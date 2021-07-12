10 самых пьющих стран мира
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в 2014 году доклад о потреблении алкоголя в мире (по состоянию на 2010 год), в котором были представлены данные о том, сколько жители разных стран старше 15-ти лет выпивают за год литров чистого алкоголя. Давайте посмотрим, кто оказался в десятке самых пьющих стран мира.
10 место. Словакия. Потребление алкоголя среднестатистическим жителем этой страны в пересчёте на чистый спирт составляет 13 литров, при среднем потреблении в европейском регионе 10,9 литра. При этом мужское населения Словакии выпивает по 20,5 литров на человека, женское — 6,1 литра.
Сколько чистого спирта содержат алкогольные напитки, например, вино крепостью 13 градусов? В 750 миллилитрах такого вина содержится всего 97,5 миллилитров чистого спирта. А теперь попробуйте представить, сколько же его надо выпить, чтобы среднее потребление по стране составило как у «мирового рекордсмена по потреблению алкоголя» или 17,5 литров чистого спирта в год!?
9 место. Чехия. Среднегодовое потребление чистого спирта на 1 жителя страны старше 15 лет составляет 13 литров, в том числе 18,6 литра — мужчины, 7,8 литра — женщины.
8 место. Венгрия. Каждый житель этой страны старше 15 лет выпивает в год 13,3 литра чистого алкоголя, при этом мужчины — 20,4 литра, женщины — 7,1 литра.
7 место. Андорра. 13,8 литров чистого спирта в год выпивает среднестатистический житель этой страны старше 15 лет, при этом среди мужчин потребление составляет 19,5 литров на человека, среди женщин — 8,2 литра.
6 место. Украина. Каждый житель этой страны старше 15 лет выпивает в год 13,9 литра чистого алкоголя, при этом мужчины — 22 литра, женщины — 7,2 литра.
5 место. Румыния. 14,3 литра чистого спирта в год выпивает среднестатистический житель (старше 15 лет) Румынии, при этом мужчины — 22,6 литра, женщины — 6,8 литра.
4 место. Россия. Среднегодовое потребление чистого спирта на 1 жителя России в возрасте от 15 лет и старше составляет 15,1 литра. Мужчины выпивают 23,9 литра в год, женщины — 7,8 литра.
3 место. Литва. 15,4 литра чистого спирта в год выпивает среднестатистический житель (старше 15 лет) Литвы, при этом мужчины в среднем потребляют по 24,4 литра, женщины по 7,9 литра.
2 место. Молдавия. Среднегодовое потребление чистого спирта на одного жителя Молдавии старше 15 лет составляет 16,8 литра, в том числе 25,9 литров приходится на одного мужчину и 8,9 литра на женщину.
1 место. Беларусь стала мировым рекордсменом по потреблению чистого алкоголя на душу населения. За год среднестатистический житель Беларуси старше 15 лет выпивает 17,5 литров чистого спирта, при этом мужчины в среднем выпивают по 27,5 литров, а женщины по 9,1 литра.
В настоящее время в мире алкоголь уносит большее количество жизней, чем ВИЧ/СПИД, пневмония и насилие вместе взятые. В Беларуси проблема алкоголизма приобретает поистине катастрофические масштабы, она затрагивает почти каждую семью. А социальные и экономические издержки чрезмерного потребления алкоголя становятся тяжёлым бременем не только для отдельно взятой семьи, но и для всего общества.
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