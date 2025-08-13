10 самых опасных и необычных видов оружия, которое использовали в древности

История человечества богата на сражения и войны, результат которых зачастую менял ход истории. Каждый бой состоит из важных деталей, и многое решает вооружение, используемое солдатами. Сегодня мы поговорим о необычных и порой даже ужасающих видах оружия, которые использовали в древности.
1. Огненное копье
Это китайское изобретение смело можно назвать первым в своем роде огнестрельным оружием. Принцип действия был следующим: к копью, сделанному из бамбука, прикреплялось пиротехническое устройство. Пороховая вспышка могла ослепить или обжечь противника, а керамические или металлические осколки, разлетавшиеся при взрыве, ранили его. Добить обезоруженного соперника не составляло уже никакого труда.
2. Сюрикен
Сюрикен. Фото: ru.wallpaper.mob.org
Это довольно известное и распространенное в культуре оружие. Пожалуй, многие задавались вопросом о том, как этим можно убить. На первый взгляд действительно кажется, что сюрикен не способен нанести существенного урона врагу, но на самом деле это не совсем так. Во-первых, использовавшие его японские воины метились, как правило, в уязвимые части тела – например, в глаза. Во-вторых, сюрикен нередко смазывался ядом, так что смерть была лишь делом времени. К тому же далеко не всегда истинным предназначением этого оружия было убийство соперника, достаточно было дезориентировать его и добить, пока он временно выведен из строя.
3. Оперенное копье
Доработанное в Древнем Египте оперенное копье. Фото: bangkokbook.ru
Считается, что это оружие было изобретено в Древнем Риме и Греции.
Таким образом, это изобретение могло лететь довольно далеко после броска и наносило серьезный урон при попадании. Постепенно это оружие кочевало в другие страны, где дорабатывалось и иногда получало даже декоративные новшества.
4. Сеть
Гладиатор кидает сеть. Фото: dzen.ru
Удивительно, правда? И пусть простую сеть сложно назвать полноценным видом оружия, она нередко могла предрешить итог одиночного сражения. Ее особая популярность была достигнута во времена Римской Империи. Тогда сетью пользовались гладиаторы, которые накидывали ее на шлем противника, тем самым затрудняя его движения, после чего убивали.
5. Уруми
Уруми. Фото: spiderum.com
Очень необычная штука, которую по-другому принято называть мечом-поясом. Фактически так оно и было – оружие можно было обмотать вокруг тела, как ремень, а потом достать, нажав кнопку, и он превращался в гибкий меч, похожий на плеть из стали.
Ввиду своей легкости и тонкости он обладал не слишком большой силой и не мог, например, пробить доспехи, но при попадании в незащищенные участки тела наносил смертельный удар.
6. Содэгарами
Содэгарами. Фото: bukowskis.com
Жуткое внешне оружие напоминало внешне копье, покрытое шипами на конце. Убить им было сложно, но, судя по всему, задача заключалась совершенно в другом. Содэгарами представлял собой своего рода инструмент самообороны и поимки преступников. Как это работало: во-первых, оружие с легкостью могло запутать одежду противника, во-вторых, наносило определенный урон, пусть и не смертельный. А шипы, расположенные на конце, не давали схватиться за оружие.
7. Боевой ухват
Ловец людей. Фото: pulse.mail.ru
Визуально он немного похож на содэгарами. И объединяет их также то, что, несмотря на свою пугающую наружность, они не призваны убивать или серьезно увечить врага. Задача этого оружия, которое также называли «ловец людей», состоит в том, чтобы сбросить соперника с лошади во время схватки, пленить его и продать обратно за выкуп.
8. Мечелом
Мечелом. Фото: YouTube
Предназначение этого необычного оружия, представлявшего из себя меч с длинными зазубринами, заключалось в том, чтобы если не ломать, то хотя бы выхватывать из рук противника мечи.
Сам по себе мечелом также мог служить вполне самостоятельным оружием. Если воин терял меч в бою, но имел при себе этот вспомогательный инструмент, то мог продолжать сражение с его помощью.
9. Военная повозка
Боевая повозка. Фото: en.m.wikipedia.org
А это необычное изобретение можно назвать прапрадедом современного БМП. Военная повозка представляла собой деревянное укрепленное сооружение на колесах, приводимое в движение специальным механизмом или лошадьми. Сидевшие внутри солдаты могли поражать соперников стрелами или копьями.
10. Огнемет
Последствия использования древнего огнемета. Фото: dzen.ru
О том, что огнемет был изобретен в Китае, возможно, слышали многие. Ужасающих свидетельств о том, насколько смертоносным было это оружие, предостаточно. Однако очень часто во многих из них упускается одна важная деталь. Сам по себе огонь мог беспрерывно гореть в пределах нескольких минут и, чтобы добавить мощи своему детищу, китайцы добавляли в него мышьяк и керамические осколки. Так, те, кто не сгорал в огне, получали ранения летящими осколками, а если и это не уничтожало противника, то жирную точку в победе ставил ядовитый дым, который отравлял воинов.
