6 вещей времен Советского Союза, которые вызовут у молодежи улыбку и недоумение



Как может поменяться жизнь людей за 30-40 лет? Легко. Старые вещи выходят из употребления, а новые появляются одна за другой. Если посмотреть на некоторые из бытовых приспособлений второй половины XX века, то у сегодняшнего обывателя гарантированно возникнет уйма вопросов. Первый и главный из них скорее всего будет звучать так: а что это вообще такое и зачем оно нужно?
Ну, или по крайней мере: а как этом вообще раньше можно было пользоваться?! Что ж, самое время взглянуть еще на несколько артефактов.

1. Печатная машинка


Печатная машинка для набора текста. |Фото: gubdaily.ru.

Печатная машинка для набора текста. |Фото: gubdaily.ru.

 

Удивить кого-то печатной машинкой даже сегодня получится едва ли. Однако, только подумайте о том, что еще каких-то 30-40 лет тому назад компьютеры в привычном понимании этого слова только начинали появляться. Набирать текст на бумаге приходилось при помощи вот таких «чудовищ». И только подумайте, если вы допускали во время набирания текста ошибку, то всю страницу приходилось набирать заново!

2. Вафельница


Вафельница для готовки. |Фото: gallery.ykt.ru.

Вафельница для готовки. |Фото: gallery.ykt.ru.


 

Похоже на сковородку, не так ли? Как это странно не прозвучит, но это и есть сковородка! Просто необычная. На самом деле это вафельница для приготовления выпечки в домашних условиях. Были в том числе вафельницы с узором как у «бельгийских»! Делать выпечку можно было, в том числе с начинкой внутри. Например, со сгущенкой.

3. Диаскоп


Советский диаскоп для просмотра. |Фото: drive2.ru.

Советский диаскоп для просмотра. |Фото: drive2.ru.

 

Как можно догадаться из названия, диаскоп – это какой-то оптический прибор. В данном приспособлении действительно были окуляры. А еще туда вставлялись диапозитивы.
Таким образом причудливая штуковина, по сути, была ручным домашним кинотеатром. Ну, или скорее картинкатеатром.

4. Сифон


Делает воду с пузырьками. |Фото: goodhouse.ru.

Делает воду с пузырьками. |Фото: goodhouse.ru.


 

Гениальнейшее изобретение XX столетия, благодаря которому люди во всем мире могли делать из обычной воды свою собственную газировку. Правда, для этого еще требовались специальные баллоны с газом. Продавались они, как правило, в хозяйственных магазинах. При желании можно было даже сделать газировку на сиропе.

5. Щипцы для варки белья


Для поворачивания белья. |Фото: sovet.help.

Для поворачивания белья. |Фото: sovet.help.

 

Во времена Советского Союза белье приходилось варить. И нет, это не какое-то блюдо китайской кухни, а необходимость в рамках процедуры стирки. Варка белья использовалась для отбеливания. Варилось белье в кастрюле на плите. Для его «перемешивания» использовались специальные деревянные щипцы.

6. Стиральная доска


Та еще тренировка. ¦Фото: auction.ru.

Та еще тренировка. ¦Фото: auction.ru.

 

Еще одно чудо-приспособление для стирки. А еще это отличный тренажер для поддержания себя в форме. Стирка вещей при помощи доски была тем еще приключением и отличной тренировкой для представительниц прекрасной половины человечества. И тренажерный зал не нужен! Благо, вещи в то время были покрепче сегодняшних и легко выдерживали такое «издевательство». Есть основания полагать, что и руки у людей были покрепче…

