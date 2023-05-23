24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Прискорбно, но факт – знаменитости, художники, режиссеры, атлеты и выдающиеся общественные деятели часто лишают себя жизни. Самоубийства среди звезд всегда привлекают внимание общественности, ведь нам кажется, что, раз уж они богатые и успешные, то должны быть счастливы. Но, правда в том, что многие из них страдают депрессией или другими душевными расстройствами. В любом случае, эти 24 человека ушли слишком рано, и их фанатам всегда будет их не хватать.









Робин Уильямс – 63 года

Дейв Мирра – 41 год

Сойер Свитен – 19 лет

Джиа Аллеманд – 29 лет

Джован Белчер – 25 лет

Лекс МакАллистер – 31 год

Мэрилин Монро – 36 лет

Минди Маккриди – 37 лет

Симон Баттл – 25 лет

Курт Кобейн – 27 лет

Шакир Стюарт – 34 года

Уэнди О. Уильямс – 48 лет

Александр МакКуин – 40 лет

Люси Гордон – 28 лет

Ли Томпсон Янг – 29 лет

Джонни Льюис – 26 лет

Крис Лайтли – 44 года

Дана Плато – 34 года

Крис Бенойт – 30 лет

Л’Рен Скотт – 49 лет

Джуниор Соу – 43 года

Аарон Шварц – 26 лет

Терри Кэт – 31 год

Мэри Кей Бергман – 38 лет