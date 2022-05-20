Чего мы не знали о бомбах: 20 взрывных фактов

Как только наши предки изобрели порох и поняли, что могут взорвать всё, что угодно, бомбы заняли прочную позицию в нашей жизни. Современные бомбы обладают такой мощностью, о которой наши предки и не мечтали. Атомные бомбы – весомый аргумент в современной политике.



А еще вы, наверное, слышали о научной теории, в которой утверждается, что наша Вселенная возникла в результате Большого взрыва, что в свою очередь привело к возникновению жизни на Земле.



Так вот, если взорвутся все бомбы, существующие в мире, то жизнь на нашей планете закончится тоже в результате «Большого взрыва». Будем надеяться, что это никогда не произойдет.



А сейчас мы просто хотим представить вашему вниманию 20 впечатляющих фактов о бомбах.



Во время первого ядерного испытания в Нью-Мексико вспышка от взрыва была настолько яркой, что слепая женщина по имени Джорджия Грин якобы спросила своего брата, что означает этот яркий свет. А они тогда находились в 50 милях от места испытаний.







После двух мировых войн миллионы бомб и боеголовок остались лежать на дне океанов, потому что официальные власти до сих пор не нашли способ достать их и обезвредить.







Экспертам по обезвреживанию взрывных устройств обычно осколки не страшны, так как спецкостюмы надежно защищают их. Намного опаснее взрывная волна.







Баротравмы обычно возникают, когда ударная волна бомбы вызывает изменения давления, что приводит к разрывам внутренних органов.

Один из способов обнаружить подделку – проведение аутентификации произведений искусств с помощью радиоуглеродного анализа на содержание различных изотопов, которых не было в природе до взрывов первых ядерных бомб в середине 20-го века.В 1769 году над городом Брешиа в Италии разразилась гроза. К несчастью, молния попала в пороховой склад. В результате взрыва погибли около 3000 человек.В 70-х годах инженеры еще не осознавали всей опасности ядерных взрывов и применяли их при строительстве промышленных объектов.В 1958 году в ходе строительных работ возле здания британских Королевских ВВС, рабочие должны были переместить муляж самой большой бомбы времен Второй мировой войны. Ничего особенного, скажете вы? Да, но как выяснилось , муляж то оказался настоящей бомбой.Даг Вуд готовился сфотографировать одно из первых испытаний атомной бомбы. Он поспешил снять свои защитные очки , и ему пришлось прикрыть глаза рукой. Он потом рассказывал, что мог видеть сквозь свою руку и видел, как кровь течет по кровеносным сосудам руки. После того, как Даг убрал руку, он увидел кое-что еще более невероятное … перед ним стоял скелет (конечно же, это был человек, которого он видел почти насквозь).93% всего ядерного оружия в мире подконтрольно Соединенным Штатам и России . В 1968 году американский бомбардировщик потерпел аварию над холодными льдами Гренландии. Его 4 ядерные бомбы не взорвались, а были обнаружены и доставлены обратно в Америку. По крайней мере, все так думали. Но в 2008 году было установлено, что одна из бомб так и осталась во льдах.Это не единственная бомба, которую случайно «потеряли»В 1961 году ядерный бомбардировщик потерпел аварию в небе над Северной Каролиной. Первая из двух ядерных бомб спустилась на землю на 5 своих парашютах из предусмотренных 6, лишь чудом не взорвавшись при этом. Парашюты второй бомбы, однако, не раскрылись вовсе. Она упала, глубоко врезавшись в землю. К счастью, она тоже не взорвалась. Там она и лежит до сих пор.Царь-бомба – самая крупная бомба из когда-либо взорванных. Она была разработана в Советском Союзе, полная энергия взрыва составляла 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в 1570 раз мощнее силы двух ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, вместе взятых.ВВС США когда-то даже занимались разработкой «гей-бомбы», которую собирались начинить мощными феромонами. Будучи сброшены на вражеские войска, эти бомбы должны были вызывать сильное сексуальное возбуждение у солдат противника , и, в идеале, стимулировать гомосексуальное поведение.Один современный американский бомбардировщик-невидимка способен нести 16 ядерных боезарядов (B83). Каждая из этих бомб в 75 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму . 16 сентября 1920 года бомба, заложенная в лошадиную повозку, взорвалась возле банка на Уолл-стрит. Это была самая смертоносная катастрофа (погибло 38 человек) в истории Нью-Йорка , пока еще более ужасные взрывы не потрясли город 11 сентября 2001 года.Так называемые «ленивые псы» – это маленькие, неуправляемые и невзрывные бомбы, которые сбрасывают на врага с самолетов. По сути, это пули, которые сыплются сверху.В 1998 году ИРА (Ирландская Республиканская Армия) выступила с угрозой о подрыве здания суда в Северной Ирландии . Полиция эвакуировала людей из здания, выведя их во двор … где и была заложена бомба. Сотни людей получили ранения и 29 человек погибли.По некоторым оценкам, Вьетнаму потребовалось бы почти 300 лет, чтобы очистить свою территорию от бомб и мин . На это пришлось бы потратить около $10 млрд.Во время Второй мировой войны, США разрабатывали бомбы под названием «летучая мышь». В эти бомбы помещали живых летучих мышей, к которым крепились мины поменьше замедленного действия. Когда бомбы сбрасывали над городами, они раскрывались, высвобождая летучих мышей. Мины с часовым механизмом на теле мышей на самом деле были зажигательными, это означало, что, куда бы летучая мышь ни приземлилась, там должен был начаться пожар.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)