За кадром культовых фильмов

Уникальные фотографии со съемочных площадок культовых фильмов — «Назад в будущее», «Сияние», «Чужой», «Терминатор», «Матрица», «Аватар» и др. Некоторые снимки возвращают нас в прошлое, когда продакшн фильма был очень сложным процессом, а спецэффекты были чисто механическими.









По материалам Creative Journal



«Властелин колец». В кадре режиссер Питер Джексон и актер Иэн МакКеллен:







«Робот-полицейский»:







«Супермен». Полет на тросах:







«Парк юрского периода»:







«Молчание ягнят». В кадре Энтони Хопкинс и режиссер фильма:







«Звездные войны». Съёмка бегущей строки в титрах:







«Трансформеры»:







«В джазе только девушки»:







«Матрица. Перезагрузка»:







«Челюсти»:







«Назад в будущее»:



«Сияние»:







«Унесенные ветром»:







«Титаник». На фотографии режиссер Джеймс Кэмерон с актерами:







«Титаник»:







«Чужой»:







«Чужой»:







Съемочная площадка выходящего в начале июня 2012 приквела к Чужому — «Прометей» Ридли Скотта:







«Золотая лихорадка» и Чарли Чаплин, 1925 год:







«Индиана Джонс»:







«Аватар»:







«Начало»:







«Терминатор»:







«Терминатор-3»:







«Д’Артаньян и три мушкетера»:







«Кин-дза-дза!»:







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