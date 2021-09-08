Как использовать природные материалы в эко-дизайне интерьера

Эко-дизайн – оформление интерьера при помощи различных натуральных материалов, которые способны воссоздать в жилье человека природную среду. Смысл эко-стиля заключен в его названии.

Стены отделываются чаще всего такими природными элементами как пробка, обои из бумаги с различными растительными узорами, деревянные панели, обои изготовленные из бамбука, декоративный камень или однотонный кафель, «дикий камень» или штукатурку белого цвета.

Потолки отделываются панелями, изготовленными из дерева. Могут использоваться одновременно балки из дерева попеременно с потолком пастельного цвета.

Пол может быть таких типов: отделан природным, искусственным камнем или керамогранитом под камень. Актуален также пол, выложенный паркетом из пород дерева, распространенных в Европе. Среди экзотических в данном случае пользуется популярностью бамбук и пробка.

Мебель должна быть изготовлена из массива древесины. Эко-стиль подразумевает современное оформление интерьера с красивой резьбой по дереву, которая украшает разнообразную мебель. Двери могут быть из массива древесины. В этом сезоне являются модными межкомнатные двери из стекла. Приветствуется во всем прямолинейность силуэта и простые формы.

Что касается текстиля, то использовать следует дорогие натуральные ткани сельских мотивов или стиля кантри.

Лучше всего использовать некрашенные материалы. Неотбеленный холст может использоваться для скатертей, салфеток, обивки мебели. Кухню в эко-стиле можно оформить при помощи зелени в горшках и связках лука, чеснока на стенах. Комнатам придадут колорита вазы из глины и стекла. Кроме того, для оформления интерьера можно использовать ветки деревьев, плетеные корзинки, декоративные фонтанчики.

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