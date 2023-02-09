Как в Италии: 5 секретов приготовления прекрасной лазаньи

Шаг 1: Готовим тесто

Готовое тесто нужно разрезать на широкие полосы. / Фото: pinterest.ru







Сделайте из муки горку и вбейте туда яйцо. / Фото: syl.ru

Шаг 2: Готовим начинку

В составе начинки фарш, лук и помидоры. / Фото: svadba1000.ru

Шаг 3: Готовим соус

Соус бешамель с мускатным орехом. / Фото: ru.j-medic.com

Шаг 4: Выбираем правильную форму

Для лазаньи подходит керамическая форма. / Фото: legkovmeste.ru

Шаг 5: Придаем блюду пикантность

Натрите на терке сыр для лазаньи. / Фото: edimdoma.ru

Бонус: варианты начинок

Лазанья с начинкой из сыра и шпината. / Фото: edimdoma.ru