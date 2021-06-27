18 причуд в американской культуре, которые сами американцы даже не замечают

В любой культуре есть явления, которые представителям другой национальности кажутся по меньшей мере странными, нелогичными и причудливыми. Мы же приведем несколько примеров американских привычек и традиций, на которые иностранцы реагируют с большим удивлением.













В ресторанах всегда подают воду со льдом, независимо от погоды. Холодно на улице или жарко, все равно. Но что действительно странно, так это когда льда в стакане значительно больше, чем самой воды







Кондиционеры включены всегда и везде на полную мощность.







Порции в ресторанах просто астрономически огромные. Одного блюда, предназначенного для среднестатистического американца, хватит на целую семью иностранцев.







Официанты каждые три минуты подходят и интересуются, комфортно ли вам, вкусная ли еда и т.д. Каждые три минуты.







Американские машины просто гигантских размеров. Особенно по сравнению с европейскими марками. К слову, автомагистрали тоже огромны.







В магазинах продаются трехлитровые бутылки вина. А иногда даже 6-литровые.







У вас всегда спрашивают удостоверение личности в баре или в магазине, если покупаете пиво, хотя совершенно очевидно, что вам за 30 лет.







Денежные банкноты очень похожи друг на друга. Трудно отличить, к примеру, однодолларовую и пятидолларовую купюры, потому что они все одного размера и цвета.

Вы можете платить кредитной карточкой, не используя пин-код , а всего лишь поставив свою подпись. Не слишком безопасно все это выглядит.В аптеках продают конфеты, содовую, сигареты и пиво.Незнакомые люди постоянно улыбаются вам. На улице, в супермаркетах, в общественных туалетах — везде.Многие ходят в одежде для фитнеса , хоть они и не в спортзале. И в сланцах — не на пляже.Нередко в супермаркетах можно увидеть людей в пижаме. Потому что им глубоко все равно, честно говоря.Перерывы на рекламу на телевидении ужасно долгие. К примеру, 40-минутная серия какого-нибудь сериала вместе с рекламой занимает целый час.Магазины и рестораны открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Американские флаги повсюду. На тот случай, если вы забыли, в какой стране находитесь.Американцы постоянно пьют кофе на ходу. Многим иностранцам кажется это диким, потому что они привыкли наслаждаться напитком, сидя где-нибудь в приятном местечке, а не перехватывать на бегу.Лейку душа нельзя никак регулировать.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)