Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    особенно правда про станки хвалёные Жиллет. Дерьмо полное, стоимость одного лезвия зпаоблачная, а хватает побр...Покупки, которые ...
  • Анна Эржибова
    Для лентяевПокупки, которые ...
  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...

5 функций в современных авто, которые водители пока недооценили


5 функций в современных авто, которые водители пока недооценили

Сегодня речь пойдет о неоправданно непопулярных среди водителей функциях автомобиля, которые сегодня есть уже почти в каждой современной машине. Следует сразу отметить, что все эти гаджеты и аксессуары весьма полезны и способны значительно повысить качество вождением автомобиля. Многим водителям стоило бы переосмыслить свое отношение к этим вещам.

1. Стабилизационная система курсовой устойчивости


Полезная функция. /Фото: renault.bnmotors.ru.

Полезная функция. /Фото: renault.bnmotors.ru.

 

Большинству водителей известна, как ESP или Electronic Stability Program. Наличие такой системы в автомобиле очень выгодно, ведь она позволяет избавиться от бокового скольжения транспорта и предотвратить занос машины. Сегодня ESP как правило сходит в ТС комплектацию автомобиля. Впрочем, если ее даже нет, то систему курсовой устойчивости можно приобрести отдельно и установить.

2. Светоотражающие зеркала с современной подвеской


Почему-то не очень популярны. /Фото: nazya.com.

Почему-то не очень популярны. /Фото: nazya.com.

 

Впервые такая функция появилась на автомобилях марки Mercedes-Benz. Сегодня такие зеркала можно найти в штатной комплектации и на других авто, более того их можно отдельно приобрести и поставить на любую другую машину. Помимо того, что эти зеркала позволяют устроить настоящее «светошоу» в ночное время, они значительно повышают уровень безопасности на дороге.

3. Подогрев фар


Отличная система. /Фото: rigidled.ru.

Отличная система. /Фото: rigidled.ru.

 

В свое время инженеры Volvo придумали ставить на осветительные приборы небольшие стеклоочистители. Получилось так себе. Дело в том, что они регулярно ломались, а жидкость из омывателя могла начать замерзать, что превращало поездку в морозную погоду в «то еще приключение». Именно поэтому сегодня оптимальным решением станет система подогрева фар. Рекомендуется ставить тем, кто живет в широтах со снежной зимой.

4. Камера заднего вида


Отличное решение. /Фото: drive2.ru.

Отличное решение. /Фото: drive2.ru.

 

Невероятно полезная функция, которой почему-то пренебрегают многие счастливые обладатели. Самое главное в том, что такая камера позволяет значительно повысить уровень безопасности вождения, в частности маневров и процесса парковки. Обычно камера идет в комплекте с набором других датчиков, в числе которых имеются датчики давления в шинах и резервные камеры.

5. Дополнительные подушки безопасности


Стоит задуматься. /Фото: ukravtoprom.com.ua.

Стоит задуматься. /Фото: ukravtoprom.com.ua.

 

Безопасности много не бывает, ведь так? В последнее время все большею популярность приобретает установка дополнительных подушек. Особенно хороша эта опция для тех, кто ездит на автомобиле с семьей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 функций в современных авто, которые водители пока недооценили

И не забудьте:
5 функций в современных авто, которые водители пока недооценилиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх