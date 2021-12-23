Снимите натяжные потолки и уберите арку на кухне: делюсь секретами современного ремонта квартиры!

Натяжные потолки — это классика. Они ведь такие красивые и практичные! А линолеум — отличная альтернатива паркету. Арка между комнатами изящнее банальной двери, а балкон непременно надо застеклить, как же иначе.

На самом деле все эти утверждения — полная чушь, из них можно составить чек-лист кошмарного ремонта. Давайте разберемся, почему хороший ремонт квартиры не имеет с ними ничего общего, как натяжной потолок может вас убить и почему в Европе никто не оформляет балконы ужасным белым сайдингом. В этом нам поможет Руслан Кирничанский.





Натяжной потолок

Поливинилхлорид, из которого делают натяжные потолки, очень токсичен. Особенность ПВХ в том, что он не горит, а плавится слезами. Горячая слеза падает на паркет, диван и шторы, образуя новые очаги возгорания. В общем, поставили ПВХ-потолок — держите под рукой огнетушитель и бригаду пожарных этажом ниже. А ведь пожар может возникнуть даже из-за того, что криворукий электрик неправильно установит светильники в потолке!

Чем заменить: гипсокартоном или тканевым потолком, пропитанным огнеупорным составом

Руслан Кирничанский: «Я всегда рекомендую гипсокартонный лист. Он недорогой и отлично выравнивается. При этом все перекрытия могут “дышать”, чего нельзя добиться с натяжным потолком. В гипсокартонный потолок можно спрятать хорошую звукоизоляцию, а вот ПВХ-потолок из-за металлического профиля по периметру только добавляет шума: он соприкасается со всеми стенами и сильно резонирует. Так что если вы слышите каждый чих соседа, не спешите обвинять в этом тонкие стены дома. Возможно, у него просто натянут модный потолок». «Я всегда рекомендую гипсокартонный лист. Он недорогой и отлично выравнивается. При этом все перекрытия могут “дышать”, чего нельзя добиться с натяжным потолком.В гипсокартонный потолок можно спрятать хорошую звукоизоляцию, а вот ПВХ-потолок из-за металлического профиля по периметру только добавляет шума: он соприкасается со всеми стенами и сильно резонирует. Так что если вы слышите каждый чих соседа, не спешите обвинять в этом тонкие стены дома. Возможно, у него просто натянут модный потолок».







Линолеум или ламинат

Даже на самом дорогом линолеуме остаются вмятины от шкафа, следы от когтей домашних любимчиков и волны, накатанные колесами кресла. А что же ламинат? Ламинат вроде бы всем хорош: и внешне красив, и в монтаже удобен. Вот только в его составе — целая таблица Менделеева, поэтому он еще и очень вреден.

Чем заменить: паркетом или паркетной доской

Руслан Кирничанский: «Многие думают, что по паркету нужно ходить на цыпочках, регулярно пропитывать маслом, никогда ничего не ронять и не проливать на него. Это миф. Паркет — лучшее практичное решение для вашего пола. Да, ценник у него высокий, но его вполне можно заменить и паркетной доской — за счет меньшей толщины ценного дерева она выйдет вам втрое дешевле».

Межкомнатные арки Аркам, как барельефам и портьерам, самое место в фойе театра, а не в «панельке». В 90-е это решение казалось невероятно роскошным и было признаком достатка, но в типовой современной квартире оно неуместно. Чем заменить: обычным проемом или дверью Руслан Кирничанский: «Возможно, когда человек видит элегантную арку, он думает: “Ну все, теперь у меня дома будет собственный Тадж-Махал!”. Но Тадж-Махал в девятиэтажке — это ужасно. Каждый дом подразумевает определенную архитектуру, и не нужно беспорядочно смешивать элементы разных стилей. В типовом блочном жилье не может быть бронзовых ангелочков».





ПВХ-панели в санузле

Одно неосторожное движение, и вот уже на этой панели появляется трещина или вмятина. ПВХ-панели очень хрупкие: их нельзя сверлить и сильно на них нажимать. Как и натяжной потолок, ПВХ-панели при возгорании очень токсичны.

Чем заменить: керамической плиткой

Руслан Кирничанский: «При горении они выделяют настолько едкий дым, что взрослому человеку достаточно сделать один вдох, чтобы упасть без сознания. То есть человек погибает не из-за огня от пожара, а от удушья. Многие уверены, что материалы для отделки должны быть дешевыми, потому что ремонт в целом — и так штука затратная. Но я считаю, что экономия должна быть рациональной, потому что жизнь все-таки дороже. В крайнем случае стены можно покрасить стойкой краской».







Остекленный балкон

Любому хорошему архитектору станет дурно, если показать ему фотографию исторически ценного здания с остекленными балконами и разноцветным сайдингом. Например, в Европе остекление уже давно запретили, и не без причин. Мало того, что такие балконы буквально портят фасад здания, так многие еще и нелегально сносят «лишние» стенки и перегородки.

Что делать: не остеклять или остеклять в едином стиле

Руслан Кирничанский: «Даже если вы решили просто поменять окна, нужно “соблюдать ритм”. Они должны быть одного размера и цвета, чтобы со стороны фасада изменений не было видно. Кстати, смена окон и остекление балконов считаются незаконной перепланировкой, так что управляющая компания может потребовать восстановить фасад в прежнем виде. Мы сами создаем эстетику архитектуры».





И как делать ремонт, чтобы не пожалеть потом?

Прежде чем приступить к ремонту, продумайте все заранее, посчитайте и обязательно запишите. Когда есть план и финальная картинка в голове, выбирать материалы гораздо проще. Так вы меньше рискуете получить в итоге нелепый ремонт, заплатив за него больше, чем рассчитывали.

Несколько коротких советов Руслана Кирничанского: