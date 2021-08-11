Спирт вместо душа,лимон вместо дезодоранта:Как люди блюли чистоту, когда средств для гигиены не было

Как люди соблюдали гигиену, когда средства для гигиены в магазинах не продавались.

Омовения

По легенде, Изабелла Кастильская давала обет не менять сорочку, пока не отвоюет Гранаду. И не меняла. Такой стоицизм поражал современников, но, возможно, ей просто нравилось быть грязной и она нашла для этого благочестивый повод.

В Европе летнее купание в реке или озере всегда было популярной забавой, как бы ни смотрели на это священники и врачи. Картина Лукаса Кранаха-старшего.

Запах пота

Дамы Галантного века охотно показывали декольте, и капельки пота, как считалось, его не портили. Картина Чезаре Детти.

Количество нижнего белья определяло, насколько человек кажется чистоплотным. Картина Фрица Цубер-Бюлера.

Сто и один способ не потонуть в грязи

Большую часть времени прислуга в доме не подавала чай или пальто, а чистила, застирывала и замывала. Поддержание чистоты отнимало много сил. Картина Генри Морланда.

В истории было немало времён, когда во время поцелуя не стоило зарываться пальцами в волосы своего возлюбленного - вся рука будет в укладочном средстве. Рисунок Джозефа Кристиана.

Уход за зубами до двадцатого века был доступен не каждому и порой оказывался вреден для зубов.