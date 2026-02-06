6 вещей, которые можно сделать из старого советского ковра

Иногда со старыми вещами трудно расставаться. Они могут годами лежать без дела, пылиться и портиться. А зря! Вот, например, старому ковру, которым уже не хочется застилать полы, можно подарить вторую жизнь. Из него получится отличное приспособление для стачивания когтей у кошки. А что еще можно сделать из старого изделия — в нашей статье.
1. Гамак на даче
Из ковра получится отличный гамак.
Многим по наследству достались ковры времен Советского Союза. Они прочные, качественные, но в интерьере уже смотрятся старомодно. Но и выбрасывать их тоже жалко. К тому же, делать это не нужно! Из старого ковра можно соорудить гамак для дачи. Для этих целей понадобится тонкий ковер, а также две металлические трубки, шнур, толстая нить и игла. Изготавливается гамак просто. Сшиваем два конца так, чтобы в них прошли трубы, затем вставляем в них трубы, шнур и гамак готов! Останется только закрепить его на дереве.
2. Когтеточка для кошки
Ковер можно превратить в когтеточку.
Если кошка любит точить свои когти и из-за этого страдает мягкая мебель, то и в этом деле выручит старый ковер. Для изготовления когтеточки понадобится небольшой кусочек плотного ковра, а также деревянная доска. Наносим клей на древесину, а затем приклеиваем к ней ковер. Если кошка реагирует на запах клея, то можно обойтись без него и прикрепить на небольшие гвоздики. Когтеточка готова. Ставим ее в удобное место и больше не придется ругать питомца за испорченную мебель. А еще с помощью такого аксессуара можно отучить кошку царапать мебель. Прикрываем доской проблемное место, и животное уже будет точить когти об приклеенный ковер.
3. Коврик для пилатеса
Из красивого ковра можно сделать несколько ковриков для занятия пилатесом.
А если вам достался красивый ковер, который имеет некую ценность или просто дорог как память о детстве, то из него можно изготовить спортивный коврик. Он идеально подойдет для занятия пилатесом, йогой и для других направлений. Просто обрезаем ковер до нужного размера, а затем края обметываем, чтобы они не ссыпались. Остатки ковра можно использовать в качестве коврика на балконе.
4. Дорожки для теплицы
Дорожки в теплице из ковра смотрятся уютно.
А вот если дома пылятся без дела старые ковры, которые уже ни на что не годятся, то вы заблуждаетесь. Они могут послужить отличным напольным покрытием в теплице на даче. Правда, ковров хватит на пару сезонов, а затем они станут непригодными. Для изготовления дорожек нужно нарезать ковры нужной длины и ширины, а затем застелить пространство между грядками. Также старые ковры или паласы можно постелить в саду между клубничными грядками. Ягода будет оставаться чистой, а ходить можно будет хоть босыми ногами.
5. Защита от сорных трав
Ковер поможет избавиться от сорняков.
Также на даче с помощью старых изношенных ковров можно избавиться от сорных трав на определенной территории. Например, если хочется поставить садовый столик и лавочку или детский надувной бассейн, а на этом месте одни сорняки, то смело можно застилать территорию ковром. За пару дней под палящем солнцем они быстро погибнут, а новые семена не смогут уже прорасти.
6. Подложка для бассейна
Бассейн можно поставить прямо на старый ковер.
После того как сорные травы будут выведены с участка и нужно будет поставить детский бассейн, ковер снова может пригодиться. Вот такой он многофункциональный! Чтобы защитить дно бассейна от повреждения мелкими веточками, камушками и прочим мусором на земле, старый ковер используем в качестве подложки. Расстилаем текстильное изделие, а сверху устанавливаем надувной бассейн. Дно будет защищено от повреждения и станет намного приятнее, если на него встать ногами.
7. Утепление будки для собаки
Ковер отлично утепляет будку.
Еще одним интересным применением старого ковра является использование его в качестве утеплителя собачьей будки. Изделие из советского прошлого нужно нарезать на прямоугольники, которые соответствуют размерам будки, затем с помощью саморезов закрепить их к доскам домика. А небольшим кусочком ковра можно прикрыть вход в собачью будку. Такой трюк поможет защитить животное от сквозняков и ночных морозов. Питомец точно будет доволен. Вот только не стоит стелить коврик на пол будки, собака быстро его промочит лапками, и ей станет не комфортно находиться в ее домике. Для напольного покрытия лучше использовать специальные быстросохнущие утеплители — солома или сено. Натуральные материалы идеально удерживают тепло и защищают питомца от влаги.
Утеплить ковром на даче можно не только собачью будку, но и другие хозяйственные помещения. Например, ковер станет хорошей защитой стен от холода и сквозняков в уличном туалете или на веранде.
