5 причин, почему выливать воду из-под макарон в раковину - непростительное расточительство

Как с пользой использовать воду из-под макарон.
Что может быть проще, чем отварить макароны? 10 минут, и ужин готов. Главное, не слить в раковину воду из кастрюли, ведь это на самом деле очень полезный продукт. О том, как можно использовать воду, в которой была сварена паста, знают повара, и в этом обзоре - их профессиональные секреты.
Вода, в которой варились макароны, - полезный продукт.
Кулинарные асы точно знают: сливать воду из-под макарон - преступление. Эта крахмальная жидкость пригодится в хозяйстве, при этом ее использование не требует никаких дополнительных действий. Раствор ценен сам по себе!
1. Для вкуснейшей выпечки
Воду можно добавить в тесто при приготовлении хлеба или пиццы.
Итальянцы знают толк не только в пасте, но и в пицце. Именно поэтому многие хозяйки предпочитают добавлять воду из-под макарон, когда замешивают тесто. Важно учесть, что вода уже подсолена, чтобы в результате выпечка не получилась пересоленной.
Кстати, аналогичным образом воду можно добавить и в хлебное тесто.
2. Для приготовления фасоли
Вода для замачивания фасоли перед приготовлением.
Опытные хозяйки знают, что если фасоль замочить на ночь, то она будет гораздо мягче, когда сварится. Замените обычную воду на ту, которая осталась в кастрюле из-под макарон, и бобовые будут еще нежнее.
3. Для полива комнатных растений
Остывшей водой можно полить комнатные растения.
Если вы не планируете готовить еду в тот день, когда варите макароны, попробуйте использовать воду для полива цветов. Главное, остудите ее полностью и можете увлажнять землю в горшках.
4. Для мытья посуды
Альтернативное средство для мытья посуды.
После вкусного ужина нужно помыть за собой тарелку и кастрюлю. Заменителем моющего средства в этом случае станет «макаронная» вода. Вот такой простой и экономный способ! В принципе, можно попробовать помыть и более загрязненную посуду, крахмал обладает чистящими свойствами.
5. Для ухода за волосами
Вода для ухода за волосами.
Чтобы волосы были ухоженными и шелковистыми, многие женщины применяют салонные косметические средства. Но бывает и так, что эффект от домашней процедуры может ничем не уступать профессиональному уходу. Попробуйте смыть волосы крахмальной водой, а после - вымыть, как обычно, и вы почувствуете, какими шелковистыми стали локоны. Для более заметного результата в волосы нужно втереть воду из-под макарон и побыть с такой массой 10 минут.
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