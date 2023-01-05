Как на улице американского города появился «тощий» дом, сторона которого едва дотягивает до 90 см

За вполне привычным фасадом классического жилого дома прячется совсем необычное здание (The Pie House , Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

Одна торцевая сторона дома не превышает 90 сантиметров (The Pie House, Дирфилд). | Фото: foozine.com.

Если зайти с другой стороны, то дом покажется вполне обычным (The Pie House, Дирфилд).







В Дирфилде расстояние между строениями и проезжей частью должно соответствовать градостроительным нормам (The Pie House, США). | Фото: bcchicago.com.

Несмотря на то, что дом выглядит таким «тощим» в нем обустроено вполне комфортабельное жилище (The Pie House, Дирфилд).

Интерьер гостиной в самом узком доме Соединенных Штатов (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

В «Доме-пироге» имеется вполне просторная и благоустроенная кухня (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.

Санузел на первом этаже «Дома-пирога» (Дирфилд, США). | Фото: countrymusicnation.com.

Главная спальня в удивительном доме на 970 Chestnust Drive (The Pie House, Дирфилд). | Фото: photos.riverfronttimes.com.

Ванная комната порадует стильным интерьером и простором (The Pie House, Дирфилд). | Фото: bcchicago.com.

Спальня в подвальном помещении (The Pie House, Дирфилд). | Фото: countrymusicnation.com.