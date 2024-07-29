10 экстремальных татуировок, которые сделаны на глазных яблоках

Необычная татуировка глаз.
К татуировкам в обществе неоднозначное отношение. Кто-то считает их частью субкультуры, кто-то - самовыражением, а кто-то блажью, на которую не стоило бы разменитьваться. Но эти ребята, кажется превзошли по экстриму самые крутые салоны тату. Они сделали наколки на глазных яблоках.
1. Кэтт Гэллинджер
«Оплывшая» татуировка Кэтт Гэллинджер.
Молодая женщина из Канады, которая рассказывает о своем опыте татуировок на глазном яблоке, чтобы люди дважды подумали перед тем, как сделать подобное. В ее случае неудачная процедура привела к тому, что у девушки сильно ухудшилось зрение в левом глазу, а также белок этого глаза обрел пурпурный цвет.
24-летняя Гэллинджер утверждает, что хотела сделать просто необычное тату на левом глазу, но после окрашивания белка попала в больницу, где врачи прописали ей закапывание антибиотика. К сожалению, после этого все стало еще хуже. Ее глаза опухли, и после того, как врачи использовали стероиды для облегчения симптомов, татуировка «оплыла» и застыла вокруг роговицы, ухудшив зрение и доставляя серьезный дискомфорт.
2. Художник-татуировщик Каран
Мастер пирсинга Каран.
Некоторые новостные источники утверждают, что мастер пирсинга и художник-татуировщик Каран считается первым индийцем, который татуировал свои глазные яблоки. 28-летний молодой человек стал очень популярным на Instagram, и его фотографии вызывают неизменный ажиотаж.
3. Модель фестиваля татуировок
Модель фестиваля татуировок в Сан-Паулу в 2013 году.
На этом снимке изображен человек с татуировками на теле и глазах. Фото было сделано во время третьего Международного фестиваля татуировок в Сан-Паулу в 2013 году.
4. Честер Ли
Художник-татуировщик Честер Ли.
28-летнему художнику-татуировщику Честеру Ли его уникальные глаза «сделал» американский художник, известный под псевдонимом «Лунная кобра». Эта крайняя форма модификации включает окрашивание защитного наружного слоя глаз, называемого склерой, с помощью инъекции чернил.
5. «Лунная кобра»
Говард «Хуои» Роллинз.
Художник-татуировщик Говард «Хуои» Роллинз (известный как «Лунная кобра») утверждает, что он изобретатель современной склеральной татуировки. Якобы основой подобной формы искусства стали его эксперименты с тремя добровольцами (Шенноном Ларраттом, Джошуа Мэтью Раном и «Паули Неостановимым») в 2007 году.
6. Джей
Инъекции пигмента в белок человеческого глаза.
Людей с татуировками глазных яблок не всегда воспринимают хорошо. Иногда в них просто тыкают пальцами, а бывают и случаи, когда их могут принять за дьявола. Хотя все еще экспериментальная практика инъекции пигмента в белок человеческого глаза существует уже почти десять лет, эта процедура по-прежнему считается одной из самых экстремальных татуировок. Как-то Джея (на фото) в продуктовом магазине преследовал человек, убежденный, что он одержим каким-то демоном.
7. Джоэлтрон
Мастер по пирсингу Джоэлтрон.
Однажды Джоэлтрон решился на радикальную процедуру тату глаз. При этом вдохновением для него послужил... зеленый мяч для тенниса.
8. Таттбой Холден
Таттбой Холден излечился на игле татуировщика.
Бывший офисный работник покрыл 90% своего тела, включая даже глаза и половой орган, татуировками. Таттбой Холден, который юридически изменил свое имя в 2014 году, утверждает, что как-то после обычной операции в 2000 году он из-за побочных эффектов испытывал постоянную боль. Облегчение 48-летний мужчина нашел только в… игле татуировщика. С тех пор он вложил почти 90 000 долларов и 1 000 часов в модификации тела.
9. Блоггер Balea У Scarleg
Тату от «Лунной кобры».
«Лунная кобра» явно не просто так прослыл самым опытным татуировщиком глаз. Блоггер Balea У Scarleg также решила воспользоваться его услугами, чтобы нанести тату на один глаз.
10. Рисунок на глазном яблоке
Татуаж глазного яблока.
Те, кто боится полностью татуировать глазное яблоко, могут сделать на нем рисунок. Но от связи с нечистой силой после этого явно не «открестишься».
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