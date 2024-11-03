Новая жизнь старых вещей, или Как с пользой переделать дачный хлам

Кресло из тележки /Фото:Pinterest

Столик из лопаты /Фото:kvartira.mirtesen.ru

Диван из лопат /Фото:guitarplayer.ru

Старый телевизор универсален /Фото:7dach.ru

Можно и вещи хранить /Фото:zagony.ru

И не надо думать куда их деть /Фото:desmassive.ru

Бочка тоже универсальный предмет /Фото:dzen.ru

Почему бы и нет /Фото:Pinterest

Целый гарнитур /Фото:gp-decor.ru

Новая жизнь для лыж /Фото:9610085.ru

Кому-то даже автомобиль не жалко /Фото:drive2 . ru