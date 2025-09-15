Хитрости от хозяек, которые знают толк в быстрой уборке

Когда приходится тратить все выходные на наведение порядка дома, невольно начинаешь задумываться о том, чтобы внедрить в этот процесс какие-нибудь лайфхаки, способные ускорить и облегчить его. Как насчет того, чтобы начать пользоваться хитростями, которые уже много лет помогают продвинутым хозяйкам? Сегодня мы расскажем о самых эффективных из них.

Хитрость 1: Проводите генеральную уборку по сезонам

Хитрость 2: Гладьте простыни только с одной стороны

Хитрость 3: Полируйте мебель кремом для обуви

Хитрость 4: Мойте окна чаем

Хитрость 5: Выливайте холодную воду на жирные пятна