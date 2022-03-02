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Надёжный способ для старых и туговсхожих семян

Если вы не уверены в качестве имеющихся семян, особенно перца и баклажанов, то посейте их этим простым, проверенным и надёжным способом! Семена порадуют вас своей всхожестью.
Из плотного полиэтилена вырежьте длинную полоску. В качестве материала можно использовать пакеты от молока. Также отрежьте туалетную бумагу без красителей соответствующей длины.
Надёжный способ для старых и туговсхожих семян
Сложите туалетную бумагу пополам. По её высоте подрежьте и полиэтилен. Положите бумагу на полиэтилен и, чтобы бумага не двигалась во время работы, смочите из спринцовки обычной водой.
Надёжный способ для старых и туговсхожих семян
Сверху разложите на расстоянии 0,3-0,5 см смена так, чтобы их корни росли вниз.
Надёжный способ для старых и туговсхожих семян
Сверху добавьте ещё одну полоску из туалетной бумаги, сложенную вдвое.
Надёжный способ для старых и туговсхожих семян
Снова увлажните. Наконец, скатайте в плотный рулет.
Надёжный способ для старых и туговсхожих семян
Не забудьте подписать, где и какой сорт овоща находится. Поместите все рулетики в просторный контейнер, который должен получать достаточно света и тепла. Прикройте его крышкой, чтобы создался эффект парника. Проветривайте пару раз в день по 15 минут.

Надёжный способ для старых и туговсхожих семян
И уже через неделю семена дадут всходы! А ещё через некоторое время листики станут большими, плотными и зелёными. Когда корни начнут проглядывать из рулета, можно развернуть его и посадить в горшочек.
Надёжный способ для старых и туговсхожих семян
Подробнее о том, как посеять семена с помощью полиэтилена и туалетной бумаги, смотрите в видео ниже:

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Семенапосев
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