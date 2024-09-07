На чем экономил Джон Рокфеллер: привычки и странности самого богатого человека в мире

Джон Дэвисон Рокфеллер | Фото: persona.rin.ru

Один из самых богатых людей в мире | Фото: persona.rin.ru

Первый долларовый миллиардер | Фото: persona.rin.ru

Человек, чье имя стало синонимом богатства | Фото: forbes.ru

Джон Дэвисон Рокфеллер | Фото: utmagazine.ru

Один из самых богатых людей в мире | Фото: persona.rin.ru

Первый долларовый миллиардер | Фото: pagetutor.com и static.gazeta.ua

Человек, чье имя стало синонимом богатства | Фото: persons-journal.com