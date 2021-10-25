5 причин, почему выливать воду из-под макарон в раковину - непростительное расточительство

Как с пользой использовать воду из-под макарон.

Вода, в которой варились макароны, - полезный продукт.

1. Для вкуснейшей выпечки

Воду можно добавить в тесто при приготовлении хлеба или пиццы.

2. Для приготовления фасоли

Вода для замачивания фасоли перед приготовлением.

3. Для полива комнатных растений

Остывшей водой можно полить комнатные растения.

4. Для мытья посуды

Альтернативное средство для мытья посуды.

5. Для ухода за волосами

Вода для ухода за волосами.