5 функций в современных авто, которые водители пока недооценили

Сегодня речь пойдет о неоправданно непопулярных среди водителей функциях автомобиля, которые сегодня есть уже почти в каждой современной машине. Следует сразу отметить, что все эти гаджеты и аксессуары весьма полезны и способны значительно повысить качество вождением автомобиля. Многим водителям стоило бы переосмыслить свое отношение к этим вещам.
1. Стабилизационная система курсовой устойчивости
Полезная функция. /Фото: renault.bnmotors.ru.
Большинству водителей известна, как ESP или Electronic Stability Program. Наличие такой системы в автомобиле очень выгодно, ведь она позволяет избавиться от бокового скольжения транспорта и предотвратить занос машины. Сегодня ESP как правило сходит в ТС комплектацию автомобиля. Впрочем, если ее даже нет, то систему курсовой устойчивости можно приобрести отдельно и установить.
2. Светоотражающие зеркала с современной подвеской
Почему-то не очень популярны. /Фото: nazya.com.
Впервые такая функция появилась на автомобилях марки Mercedes-Benz. Сегодня такие зеркала можно найти в штатной комплектации и на других авто, более того их можно отдельно приобрести и поставить на любую другую машину. Помимо того, что эти зеркала позволяют устроить настоящее «светошоу» в ночное время, они значительно повышают уровень безопасности на дороге.
3. Подогрев фар
Отличная система. /Фото: rigidled.ru.
В свое время инженеры Volvo придумали ставить на осветительные приборы небольшие стеклоочистители. Получилось так себе. Дело в том, что они регулярно ломались, а жидкость из омывателя могла начать замерзать, что превращало поездку в морозную погоду в «то еще приключение». Именно поэтому сегодня оптимальным решением станет система подогрева фар. Рекомендуется ставить тем, кто живет в широтах со снежной зимой.
4. Камера заднего вида
Отличное решение. /Фото: drive2.ru.
Невероятно полезная функция, которой почему-то пренебрегают многие счастливые обладатели. Самое главное в том, что такая камера позволяет значительно повысить уровень безопасности вождения, в частности маневров и процесса парковки. Обычно камера идет в комплекте с набором других датчиков, в числе которых имеются датчики давления в шинах и резервные камеры.
5. Дополнительные подушки безопасности
Стоит задуматься. /Фото: ukravtoprom.com.ua.
Безопасности много не бывает, ведь так? В последнее время все большею популярность приобретает установка дополнительных подушек. Особенно хороша эта опция для тех, кто ездит на автомобиле с семьей.
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