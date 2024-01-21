7 фильмов о мускулистых парнях

Женщины хотят с ними познакомиться, мужчины — быть на них похожи. Они сильны, отважны, и у них просто невероятный торс. Представляем подборку фильмов о мускулистых парнях. Чтобы было к чему стремиться.











«Помпеи»

«Охотник на лис»

«Геймер»

«Риддик»

«Люди Икс: Апокалипсис»

«Легенда»

«Мстители: Эра Альтрона»