Как на улице американского города появился «тощий» дом, сторона которого едва дотягивает до 90 см

Не только фантазия архитекторов и владельцев частных домов толкает на строительство невероятных зданий, которые, если и не вызывают бурю протеста, так сражают наповал. Взять, к примеру, дом, появившийся на одной из улиц американского городка Дирфилд. Если смотреть на фасад здания с противоположного тротуара, то ничего особенно не заметишь, но если волею судеб оказаться с торцевой стороны дома – изумлению не будет предела, ведь его ширина составляет всего лишь 90 см.
За вполне привычным фасадом классического жилого дома прячется совсем необычное здание (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.
Одна торцевая сторона дома не превышает 90 сантиметров (The Pie House, Дирфилд). | Фото: foozine.com.
При взгляде на дом, построенный на одной из улиц американского городка Дирфилд, что в штате Иллинойс, у многих возникает подозрение, что это один из тех жилищ, которые построены назло, ведь он расположен рядом с тротуаром и впереди одного из домов. Но это не совсем так. Как известно, в Соединенных Штатах каждый клочок земли на вес золота, и никто из владельцев не откажется от своей выгоды в пользу общественного пространства или видов из соседского окна. В любом мало-мальски пригодном для жизни месте даже самые неликвидные и невостребованные участки рано или поздно находят своих хозяев, которые могут делать практически все, что заблагорассудится, если это не противоречит местным градостроительным нормам.
Если зайти с другой стороны, то дом покажется вполне обычным (The Pie House, Дирфилд).
По этой причине известный в городе застройщик Грег Вайсман, дождавшись значительного снижения цены на треугольный клочок землю площадью всего лишь 360 кв. метров, приобрел его и начал строительство «Дома-пирога» (The Pie House). Именно так его прозвали местные жители, которые активно попытались противостоять возведению подобного шедевра. Да это и понятно. Владельцы дома, перед окнами которого выросло 6 метровое здание, были совсем не в восторге. И местные жители негодовали, ведь раньше на этом месте всегда было просторно и зелено, а теперь строится непонятно что.
В Дирфилде расстояние между строениями и проезжей частью должно соответствовать градостроительным нормам (The Pie House, США). | Фото: bcchicago.com.
Познавательно: Каждый населенный пункт вправе устанавливать нормы и правила городской застройки, которые не может нарушать никто. В Дирфилде, например, категорически запрещено сокращать пространство между строениями и проезжей частью, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов и транспортных средств. По этой причине под застройку дома удалось использовать лишь 40% земельного участка и делать его конструкцию треугольной. По окончанию строительства, дом по адресу 970 Chestnust Drive признан архитектурной инспекцией, как «частное жилое здание соответствующее всем норма и правилам».
Несмотря на то, что дом выглядит таким «тощим» в нем обустроено вполне комфортабельное жилище (The Pie House, Дирфилд).
Поскольку дом повторял геометрию участка, то одна торцевая сторона получилась всего 0,9 см, а вот вторая может порадовать стандартной шириной 7,6 м. Учитывая длину дома и то, что получилось построить двухэтажное здание его общая площадь составила 148 кв. метров, что совсем немало даже по американским меркам. Стоить отметить, что землю под домом также использовали грамотно и рационально, там обустроили капитальный подвал площадью 102 кв. м.
Несмотря на такие параметры все, кто видел этот шедевр архитектуры, никак не могли понять, как можно жить в таком доме, больше похожем на сплошной коридор. При этом увидеть, что да как внутри организовано, мало кому удалось даже несмотря на продажу в 2007 г. Только после того, как его снова решили продать, все любопытствующие могли заглянуть внутрь дома, который много лет будоражил воображение жителей и гостей Дирфилда.
Интерьер гостиной в самом узком доме Соединенных Штатов (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.
Безусловно, нестандартная геометрия наложила соответствующий отпечаток на организацию внутреннего пространства, поэтому все комнаты оформлены с некоторыми «тонкостями». Прямо с порога владельцы и гости попадают в довольно просторную гостиную, интерьер которой старались не перегружать мебелью и аксессуарами. Роскошных кожаных диванов, телевизора, узкого стола со стеклянной столешницей и компактных размеров комода оказалось достаточно для обустройства комфортной зоны отдыха.
В «Доме-пироге» имеется вполне просторная и благоустроенная кухня (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.
Учитывая специфику дома, общие комнаты оказались проходными, поэтому сразу же за гостиной располагается благоустроенная кухня и обеденная зона. На кухне поместился мебельный гарнитур из натурального дерева, необходимая техника и оборудование. Столовая же отличается изысканной мебелью – обеденный стол с изогнутыми ножками, элегантные стулья и необычной формы барная стойка с табуретами-пуфами.
Санузел на первом этаже «Дома-пирога» (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.
Главная спальня в удивительном доме на 970 Chestnust Drive (The Pie House, Дирфилд). | Фото: photos.riverfronttimes.com.
А вот в самой узкой части дома находится один из санузлов. На втором этаже обустроены две спальни из трех, к которым прилагается довольно просторная и благоустроенная ванная комната. Зная о нестандартной геометрии помещений, не лишним будет упомянуть, что интерьер оформлен в минималистском стиле, чтобы не перегружать пространство.
Ванная комната порадует стильным интерьером и простором (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.
Спальня в подвальном помещении (The Pie House, Дирфилд). | Фото: countrymusicnation.com.
Кстати сказать, подвал в этом доме используется не для хранения консервации и картошки. В нем помимо прачечной и бытовых комнат имеется еще одна более чем скромная спальня, которая может стать тайным убежищем для подростка, например. А вот на территории возле дома нашлось место для гаража и парковочное место для нескольких автомобилей.
Учитывая вышеперечисленное, можно сказать, что странный домик оказался очень даже комфортабельным и новые владельцы, которые приобрели его за 260 тыс. дол. останутся не только довольны его местоположением, но и жизнью в нем.
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