Уборка труднодоступных мест в доме

Тщательная уборка квартиры требует среди прочего, внимательно взглянуть на трудно доступные закоулки. Таких мест в доме достаточно много, и, вопреки расхожему мнению, они не вне поля нашего зрения. Устройства электрические, радиаторы, карнизы или вентиляционные решетки также требуют регулярного обновления.

Вентиляция

Карнизы

Радиаторы

Аксессуары полезные в доме

Чтобы квартира сияла чистотой, стоит запастись также несколькими гаджетами, что облегчают уборку.Как очистить труднодоступные места в доме? Какие средства использовать? Для чего пригодятся ватные тампоны? Посмотрим.Начнем с тех, которые находятся высоко. Закоулки, до которых редко мы добираемся, например, вентиляционные решетки, расположенные чаще всего на кухне и в ванной комнате. Вне поля нашего зрения и рук, поэтому редко их освежаем.Стоит это делать, по крайней мере, время от времени, потому что пыль, которая на них находится, не перемещается, тогда вместе с циркуляцией воздуха по всему дому. Как справиться с решеткой?Мы можем воспользоваться щеткой на длинной ручке, но она не соберет точно загрязнений, которые находятся в пазах. Наиболее удобно и эффективно снять всю решетку и замочить ее в миске с водой и жидкостью для мытья посуды. Через несколько минут ее необходимо промыть, высушить (например, с помощью бумажного полотенца), и положить обратно на свое месте.Осенью в нашей квартире становится, естественно, темнее – все из-за менее интенсивных солнечных лучей, которые попадают через окно. Некоторые из нас перед наступлением холодов решились на последнее мытье окон, и даже стирку штор и занавесок.Это хороший момент, чтобы сразу очистить карниз, на котором скапливается очень много пыли. Как это сделать лучше всего?Если карниз изготовлен из алюминия, стоит протереть влажной губкой, а затем вытереть насухо с помощью салфетки.Карниз деревянный лучше почистить сухой тряпкой с добавлением мягкого средства для ухода. Стоит приобрести специальную метелку выполнена из микрофибры, она соберет, находившуюся на карниз пыль, не разнося ее по всему помещению.До начала отопительного сезона стоит позаботиться о чистоте радиаторов. Традиционные, которые имеют ребра, не доставляют особых проблем, и легко держать их в чистоте. Просто обычная увлажненная салфетка или увлажненная губка с добавлением жидкости для мытья посуды, которой тщательно протираем поверхность радиатора.В случае радиаторов панельных ситуация сильно затруднена, чтобы аккуратно очистить их – их нужно сначала раскрутить. Как это сделать?В начале нужно снять решетку, которая расположена на верхней части радиатора. Весь интерьер трудно пропылесосить; мы можем взять увлажненную тряпку, намотать на ручку деревянной ложки или специальной метелки из микрофибры.Вы также можете использовать сжатый воздух в аэрозоле, которые мы направляем сверху к внутренней батарее, чтобы избавиться от накопившегося внутри мусора.Не описать всех устройств и мест в доме, где очистка очень сложно. Однако стоит иметь несколько аксессуаров, которые облегчает уборку труднодоступных щелей и уголков.* Мойка паром – грязные закоулки и засохшая грязь, пыль и даже плесень не имеют шансов с этим устройством. Пар под высоким давлением глубоко проникает в зазоры и растворяет даже самые стойкие загрязнения. Дополнительным преимуществом является тот факт, что водяной пар дезинфицирует помещения, без использования сильных моющих средств.* Зубная щетка – щетка с мягким ворсом отлично справится с очисткой различных загрязнений, которые собираются в ванной и на кухне. Без труда удаляет отложения, находящиеся в кабине душевой и уберет грязную затирку в ванной комнате.* Узкий наконечник пылесоса – пригодится, особенно в спальне и гостиной. Диван и кровать, где есть щели между матрацами, к которым поступают пыль и крошки. Пылесос отлично с ними справится. Кроме того, благодаря этому устройству мы избавимся от паутины, в частности, собравшейся в углах помещений.* Ватные тампоны – оказываются незаменимыми в случае появления камня на арматуре. Мы не можем мыть поверхности, так как ее можно легко повредить. Поэтому смоченные в растворе воды и уксуса (1:1) лепестки, приведут к тому, что налет будет только воспоминанием.* Кисть для макияжа – это прекрасный способ удаления пыли с чувствительных поверхностей и щелей, находящихся на электрических устройствах. Тонкие и длинные волоски эффективно собирают пыль, не повреждая при этом электрического оборудования.