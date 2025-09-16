5 профессии, которые считались самыми престижными в СССР

Не у всех советских граждан были скромные зарплаты.
В СССР работающие граждане имели, как и в наши дни, разный месячный оклад. Однако распределение государственного бюджета в стране кардинально отличалось от того, что мы видим в нынешней России. К примеру, рядовые рабочие на советских заводах и фабриках могли получать заработную плату, превышающую оклад их начальника.
Довольно распространенным является мнение о том, что советские граждане имели одинаковую зарплату, причем весьма скромную – в пределах 100-120 рублей. Да, представители ряда профессий зарабатывали именно столько. Однако были специальности, оплачиваемые в разы больше. В советские времена в народе «гуляла» фраза: «Хочешь получать хорошую зарплату – стань рабочим у станка, а не инженером. Инженеры получают копейки».
Современному поколению такая иерархия специальностей представляется с трудом. Сегодня менеджеры по продажам получают больше рядовых рабочих на фабриках и заводах. Руководители предприятий объясняют это тем, что изготовить тот или иной продукт намного легче, чем сбыть его при нынешней высокой конкуренции. И все же, кому в СССР зарплата позволяла жить хорошо?
1. Представители органов власти
Высокие заработки членов партии не афишировались/Фото:glavnoe.net
Сегодня богатых людей открыто называют олигархами, миллионерами и миллиардерами.материальной состоятельности. Чаще всего про наличие имущества умалчивали.
Однако партийные работники и чиновники в СССР имели возможность купить самые дорогие в стране модели автомобилей и проводить отпуск на лучших курортах, а также лечиться в самых прославленных санаториях родного государства. Им предоставляли служебные машины, а также дачи в довольно престижных загородных районах.
Многочисленных материальных благ чиновники теряли при смещении с должности, а дарованное когда-то государством имущество переходило новым чиновникам/Фото:little-histories.org
Те, кто находился на государственной службе, зарабатывали баснословные, по советским меркам, деньги. Зарплаты чиновников в СССР могли доходить до 1200 рублей в месяц. При этом они имели возможность питаться по самым низким расценкам. К примеру, комплексный обед, состоящий из 7 различных блюд, госслужащий мог позволить себе за 1 рубль. Удивительно, но ингредиенты в этих кушаньях были такие, которые рядовые рабочие в СССР не могли позволить себе даже по праздникам. Речь идет о таких дорогих продуктах питания, как осетрина или икра (красная или черная). Также госслужащий мог позволить обеспечить себя импортной одеждой и обувью, привезенными из-за границы.
Они не испытывали недостатка в обеспечении своих семей продуктами, даже такими, которые рядовые граждане не могли позволить себе. Однако прерогативы такого рода представители власти имели до тех пор, пока находились на своих должностях. Нередки были случаи, когда после очередной партийной «зачистки» люди, еще вчера занимавшие высокое социальное положение, приличный оклад и массу привилегий, связанных с занимаемой должностью, в один миг лишались их. И дачи, и служебные машины власть передавала новым чиновникам.
2. Спортсмены
Советских спортсменов поощряли неплохими гонорарами/Фото:dev.boom.ms
Современные спортсмены получают огромные гонорары за победы в международных соревнованиях и турнирах. Те, кто прославлял СССР в области спорта, не получали баснословных вознаграждений. Если нам сегодня назовут зарплату советского спортсмена, мы посчитаем это унизительно малым окладом. Однако в СССР эти деньги все же считались довольно-таки кругленькой суммой. Зарплата советского спортсмена варьировалась в пределах от 200 до 300 рублей. Премия за выигранный матч составляла 100 рублей на каждого игрока команды. Помимо этого, спортсмены имели право на надбавку, полагающуюся за выслугу, а также за получение призового места по результатам соревнования.
Спортсменам в СССР давали не только денежные вознаграждения. Они получали такие ценные призы, как, к примеру, автомобиль. Кстати, обладатель этой машины имел право продать ее.
Следует отметить, что зарплаты в разных спортивных клубах отличались. Самый низкий оклад был у игроков, состоящих в клубе «Зенит». Футболисты киевского клуба «Динамо» получали больше - 250 рублей в месяц.
3. Космонавты
Высокие заработки космонавтов объяснялись большим риском, которому они себя подвергали/Фото:ens.az
В СССР многие мальчики на вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» отвечали: «Космонавтом». Их можно было понять, ведь советский человек Юрий Гагарин стал, по сути, легендой после полета в космос. Разумеется, ребят больше привлекала сама романтика такого путешествия, а отнюдь не высокие оклады космонавтов. Однако стоит отметить, что специалистов, осваивающих космические просторы, на самом деле вознаграждали совсем неплохо.
В советское время космонавтам полагалась не только высокая зарплата, но и дополнительные награды и призы. Так, побывавшим в открытом космосе героям советская власть непременно дарила автомобиль. При этом космонавту не приходилось платить за топливо для своей машины в течение всего срока ее эксплуатации. Специально для этих целей государство выделяло денежные средства в определенном размере из бюджета страны. А еще космонавт мог получить бесплатную путевку в санаторий. При этом все расходы оплачивала советская власть.
Здесь следует вспомнить про легендарного русского космонавта Юрия Гагарина. Он получил столько привилегий и вознаграждений, как никто другой из космонавтов в Советское время. Государство подарило ему не только личный автомобиль, но еще дом и квартиру.
Космонавты получали не только крупные денежные суммы, но также бесплатные путевки в санатории и автомобили/Фото:mo.tsargrad.tv
Материальные поощрения получили также ближайшие родственники Гагарина. Так, родителям прославившего на весь мир страну Советов космонавта предоставили жилплощадь, обставленную новой мебелью, а также подарили телевизор и радиоприемник. Дети Юрия Гагарина были рады подаренным советскими властями игрушкам, а также детской кроватке и одежде. А сестра и брат космонавта получили довольно внушительную сумму – по 1000 советских рублей каждый.
Другой известный космонавт Георгий Гречко в пресс-конференции, состоявшейся уже в 2007 году, делился своими воспоминаниями о финансировании полетов в космос при Советской власти. После пребывания в космическом полете, длившемся целый месяц, Гречко наградили крупной, по тем временам, денежной суммой – 5000 рублей. Для сравнения: элитный советский автомобиль «Волга» стоил 6000 рублей. Однако можно утверждать, что высокое вознаграждение в данном случае было обусловлено не менее высоким риском, которому подвергал себя космонавт.
4. Профессии, вредные для здоровья
Труд шахтеров, сварщиков и специалистов других вредных профессий оплачивался довольно прилично, поскольку учитывалось отрицательное воздействие их деятельности на здоровье
В советские времена высокую заработную плату получали рабочие, чья профессиональная деятельность имела негативное воздействие на организм. К этой категории относились такие специалисты, как:
• шахтеры;
• сварщики
и другие работающие в тяжелых условиях советские граждане. Помимо довольно высокого оклада, им полагались премии, различные льготы, а также доплаты по выслуге. Если представители других профессий имели право лишь на один отпуск в году, то гражданам, работающим на «вредном» производстве, полагался еще и дополнительный отпуск.
Если озвучивать конкретные цифры, то в общем советский шахтер как представитель вредной профессии получал около 1000 рублей в месяц. Сумма эта была очень приличная для эпохи СССР. Однако удивляться этому не стоит, ведь это было время, когда рабочие имели более высокий заработок, чем начальники производств.
5. Высококвалифицированные специалисты
Зарплата советских рабочих зависела от результатов их труда/Фото:udmurt.media
В стране Советов было принято поощрять денежными вознаграждениями труд специалистов, отличившихся лучшими показателями и профессионализмом. Довольно неплохо зарабатывали токари, слесари, а также настройщики техники. Помимо ежемесячного оклада, им полагались доплаты за трудовой стаж. Они зарабатывали от 400 до 1000 рублей в месяц – деньги в те времена совсем немалые. Примерно такой же доход имели представители науки и образования – ученые, исследователи, доктора и профессора наук, академики.
На самом деле, факт высоких зарплат у рядовых рабочих в СССР говорит о том, что власть в то время ценила тяжелый труд. Приятно осознавать, что люди, часами стоящие у станков, могли дать себе и своим семьям достойные условия жизни, отдыхать на курортах, приобретать все необходимое для комфортного быта.
Рядовой рабочий мог получать зарплату в большем размере, чем его непосредственный начальник/Фото:newsland.com
Специалистов, занимающихся физическим трудом, оценивали по тем же критериям, что и деятелей науки и образования. Главным показателем была выработка и знания сотрудника. За хорошие результаты и высокие объемы работ к базовому окладу добавлялась премия. И такая система поощрения профессиональной деятельности была неплохим стимулом для совершенствования специалиста.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии