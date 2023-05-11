Бытовые советы, которые передаются из поколения в поколение

В жизни многое меняется, но кое-что остается неизменным — например, бытовые проблемы и наше желание их избежать. Помочь в этом могут проверенные временем бабушкины советы.

Ведь у наших бабушек не было и половины современных приборов и средств для уборки, но они точно знали, как сохранить дом в чистоте. Сегодня мы вспомнили несколько нестареющих советов, которые хранятся бережнее семейных реликвий.



Совет № 1: Отбеливать одежду лимонным соком

Совет № 2: Выращивать зеленый лук прямо у себя на кухне

Совет № 4: Убирать между делом

Совет № 5: Использовать натуральные ароматизаторы

Совет № 6: Делать собственные чистящие средства

Совет № 7: Чистить грязную сковородку солью и соком грейпфрута

Совет № 8: Чистить ковры с помощью пищевой соды

Совет № 9: Удалять пятна от пота с помощью аспирина

Совет № 10: Устранять неприятный запах у обуви, используя лак для волос

Совет № 11: Добиваться идеально чистого стекла благодаря старой газете

Совет № 12: Использовать детское масло для полировки предметов из нержавеющей стали

Совет № 13: Очищать потемневшее серебро и мельхиор с помощью соды, фольги и горячей воды

Совет № 14: Очищать разделочные доски лимонным соком

Отстирать белую одежду, постельное белье или полотенца и сохранить при этом их изначальный цвет не так-то просто. Помимо покупных отбеливателей, есть одно проверенное временем средство: горячая вода с соком лимона. Достаточно замочить вещи в таком растворе (в пропорции примерно полстакана сока на 3 литра воды) на час или два, а затем постирать как обычно и высушить, лучше всего — естественным образом на солнце.Положите проросшую луковицу в емкость с водой и поставьте на подоконник, чтобы она не испортилась и обеспечила вас бесконечным запасом зеленого лука.Совет № 3: Затачивать ножницы с помощью бутылки или фольгиОбычная стеклянная бутылка или банка может заменить специальные приспособления для заточки ножниц. Для этого надо просто поднести затупившиеся ножницы к горлышку бутылки или к банке и двигать ими, будто вы пытаетесь резать.Либо используйте для этих же целей фольгу. Сложите ее вдоль несколько раз, чтобы получилась толстая полоска. Разрежьте фольгу несколько раз, затем протрите ножницы.Пока я готовлю и у меня появляется свободная минутка, я стараюсь сделать как можно больше дел. Что-то выпекается 15 минут? Прекрасное время, чтобы помыть посуду, протереть фасады и т. д. Я знаю, что после того, как поем, мне не захочется ничего делать, поэтому стараюсь расправиться со всем сразу же.Уборка во время приготовления пищи очень важна. Раньше я не любил готовить, потому что после готовки и еды всегда оставался беспорядок, который нужно было убрать. Теперь я убираю вещи сразу после того, как я их использовал, а после ужина ухожу с довольно чистой кухни.Отличный способ сделать дом более уютным — наполнить его приятными запахами. Вместо покупных ароматизаторов и освежителей воздуха можно использовать натуральные средства.Возьмите небольшую кастрюлю, положите туда палочки корицы, залейте водой и доведите смесь до кипения. Либо вскипятите в кастрюле несколько капель ванильного экстракта и корки апельсинов. Более стойкий аромат получится, если сложить мандариновые корки в банку со спиртом, закрыть крышкой и убрать в темное место на 2–3 дня. Полученную жидкость смешать с водой в пропорции 1 к 3, наполнить этой жидкостью пульверизатор и использовать как спрей.Просто замочил в уксусе на 30 минут.Для очистки стекла подойдет следующий рецепт. Смешайте 1,5 стакана воды с 2 ложками белого уксуса, 2 ложками спирта, 1 ложкой кукурузного крахмала и несколькими каплями эфирного масла, чтобы создать простое и эффективное средство для мытья окон, придающее стеклу блеск без разводов.Уксус творит чудеса, удаляя пятна с кастрюль, сковородок и других предметов из нержавеющей стали. Не забудьте после этого как следует прополоскать, иначе все будет пахнуть уксусом. Также он отлично справляется с известковым налетом.Отмыть грязную сковороду с пригоревшим жиром и остатками еды — задача не из простых. Облегчить ее призваны следующие народные советы. Грязь легко ототрется, если посыпать загрязнение крупной солью, полить соком грейпфрута или лимона и оставить на 5–10 минут. Для большего эффекта можно дополнительно использовать половину лимона, присыпанную солью, вместо губки. Однако этот способ подходит только для устойчивых к абразивным средствам покрытий. Другой вариант: залить жирные сковороды горячей колой, оставить на час, а затем помыть с моющим средством и сполоснуть чистой водой.Пищевая сода — это простое и дешевое средство для устранения неприятных запахов у ковров и диванной обивки. Достаточно посыпать содой очищаемое покрытие и оставить на ночь, а утром пропылесосить его.Чтобы удалить пятна от пота с одежды, добавьте в воду для замачивания 1 измельченную таблетку аспирина. Свежие пятна рекомендуется протереть губкой с нашатырным спиртом, а засохшие — с помощью белого уксуса.Если кроссовки стали распространять неприятный запах, попробуйте такой лайфхак: распылите внутри них лак для волос, оставьте до полного высыхания, а затем насыпьте внутрь немного талька.Не каждое магазинное средство для мытья стекол и дорогостоящие тряпки идеально справляются со своей работой и не оставляют разводов. Наши бабушки на этот случай советовали способ получше — использовать старую газету. Бумага и типографская краска действуют как легкий абразив, который безупречно справляется с разводами на окнах и зеркалах.Придать смесителям и другим предметам из нержавеющей стали блеск поможет обычное детское масло. Сначала нужно очистить их, чтобы избавиться от пятен, затем вытереть досуха и отполировать с помощью тряпки с нанесенным на нее маслом.Этот способ очистки не требует никаких усилий, а результат выглядит впечатляюще. Итак, дно тазика или другой емкости необходимо застелить алюминиевой фольгой. Поместить туда загрязнившийся мельхиор или серебро. Засыпать 1–2 ложками соды и залить кипятком так, чтобы вода покрыла предметы. Оставить буквально на минуту, все! Осталось только промыть их в чистой воде и протереть досуха мягкой тканью. В результате химического процесса, похожего на настоящее волшебство, украшения или столовые приборы избавятся от загрязнений и вернут свой блеск.Лимон — натуральный очиститель и дезодорант. Он удаляет жир и оставляет освежающий цитрусовый аромат, в том числе на деревянных разделочных досках. Разрежьте лимон пополам и потрите им очищенную доску. Оставьте на несколько минут, затем промойте и промокните насухо.Не только наши бабушки славились своей находчивостью. Наши современники ничуть не уступают им и придумывают все новые и новые лайфхаки, которые призваны облегчить нам быт, и щедро делятся ими в интернете.