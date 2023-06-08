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За кадром культовых фильмов

Уникальные фотографии со съемочных площадок культовых фильмов — «Назад в будущее», «Сияние», «Чужой», «Терминатор», «Матрица», «Аватар» и др. Некоторые снимки возвращают нас в прошлое, когда продакшн фильма был очень сложным процессом, а спецэффекты были чисто механическими.

За кадром культовых фильмов


По материалам Creative Journal

«Властелин колец». В кадре режиссер Питер Джексон и актер Иэн МакКеллен:

Властелин колец

«Робот-полицейский»:

Робот-полицейский

«Супермен». Полет на тросах:

Супермен

«Парк юрского периода»:

Парк юрского периода

«Молчание ягнят». В кадре Энтони Хопкинс и режиссер фильма:

Молчание ягнят

«Звездные войны». Съёмка бегущей строки в титрах:

Звездные войны

«Трансформеры»:

Трансформеры

«В джазе только девушки»:

В джазе только девушки

«Матрица. Перезагрузка»:

Матрица. Перезагрузка

«Челюсти»:

Челюсти

«Назад в будущее»:

Назад в будущее«Сияние»:

Сияние

«Унесенные ветром»:

Унесенные ветром

«Титаник». На фотографии режиссер Джеймс Кэмерон с актерами:

Титаник

«Титаник»:

Титаник

«Чужой»:

Чухой

«Чужой»:

Чухой

Съемочная площадка выходящего в начале июня 2012 приквела к Чужому — «Прометей» Ридли Скотта:

Прометей

«Золотая лихорадка» и Чарли Чаплин, 1925 год:

Золотая лихорадка

«Индиана Джонс»:

Индиана Джонс

«Аватар»:

Аватар

«Начало»:

Начало

«Терминатор»:

Терминатор

«Терминатор-3»:

Терминатор-3

«Д’Артаньян и три мушкетера»:

Д’Артаньян и три мушкетера

«Кин-дза-дза!»:

Кин-дза-дза!

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