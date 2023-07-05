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11 старых заброшенных суден со всего мира и то, что от них осталось спустя десятки лет


Заброшенные суда потерпевшие кораблекрушения по всему миру.

Заброшенные суда потерпевшие кораблекрушения по всему миру.

Если верить статистике, то всего в мире насчитывается приблизительно 3 миллиона заброшенных кораблей, которые потерпели крушение, были покинуты или просто сели на мель. В нашем сегодняшнее обзоре представлены 11 старых оставленных судов со сего мира.

1. Французская плавучая платформа - BOS-400


Французская плавучая платформа под названием - BOS-400.

Французская плавучая платформа под названием - BOS-400.

 

BOS-400 – это бывшая французская плавучая платформа, которая из за сильной грозы при транспортировке 26 июня 1994 года села на мелководье в Южной Африке.
Затонувшая французская плавучая платформа под названием - BOS-400.

Затонувшая французская плавучая платформа под названием - BOS-400.

 





 

2. Круизный лайнер - Средиземноморское небо


Круизный лайнер под названием - Средиземноморское небо.

Круизный лайнер под названием - Средиземноморское небо.

 

Средиземноморское небо – это круизный лайнер, который был изготовлен в Англии в далеком 1952 году. В 1999 году корабль был отбуксирован в Грецию, после чего в 2002 году он начал тонуть, и был переправлен на мель.
Затонувший круизный лайнер под названием - Средиземноморское небо.

Затонувший круизный лайнер под названием - Средиземноморское небо.

 

 

3. Океанический лайнер - SS Америка


Океанический лайнер под названием - SS Америка.

Океанический лайнер под названием - SS Америка.

 

SS Америка – это бывший океанический лайнер, который был сконструирован еще в далеком 1940 году. Габариты данного судна составляют 220,4 метра в длину и 28,4 в ширину, а весит он приблизительно 34 тонны. Максимальная скорость хода этого корабля была приблизительно 32 километра в час. К сожалению, в 1993 году при буксировке в Атлантику SS Америка ушел на мель.
Заброшенный океанический лайнер под названием - SS Америка.

Заброшенный океанический лайнер под названием - SS Америка.

 

 

4. Круизное судно - Первооткрыватель мира


Круизное судно под названием - Первооткрыватель мира.

Круизное судно под названием - Первооткрыватель мира.

 

Первооткрыватель мира – это бывший огромный круизный лайнер, сконструированный в 1974 году. Данное судно довольно часто совершало рейсы в полярные регионы. К сожалению 30 апреля 2000 года корабль наткнулся на риф, после чего было принято решения посадить его на мель.
Затонувшие круизное судно под названием - Первооткрыватель мира.

Затонувшие круизное судно под названием - Первооткрыватель мира.

 

 

5. Греческая биржа - МВ Captayannis


Греческая биржа под названием - МВ Captayannis.

Греческая биржа под названием - МВ Captayannis.

 

Captayannis - это греческая баржа, которая занималась транспортировкой сахара. В 1974 году судно столкнулось с танкером, перевозящим нефть, что и послужило главной причиной затопления корабля.
Затонувшая греческая биржа под названием - МВ Captayannis.

Затонувшая греческая биржа под названием - МВ Captayannis.

 

 

6. Военно-морской корабль - Форт-Шевченко «La Famille Express


Военно-морской корабль под названием - Форт-Шевченко «La Famille Express.

Военно-морской корабль под названием - Форт-Шевченко «La Famille Express.

 

La Famille Express или же Форт-Шевченко – это судно, которое было сконструировано еще в далеком 1952 году. Подробности крушения корабля не известны, ясно только то, что сильный шторм Френсис в 2004 году осадил его на мелководье.
Заброшенный военно-морской корабль под названием - Форт-Шевченко «La Famille Express.

Заброшенный военно-морской корабль под названием - Форт-Шевченко «La Famille Express.

 

 

7. Канонерская лодка - HMAS Защитник


Канонерская лодка под названием - HMAS Защитник.

Канонерская лодка под названием - HMAS Защитник.

 

HMAS Защитник - это бывшая огромная канонерская лодка, принадлежащая правительству Южной Австралии. При транспортировке в Новую Гвинею судно столкнулось с буксиром потерпев кораблекрушение, после чего село на мелководье.
Остатки заброшенной канонерской лодки под названием - HMAS Защитник.

Остатки заброшенной канонерской лодки под названием - HMAS Защитник.

 

 

8. Торговое судно - Эвангелия


Торговое судно под названием - Эвангелия.

Торговое судно под названием - Эвангелия.

 

Эвангелия — это торговое судно, которое было сконструировано и спущено на воду в 1942 году. В конце 1968-го плывя вдоль береговой линии из за густого тумана судно село на мелководье и было заброшено.
Заброшенное торговое судно под названием - Эвангелия.

Заброшенное торговое судно под названием - Эвангелия.

 

9. Турбинный пароход - SS Махено


Турбинный пароход названием под - SS Махено.

Турбинный пароход названием под - SS Махено.

 

SS Махено – это турбинный пароход, который был сконструирован в 1905 году. При транспортировке в Японию судно попало в сильный шторм и без вести пропало. После трехдневного скитания океаном корабль был вынесен на берег острова Фрейзер.
Остатки затонувшего турбинного парохода названием под - SS Махено.

Остатки затонувшего турбинного парохода названием под - SS Махено.

 

10. Небольшой грузовой корабль - Димитриос «Klintholm»


Небольшой грузовой корабль под названием - Димитриос «Klintholm».

Небольшой грузовой корабль под названием - Димитриос «Klintholm».

 

Димитриос также известен как Klintholm — это небольшое грузовое судно, которое было сконструировано еще в далеком в 1950 году. В конце 1981-го судно было вынесено на пляж на берегу Греции.
Остатки небольшого заброшенного грузового корабля под названием - Димитриос «Klintholm».

Остатки небольшого заброшенного грузового корабля под названием - Димитриос «Klintholm».

 

11. Торговый корабль - Олимпия


Торговый корабль под названием - Олимпия.

Торговый корабль под названием - Олимпия.

 

Олимпия - это бывшее торговое судно, которое было вынесено на берег Греции, на остров Аморгос.
Заброшенный торговый корабль под названием - Олимпия.

Заброшенный торговый корабль под названием - Олимпия.

 

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11 старых заброшенных суден со всего мира и то, что от них осталось спустя десятки лет

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