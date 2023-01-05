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Как на улице американского города появился «тощий» дом, сторона которого едва дотягивает до 90 см


Как на улице американского города появился «тощий» дом, сторона которого едва дотягивает до 90 см

Не только фантазия архитекторов и владельцев частных домов толкает на строительство невероятных зданий, которые, если и не вызывают бурю протеста, так сражают наповал. Взять, к примеру, дом, появившийся на одной из улиц американского городка Дирфилд. Если смотреть на фасад здания с противоположного тротуара, то ничего особенно не заметишь, но если волею судеб оказаться с торцевой стороны дома – изумлению не будет предела, ведь его ширина составляет всего лишь 90 см.

За вполне привычным фасадом классического жилого дома прячется совсем необычное здание (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

За вполне привычным фасадом классического жилого дома прячется совсем необычное здание (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.


Одна торцевая сторона дома не превышает 90 сантиметров (The Pie House, Дирфилд). | Фото: foozine.com.

Одна торцевая сторона дома не превышает 90 сантиметров (The Pie House, Дирфилд). | Фото: foozine.com.

 

При взгляде на дом, построенный на одной из улиц американского городка Дирфилд, что в штате Иллинойс, у многих возникает подозрение, что это один из тех жилищ, которые построены назло, ведь он расположен рядом с тротуаром и впереди одного из домов. Но это не совсем так. Как известно, в Соединенных Штатах каждый клочок земли на вес золота, и никто из владельцев не откажется от своей выгоды в пользу общественного пространства или видов из соседского окна. В любом мало-мальски пригодном для жизни месте даже самые неликвидные и невостребованные участки рано или поздно находят своих хозяев, которые могут делать практически все, что заблагорассудится, если это не противоречит местным градостроительным нормам.
Если зайти с другой стороны, то дом покажется вполне обычным (The Pie House, Дирфилд).

Если зайти с другой стороны, то дом покажется вполне обычным (The Pie House, Дирфилд).





По этой причине известный в городе застройщик Грег Вайсман, дождавшись значительного снижения цены на треугольный клочок землю площадью всего лишь 360 кв. метров, приобрел его и начал строительство «Дома-пирога» (The Pie House). Именно так его прозвали местные жители, которые активно попытались противостоять возведению подобного шедевра. Да это и понятно. Владельцы дома, перед окнами которого выросло 6 метровое здание, были совсем не в восторге. И местные жители негодовали, ведь раньше на этом месте всегда было просторно и зелено, а теперь строится непонятно что.
В Дирфилде расстояние между строениями и проезжей частью должно соответствовать градостроительным нормам (The Pie House, США). | Фото: bcchicago.com.

В Дирфилде расстояние между строениями и проезжей частью должно соответствовать градостроительным нормам (The Pie House, США). | Фото: bcchicago.com.

 

Познавательно: Каждый населенный пункт вправе устанавливать нормы и правила городской застройки, которые не может нарушать никто. В Дирфилде, например, категорически запрещено сокращать пространство между строениями и проезжей частью, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов и транспортных средств. По этой причине под застройку дома удалось использовать лишь 40% земельного участка и делать его конструкцию треугольной. По окончанию строительства, дом по адресу 970 Chestnust Drive признан архитектурной инспекцией, как «частное жилое здание соответствующее всем норма и правилам».
Несмотря на то, что дом выглядит таким «тощим» в нем обустроено вполне комфортабельное жилище (The Pie House, Дирфилд).

Несмотря на то, что дом выглядит таким «тощим» в нем обустроено вполне комфортабельное жилище (The Pie House, Дирфилд).

 

Поскольку дом повторял геометрию участка, то одна торцевая сторона получилась всего 0,9 см, а вот вторая может порадовать стандартной шириной 7,6 м. Учитывая длину дома и то, что получилось построить двухэтажное здание его общая площадь составила 148 кв. метров, что совсем немало даже по американским меркам. Стоить отметить, что землю под домом также использовали грамотно и рационально, там обустроили капитальный подвал площадью 102 кв. м.

Несмотря на такие параметры все, кто видел этот шедевр архитектуры, никак не могли понять, как можно жить в таком доме, больше похожем на сплошной коридор. При этом увидеть, что да как внутри организовано, мало кому удалось даже несмотря на продажу в 2007 г. Только после того, как его снова решили продать, все любопытствующие могли заглянуть внутрь дома, который много лет будоражил воображение жителей и гостей Дирфилда.

По сведениям редакции Novate.ru, как только ролик с экскурсией по «тощему» дому был выставлен на видеоплатформе TikTok, он буквально за сутки набрал более 280 тыс. лайков и массу разношерстых комментариев. Но как бы пользователи Сети не относились к решению дизайнеров, которые оформляли дом, но он оказался вполне жилым и даже интересным.
Интерьер гостиной в самом узком доме Соединенных Штатов (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

Интерьер гостиной в самом узком доме Соединенных Штатов (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

 

Безусловно, нестандартная геометрия наложила соответствующий отпечаток на организацию внутреннего пространства, поэтому все комнаты оформлены с некоторыми «тонкостями». Прямо с порога владельцы и гости попадают в довольно просторную гостиную, интерьер которой старались не перегружать мебелью и аксессуарами. Роскошных кожаных диванов, телевизора, узкого стола со стеклянной столешницей и компактных размеров комода оказалось достаточно для обустройства комфортной зоны отдыха.
В «Доме-пироге» имеется вполне просторная и благоустроенная кухня (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.

В «Доме-пироге» имеется вполне просторная и благоустроенная кухня (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.

 

Учитывая специфику дома, общие комнаты оказались проходными, поэтому сразу же за гостиной располагается благоустроенная кухня и обеденная зона. На кухне поместился мебельный гарнитур из натурального дерева, необходимая техника и оборудование. Столовая же отличается изысканной мебелью – обеденный стол с изогнутыми ножками, элегантные стулья и необычной формы барная стойка с табуретами-пуфами.
Санузел на первом этаже «Дома-пирога» (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.

Санузел на первом этаже «Дома-пирога» (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.

 
Главная спальня в удивительном доме на 970 Chestnust Drive (The Pie House, Дирфилд). | Фото: photos.riverfronttimes.com.

Главная спальня в удивительном доме на 970 Chestnust Drive (The Pie House, Дирфилд). | Фото: photos.riverfronttimes.com.

 

А вот в самой узкой части дома находится один из санузлов. На втором этаже обустроены две спальни из трех, к которым прилагается довольно просторная и благоустроенная ванная комната. Зная о нестандартной геометрии помещений, не лишним будет упомянуть, что интерьер оформлен в минималистском стиле, чтобы не перегружать пространство.
Ванная комната порадует стильным интерьером и простором (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

Ванная комната порадует стильным интерьером и простором (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

 
Спальня в подвальном помещении (The Pie House, Дирфилд). | Фото: countrymusicnation.com.

Спальня в подвальном помещении (The Pie House, Дирфилд). | Фото: countrymusicnation.com.

 

Кстати сказать, подвал в этом доме используется не для хранения консервации и картошки. В нем помимо прачечной и бытовых комнат имеется еще одна более чем скромная спальня, которая может стать тайным убежищем для подростка, например. А вот на территории возле дома нашлось место для гаража и парковочное место для нескольких автомобилей.

Учитывая вышеперечисленное, можно сказать, что странный домик оказался очень даже комфортабельным и новые владельцы, которые приобрели его за 260 тыс. дол. останутся не только довольны его местоположением, но и жизнью в нем.

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Как на улице американского города появился «тощий» дом, сторона которого едва дотягивает до 90 см

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Как на улице американского города появился «тощий» дом, сторона которого едва дотягивает до 90 смПодписаться на мой Instagram
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