Уборка труднодоступных мест в доме

Тщательная уборка квартиры требует среди прочего, внимательно взглянуть на трудно доступные закоулки. Таких мест в доме достаточно много, и, вопреки расхожему мнению, они не вне поля нашего зрения. Устройства электрические, радиаторы, карнизы или вентиляционные решетки также требуют регулярного обновления.
Чтобы квартира сияла чистотой, стоит запастись также несколькими гаджетами, что облегчают уборку.
Как очистить труднодоступные места в доме? Какие средства использовать? Для чего пригодятся ватные тампоны? Посмотрим.
Вентиляция
Начнем с тех, которые находятся высоко. Закоулки, до которых редко мы добираемся, например, вентиляционные решетки, расположенные чаще всего на кухне и в ванной комнате. Вне поля нашего зрения и рук, поэтому редко их освежаем.
Стоит это делать, по крайней мере, время от времени, потому что пыль, которая на них находится, не перемещается, тогда вместе с циркуляцией воздуха по всему дому. Как справиться с решеткой?
Мы можем воспользоваться щеткой на длинной ручке, но она не соберет точно загрязнений, которые находятся в пазах. Наиболее удобно и эффективно снять всю решетку и замочить ее в миске с водой и жидкостью для мытья посуды. Через несколько минут ее необходимо промыть, высушить (например, с помощью бумажного полотенца), и положить обратно на свое месте.
Карнизы
Осенью в нашей квартире становится, естественно, темнее – все из-за менее интенсивных солнечных лучей, которые попадают через окно. Некоторые из нас перед наступлением холодов решились на последнее мытье окон, и даже стирку штор и занавесок.
Если карниз изготовлен из алюминия, стоит протереть влажной губкой, а затем вытереть насухо с помощью салфетки.
Карниз деревянный лучше почистить сухой тряпкой с добавлением мягкого средства для ухода. Стоит приобрести специальную метелку выполнена из микрофибры, она соберет, находившуюся на карниз пыль, не разнося ее по всему помещению.
Радиаторы
До начала отопительного сезона стоит позаботиться о чистоте радиаторов. Традиционные, которые имеют ребра, не доставляют особых проблем, и легко держать их в чистоте. Просто обычная увлажненная салфетка или увлажненная губка с добавлением жидкости для мытья посуды, которой тщательно протираем поверхность радиатора.
В случае радиаторов панельных ситуация сильно затруднена, чтобы аккуратно очистить их – их нужно сначала раскрутить. Как это сделать?
В начале нужно снять решетку, которая расположена на верхней части радиатора. Весь интерьер трудно пропылесосить; мы можем взять увлажненную тряпку, намотать на ручку деревянной ложки или специальной метелки из микрофибры.
Вы также можете использовать сжатый воздух в аэрозоле, которые мы направляем сверху к внутренней батарее, чтобы избавиться от накопившегося внутри мусора.
Аксессуары полезные в доме
Не описать всех устройств и мест в доме, где очистка очень сложно. Однако стоит иметь несколько аксессуаров, которые облегчает уборку труднодоступных щелей и уголков.
* Мойка паром – грязные закоулки и засохшая грязь, пыль и даже плесень не имеют шансов с этим устройством. Пар под высоким давлением глубоко проникает в зазоры и растворяет даже самые стойкие загрязнения. Дополнительным преимуществом является тот факт, что водяной пар дезинфицирует помещения, без использования сильных моющих средств.
* Зубная щетка – щетка с мягким ворсом отлично справится с очисткой различных загрязнений, которые собираются в ванной и на кухне. Без труда удаляет отложения, находящиеся в кабине душевой и уберет грязную затирку в ванной комнате.
* Узкий наконечник пылесоса – пригодится, особенно в спальне и гостиной. Диван и кровать, где есть щели между матрацами, к которым поступают пыль и крошки. Пылесос отлично с ними справится. Кроме того, благодаря этому устройству мы избавимся от паутины, в частности, собравшейся в углах помещений.
* Ватные тампоны – оказываются незаменимыми в случае появления камня на арматуре. Мы не можем мыть поверхности, так как ее можно легко повредить. Поэтому смоченные в растворе воды и уксуса (1:1) лепестки, приведут к тому, что налет будет только воспоминанием.
* Кисть для макияжа – это прекрасный способ удаления пыли с чувствительных поверхностей и щелей, находящихся на электрических устройствах. Тонкие и длинные волоски эффективно собирают пыль, не повреждая при этом электрического оборудования.
