Самые скандальные русские модели

После того, как открылись границы Советского Союза, русские девушки быстро обрели славу первых красавиц мира и заняли вершины мирового модельного бизнеса. Но вскоре мир понял, что эти загадочные русские – не только красивы, но и умны, расчетливы, хитры, а временами непредсказуемы. И тогда мир потрясла череда скандалов, связанных с русскими красавицами.
Анастасия Квитко и пластическая хирургия
Анастасию Квитко сравнивают с Ким Кардашьян. Россиянка также обрела известность, благодаря своим выдающимся формам. Сегодня у ее инстаграма больше 2,6 миллионов подписчиков. При этом его не первый месяц сотрясают скандалы и конфликты, связанные с одним-единственным вопросом: делала ли Настя пластические операции? Сама модель утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, а своей фигурой обязана лишь диете и спорту. Она призывает женщин не стесняться себя и гордиться фигурой, данной природой. Однако ее недоброжелатели не устают подвергать сомнению природное происхождение фигуры самой Квитко, и эти волны скандала не могут успокоиться уже очень давно.
Ирен Феррари и ее бюст
Ирен Феррари, обладательница самого большого в России бюста 9 размера, однажды подала в суд на французскую авиакомпанию, которая, по ее мнению, не обеспечила безопасную перевозку ее главного сокровища. По ее мнению, расстояние между креслами было слишком маленьким, а пилот слишком неаккуратно вел самолет. В результате, когда машину сильно тряхнуло в воздухе, Ирен ударилась грудью о спинку переднего сиденья, и один из ее имплантов лопнул.. Сочтет ли суд ее доводы такими же весомыми, как и ее бюст, неизвестно: рассмотрение дела еще не завершено.
Виктория Одинцова и опасное селфи
Модель Виктория Одинцова готова на все, чтобы повысить популярность своего инстаграма. Не так давно она сделала селфи на вершине башни Кайян в Дубае, стоя без страховки на маленькой площадке на высоте около 500 метров. К счастью, при фотографировании Виктория не пострадала, зато в Дубае разгорелся настоящий скандал, стоивший модели неприятностей с местными властями.
Самоубийство Русланы Коршуновой
Карьера Русланы Коршуновой в начале 2000-х была на взлете, ее называли «музой современной моды». Она работала с престижными марками и даже появилась на обложке журнала Vogue. Тем более страшным для всех, знавших Руслану, оказалось неожиданное самоубийство Русланы, покончившей с собой в 2008 году. За 4 дня до своего 21-летия Руслана выпала из окна своей квартиры на Манхэттэне, на 21 этаже, и разбилась насмерть. Предсмертной записки обнаружено не было, знакомые Коршуновой в один голос говорили, что у нее не было никаких причин покончить с собой. Суицид русской модели до сих пор остался загадкой.
Яна Гудкова и ее имущество
Российская модель Яна Гудкова переехала в Нью-Йорк в 2013 году и тут же нашла себе старшего друга по имени Брент Керриер. По утверждению обоих, это была исключительно платоническая дружба, – тем не менее, она была настолько горячей, что Брент отдал в распоряжение Яны свою квартиру в престижном Челси. Однако вскоре дружба затухла, и Керриер попросил девушку съехать. В ответ Яна подала на бизнесмена в суд, требуя вернуть ей оставшиеся на квартире часы Rolex за $8000, ноутбук от Apple, айпад и две сумочки из змеиной кожи. Суд на сегодняшний день продолжается, и светская пресса с нетерпением ждет подробностей скандала.
Екатерина Иванова и Ронни Вуд
Екатерина Иванова не была даже моделью в полном смысле слова – она работала официанткой в лондонском баре и подрабатывала в эскорт-агентстве. Там она и познакомилась с Ронни Вудом, участником группы Rolling Stones. Между ними тотчас начался роман. Мечты Екатерины сбылись: она прочно прописалась в светской хронике – сначала как подружка Вуда, чью любовь с «роллингом» журналисты расписывали, как могли, а потом – как его бывшая подружка, с удовольствием рассказывавшая журналистам о том, как тяжело жить с рок-звездой – алкоголиком, выпивавшим по две бутылки водки в день. Тем временем Вуд бросил пить, женился и стал счастливым отцом дочек-близнецов. Катя Иванова пытается делать карьеру в телевизионных реалити-шоу.
Кристина Пименова и загубленное детство
11-летняя Кристина Пименова вышла на подиум в 5 лет, и сегодня она – состоявшаяся успешная модель, работавшая с рядом известных брендов, включая Armani и Dolce&Gabbana. Тем не менее, вокруг ее имени постоянно кипят страсти: педагоги и психиологи утверждают, что мать Кристины, Гликерия, откровенно эксплуатирует дочь, лишая ее детства и выстраивая нарочито сексуальный образ девочки, не соответствующий ее возрасту. Гликерия Пименова отвергает все обвинения, заявляя, что Кристина сама обожает работу модели и стремится строить карьеру. Сама Кристина, видимо, еще слишком мала, чтобы публично выразить свое мнение на этот счет.
Анжелика Кенова – девушка-Барби
26-летняя модель Анжелика Кенова сделала себе имя на своем сходстве с куклой Барби. Сама Анжелика утверждает, что виной всему родители: они воспитывали ее в строгости, категорически не желая, чтобы она взрослела, и именно для этого создавали ей образ куклы-малышки. Впрочем, это только легенда, и сколько в ней правды – бог весть. Точно известно одно: благодаря сходству с Барби Анжелика стала знаменитостью и имеет все шансы добиться своей отнюдь не детской мечты – стать моделью Playboy.
Светлана Захарова и ее уголовный двойник
Светлана Захарова жила в Нью-Йорке, работала с брендами Alexander Wang и Chanel, ее карьера была на взлете. Но все разрушила одна-единственная новость в популярной телепередаче, объявлявшая, что Светлану обвинили в вымогательстве, и проиллюстрированная фотографией модели. Это был скандал. Клиенты стали массово отказываться от услуг Захаровой. Правда, вскоре выяснилось, что произошла ошибка, и речь шла об известной преступнице Светлане Тревис, взявшей себе для конспирации псевдоним «Захарова». Тем не менее, по утверждениям адвокатов Светланы, эта история сказывается на ее работе и репутации по сей день.
Анна Логинова и ее «порше»
Анна Логинова начинала карьеру как модель, но потом пошла дальше, став самой известной в России женщиной-телохранителем, а затем – и хозяйкой охранного агентства, предоставлявшего услуги женщин-телохранителей. Однако Анна недолго блистала титулом «самой крутой россиянки». В 2008 году она погибла от ранений, полученных в схватке с преступниками при самых прискорбных обстоятельствах. Вечером группа угонщиков попыталась угнать спортивный «порше» 29-летней Логиновой. Выкинув девушку из машины, преступники дали по газам. Однако Анна не хотела отдавать авто, и продолжала цепляться за ручку двери. После того, как машина протащила ее по земле на огромной скорости, Анна потеряла сознание и от полученных травм вскоре скончалась в больнице. После ее смерти многие осторожно замечали, что поведение Анны в этой ситуации было далеко от высоких профессиональных стандартов крутого спеца по безопасности.
Софья Никитчук и российский флаг
«Мисс Россия» – 2015 Софья Никитчук попала в центр нешуточного скандала после того, как для съемок в глянцевом журнале завернулась в российский лаг. Излишне патриотически настроенные граждане обвинили ее в оскорблении флага и сгоряча даже написали на девушку жалобу в прокуратуру Екатеринбурга. Спасла Софью от расправы, скорее всего, исключительно ее красота и быстрый отъезд на конкурс «Мисс Мира – 2015″.
Елене Гант: большой скандал с маленькой женщиной
Модель-карлик Елена Гант стала центром скандала, разгоревшегося между лас-вегасским шоу, где она выступала в роли «маленькой Бритни Спирс», имитируя певицу, и создателями телесериала «Маленькие женщины Лос-Анджелесе». Создатели сериала мечтали использовать ее способность смешно пародировать Бритни, но владелец шоу пригрозил, что подаст на телекомпанию в суд, если она не откажется от этой идеи. Разумеется, сценаристы телешоу отступили. Тем самым они здорово поправили репутацию Гант среди коллег, обвинявших ее в пошлости и жестокости шуток в адрес Спирс.
Олеся Кафельникова и анорексия
Профессиональная модель и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Олеся уже давно страдает анорексией. Об этом сообщил сам теннисист, рассказав, что при росте в 174 см его 18-летняя дочь весит всего 49 килограммов.Сама Олеся, однако, категорически отрицает наличие проблемы, не желая обсуждать этот вопрос ни с близкими, ни с дальними. Может, и правда дело в природном строении фигуры? Впрочем, глядя на выпирающие коленные чашечки, такого не скажешь.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии