Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Будущее уже наступило. Именно такая мысль приходит при взгляде на фантастические интерьеры нового книжного магазина в китайском городе Сучжоу. Тут вы найдете «Пещеру светлячков» и яркий «Зал радуги». Здешний дизайн еще более фантастический, чем сюжеты продающихся в магазине книг.











Помещение разделено на четыре зоны, оформленные в разных стилях.







Стены зала с недавно поступившими книгами под названием «Хрустальный дворец» выложены стеклянными кирпичами, а полки сделаны из прозрачного акрила. Дизайн задуман таким образом, чтобы привлекать к книгам-новинкам максимальное внимание.







Следующий зал, который называется «Пещера светлячков», представляет собой темный туннель с висящими светящимися оптическими волокнами.







В мерцающем зале выставлены бестселлеры.







Затем посетители магазина попадают в читальный зал «Долина радуг» — открытое пространство, выполненное в виде «абстрактного пейзажа» всех цветов радуги.







Для тех, кто хотел бы почитать не на виду у всех, в зале есть множество ниш и укромных уголков.







Секция детских книг напоминает сказочный город под звездным небом.







Пространство предназначено для того, чтобы дети могли взаимодействовать не только с книгами, но и друг с другом.







Помещение для маленьких читателей носит название «Детский замок».

Как, наверное, уютно и приятно листать новую, вкусно пахнущую книгу с картинками, сидя в таком белоснежном вигваме.С древних времен город Сучжоу считается местом, где собираются образованные и талантливые люди и девушки-красавицы.Сегодня Сучжоу часто называют городом с книжным ароматом, поскольку там уже 11 раз подряд проводился фестиваль чтения.Новый книжный в Сучжоу стал просто идеальным местом для любителей инстаграма.Разработкой дизайна удивительного книжного магазина занималась компания китайского архитектора и дизайнера Ю Тина (Yu Ting) Wutopia Lab . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)