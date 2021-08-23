Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Будущее уже наступило. Именно такая мысль приходит при взгляде на фантастические интерьеры нового книжного магазина в китайском городе Сучжоу. Тут вы найдете «Пещеру светлячков» и яркий «Зал радуги». Здешний дизайн еще более фантастический, чем сюжеты продающихся в магазине книг.
Помещение разделено на четыре зоны, оформленные в разных стилях.
Стены зала с недавно поступившими книгами под названием «Хрустальный дворец» выложены стеклянными кирпичами, а полки сделаны из прозрачного акрила. Дизайн задуман таким образом, чтобы привлекать к книгам-новинкам максимальное внимание.
Следующий зал, который называется «Пещера светлячков», представляет собой темный туннель с висящими светящимися оптическими волокнами.
В мерцающем зале выставлены бестселлеры.
Затем посетители магазина попадают в читальный зал «Долина радуг» — открытое пространство, выполненное в виде «абстрактного пейзажа» всех цветов радуги.
Для тех, кто хотел бы почитать не на виду у всех, в зале есть множество ниш и укромных уголков.
Секция детских книг напоминает сказочный город под звездным небом.
Пространство предназначено для того, чтобы дети могли взаимодействовать не только с книгами, но и друг с другом.
Помещение для маленьких читателей носит название «Детский замок».
С древних времен город Сучжоу считается местом, где собираются образованные и талантливые люди и девушки-красавицы.
Сегодня Сучжоу часто называют городом с книжным ароматом, поскольку там уже 11 раз подряд проводился фестиваль чтения.
Новый книжный в Сучжоу стал просто идеальным местом для любителей инстаграма.
Разработкой дизайна удивительного книжного магазина занималась компания китайского архитектора и дизайнера Ю Тина (Yu Ting) Wutopia Lab.
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