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При виде каких морских обитателей большая белая акула от страха готова выпрыгивать из воды


При виде каких морских обитателей большая белая акула от страха готова выпрыгивать из воды

Большая белая акула, известная так же, как акула-людоед, встречается в открытых водах всех океанов Земли за исключением Северного Ледовитого. Грозная рыба-хищник наводит страх не только на морских обитателей, но и на людей, живущих в прибрежных регионах или посещающих их в туристических целях. Однако, есть ли хоть кто-то, кого боится акула? На самом деле у белой акулы в океане есть как минимум три врага.

1. Морской крокодил


В Азии крокодилы живут в океане. |Фото: crocodileprying.blogspot.com.

В Азии крокодилы живут в океане. |Фото: crocodileprying.blogspot.com.

 

Это прозвучит странно для многих людей, однако естественным противником белой акулы является морской крокодил. Морской или гребнистый крокодил живет у берегов Индокитая и на северном побережье Австралии. Взрослая особь может вырастать до 6 метров в длину. Для сравнения, средняя взрослая белая акула вырастает только до 4.8 метров в длину. Притом, что акула намного быстрее крокодила, ее тело не так хорошо защищенно, а сила укуса почти в 1.5 раза слабее.

Сталкиваются акулы и крокодилы друг с другом нечасто. Однако, когда это происходит где-нибудь на мелководье, рептилия не отказывает себе в удовольствии попытаться схватить и прикончить в целях пропитания опасную рыбешку. Потому что на мелководье главная гроза – это он.

2. Косатка


Косатка - это морской волк, опаснейший подводный хищник. |Фото: topnews.ru.

Косатка - это морской волк, опаснейший подводный хищник. |Фото: topnews.ru.

 

Косатка не только красивое животное, но еще и очень опасное. В морских водах – это самое опасное млекопитающее. Не чураются атаковать косатки, в том числе и акул. Тем более, что взрослый кит имеет огромное преимущество над хищной рыбой. Начать следует с того, что косатки намного умнее акул. Не менее важно и то, что эти морские млекопитающие вырастают достаточно большими. Длина тела средней касатки 9-10 метров. Это почти в два раза больше любой хищной акулы. При этом косатки быстрые и вооружены острыми зубами. Но самое главное в том, что очень часто черно-белые враги людоедов охотятся стаями, напоминая в этом отношении каких-нибудь волков.

3. Кашалот


Кашалотов могут атаковать акулу на упреждение. |Фото: popmech.ru.

Кашалотов могут атаковать акулу на упреждение. |Фото: popmech.ru.

 

Еще одно морское млекопитающее, которого боится большая белая акула уже только потому, что кашалот гораздо большее ее по размерам. Самцы этих китов могут достигать в длину 20 метров и весить по 50 тонн. Несильно меньше и самки, они вырастают до 15 метров. Конечно, в отличие от каких-нибудь касаток кашалоты не нападают на акул в целях пропитания. Едят они добычу намного меньше: мелкую рыбешку и каракатиц. Однако, кашалоты нередко атакуют морских людоедов из соображений защиты потомства. Сделать хоть что-нибудь плохое взрослому кашалоту акула банально не способна.
Акула в океане не всесильна. ¦Фото: ontheedge.ru.

Акула в океане не всесильна. ¦Фото: ontheedge.ru.

 

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При виде каких морских обитателей большая белая акула от страха готова выпрыгивать из воды

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При виде каких морских обитателей большая белая акула от страха готова выпрыгивать из водыПодписаться на мой Instagram
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