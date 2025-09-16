5 профессии, которые считались самыми престижными в СССР

Не у всех советских граждан были скромные зарплаты.

1. Представители органов власти

Высокие заработки членов партии не афишировались/Фото:glavnoe.net

Многочисленных материальных благ чиновники теряли при смещении с должности, а дарованное когда-то государством имущество переходило новым чиновникам/Фото:little-histories.org

2. Спортсмены

Советских спортсменов поощряли неплохими гонорарами/Фото:dev.boom.ms

3. Космонавты

Высокие заработки космонавтов объяснялись большим риском, которому они себя подвергали/Фото:ens.az

Космонавты получали не только крупные денежные суммы, но также бесплатные путевки в санатории и автомобили/Фото:mo.tsargrad.tv

4. Профессии, вредные для здоровья

Труд шахтеров, сварщиков и специалистов других вредных профессий оплачивался довольно прилично, поскольку учитывалось отрицательное воздействие их деятельности на здоровье

5. Высококвалифицированные специалисты

Зарплата советских рабочих зависела от результатов их труда/Фото:udmurt.media

Рядовой рабочий мог получать зарплату в большем размере, чем его непосредственный начальник/Фото:newsland.com