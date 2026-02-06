6 вещей, которые можно сделать из старого советского ковра

Иногда со старыми вещами трудно расставаться. Они могут годами лежать без дела, пылиться и портиться. А зря! Вот, например, старому ковру, которым уже не хочется застилать полы, можно подарить вторую жизнь. Из него получится отличное приспособление для стачивания когтей у кошки. А что еще можно сделать из старого изделия — в нашей статье.

1. Гамак на даче

2. Когтеточка для кошки

3. Коврик для пилатеса

4. Дорожки для теплицы

5. Защита от сорных трав

6. Подложка для бассейна

7. Утепление будки для собаки

Из ковра получится отличный гамак.Многим по наследству достались ковры времен Советского Союза. Они прочные, качественные, но в интерьере уже смотрятся старомодно. Но и выбрасывать их тоже жалко. К тому же, делать это не нужно! Из старого ковра можно соорудить гамак для дачи. Для этих целей понадобится тонкий ковер, а также две металлические трубки, шнур, толстая нить и игла. Изготавливается гамак просто. Сшиваем два конца так, чтобы в них прошли трубы, затем вставляем в них трубы, шнур и гамак готов! Останется только закрепить его на дереве.Ковер можно превратить в когтеточку.Если кошка любит точить свои когти и из-за этого страдает мягкая мебель, то и в этом деле выручит старый ковер. Для изготовления когтеточки понадобится небольшой кусочек плотного ковра, а также деревянная доска. Наносим клей на древесину, а затем приклеиваем к ней ковер. Если кошка реагирует на запах клея, то можно обойтись без него и прикрепить на небольшие гвоздики. Когтеточка готова. Ставим ее в удобное место и больше не придется ругать питомца за испорченную мебель. А еще с помощью такого аксессуара можно отучить кошку царапать мебель. Прикрываем доской проблемное место, и животное уже будет точить когти об приклеенный ковер.Из красивого ковра можно сделать несколько ковриков для занятия пилатесом.А если вам достался красивый ковер, который имеет некую ценность или просто дорог как память о детстве, то из него можно изготовить спортивный коврик. Он идеально подойдет для занятия пилатесом, йогой и для других направлений. Просто обрезаем ковер до нужного размера, а затем края обметываем, чтобы они не ссыпались. Остатки ковра можно использовать в качестве коврика на балконе.Дорожки в теплице из ковра смотрятся уютно.А вот если дома пылятся без дела старые ковры, которые уже ни на что не годятся, то вы заблуждаетесь. Они могут послужить отличным напольным покрытием в теплице на даче. Правда, ковров хватит на пару сезонов, а затем они станут непригодными. Для изготовления дорожек нужно нарезать ковры нужной длины и ширины, а затем застелить пространство между грядками. Также старые ковры или паласы можно постелить в саду между клубничными грядками. Ягода будет оставаться чистой, а ходить можно будет хоть босыми ногами.Ковер поможет избавиться от сорняков.Также на даче с помощью старых изношенных ковров можно избавиться от сорных трав на определенной территории. Например, если хочется поставить садовый столик и лавочку или детский надувной бассейн, а на этом месте одни сорняки, то смело можно застилать территорию ковром. За пару дней под палящем солнцем они быстро погибнут, а новые семена не смогут уже прорасти.Бассейн можно поставить прямо на старый ковер.После того как сорные травы будут выведены с участка и нужно будет поставить детский бассейн, ковер снова может пригодиться. Вот такой он многофункциональный! Чтобы защитить дно бассейна от повреждения мелкими веточками, камушками и прочим мусором на земле, старый ковер используем в качестве подложки. Расстилаем текстильное изделие, а сверху устанавливаем надувной бассейн. Дно будет защищено от повреждения и станет намного приятнее, если на него встать ногами.Ковер отлично утепляет будку.Еще одним интересным применением старого ковра является использование его в качестве утеплителя собачьей будки. Изделие из советского прошлого нужно нарезать на прямоугольники, которые соответствуют размерам будки, затем с помощью саморезов закрепить их к доскам домика. А небольшим кусочком ковра можно прикрыть вход в собачью будку. Такой трюк поможет защитить животное от сквозняков и ночных морозов. Питомец точно будет доволен. Вот только не стоит стелить коврик на пол будки, собака быстро его промочит лапками, и ей станет не комфортно находиться в ее домике. Для напольного покрытия лучше использовать специальные быстросохнущие утеплители — солома или сено. Натуральные материалы идеально удерживают тепло и защищают питомца от влаги.Утеплить ковром на даче можно не только собачью будку, но и другие хозяйственные помещения. Например, ковер станет хорошей защитой стен от холода и сквозняков в уличном туалете или на веранде.