательном изучении чертежей, картин, гравюр или любых других документов, дошедших до наших дней. Они создали целую коллекцию преображенных древних сооружений, дающую возможность представить, как выглядели эти здания в своих ослепительных первоначальных формах.
Все, что осталось от первоначальной структуры Самоборского замка, восходящего к XIII веку – это руины гауптвахты, которую и восстановили дизайнеры с помощью компьютерных технологий (Хорватия).
В конце XII века всего за два года по приказу короля Ричарда Львиное Сердце был построен прекраснейший замок Гайар, который время тоже не пощадило (Ле Андели, Франция).
Прекрасный Замок Менло среди роскошного ландшафта западной Ирландии был построен в XVI веке в качестве поместья для семьи Блейк из английских дворян (Голуэй, Ирландия).
Самые ранние каменные сооружения Замка Данноттар, сохранившиеся до наших дней, датированы 1300-годами (Стоунхейвен, Шотландия).
Руины Ольштынского замка, включая готическую башню, несколько неприступных стен и остатки колонн, благодаря стараниям дизайнеров NeoMam Studios обрели былое величие (Польша).
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