7 фильмов о мускулистых парнях

Женщины хотят с ними познакомиться, мужчины — быть на них похожи. Они сильны, отважны, и у них просто невероятный торс. Представляем подборку фильмов о мускулистых парнях. Чтобы было к чему стремиться.
«Помпеи»
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон в этом фильме сыграл роль раба Майло, предпочитающего сражаться полуголым. Так удобнее и красивее — можно, например, покорить сердце благородной Кассии. И заодно сердца всех зрительниц. Кассия влюбится в раба, но не сможет быть с ним в силу обстоятельств: грядет катастрофа.
«Охотник на лис»
Во время просмотра этой драмы будет о чем подумать и на что посмотреть. Ченнинг Татум и Марк Руффало играют профессиональных борцов, попавших в руки миллиардера-психа Джона Дюпона. Ради большего правдоподобия актеры на протяжении полугода занимались профессиональной борьбой. Так что все, что зритель видит, настоящее.
«Геймер»
Джерард Батлер часто играет мускулистых красавчиков. Этот фильм не исключение. Действие ленты происходит в недалеком будущем, когда компьютерные игры стали настоящей виртуальной реальностью и заняли еще большую часть жизни человека. Герой решает низвергнуть систему, постепенно погружающую весь мир в хаос, но на его пути окажутся серьезные соперники.
«Риддик»
Он силен, опасен и непредсказуем. Ему предстоит сразиться и с людьми, и с животными на неизведанной планете. Его образ воплотил на экране Вин Дизель. Актеру всегда удаются роли физически сильных героев, и эта лента лишь в очередной раз доказывает это. Бесконечные актерские тренировки, отличный сценарий и неожиданные повороты привлекут всех зрителей.
«Люди Икс: Апокалипсис»
Многим героям этого фильма не стоит качать мускулы, чтобы поднимать тяжести. Мутанты управляют предметами при помощи своих способностей. Магнето может поднять стадион движением руки. Но Майкл Фассбендер все равно смотрится очень даже ничего в своем костюме суперзлодея.
«Легенда»
В этом фильме мускулы скрываются под классическими костюмами прошлого века. Картина рассказывает историю взлета и падения братьев-близнецов и асов преступного мира Великобритании. Обе роли исполнил Том Харди. Хоть актер и не так часто появляется в ленте с обнаженным торсом, но его костюмы дают понять, что под ними — масса мускул.
«Мстители: Эра Альтрона»
Еще один фильм о супергероях. Здесь много мускулистых парней: Капитан Америка, Соколиный глаз, Тор, доктор Беннер, когда становится злобным Халком. Список можно продолжать. Важно одно: эти герои используют свои силы, чтобы спасать мир, попутно очаровывая девушек на экране и за ним.
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