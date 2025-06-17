Почему американцы ходят по дому в обуви и даже ложатся в ней на кровать

Зачем они ходят дома в обуви, это же гигиенично /Фото:yugnash.ru

Кадр из сериала Друзья /Фото:Кинопоиск

Дороги в Америке чистые /Фото:piemuseum.ru

Но есть штаты где бывает зима /Фото:viewsnap.ru

Американцы предпочитают клининг /Фото:thefiscaltimes.com

В обуви даже на кровать /Фото:magmer.ru

Некоторые всё же предпочитают переобуваться /Фото:syl.ru

Кино убеждает, что они так живут /Фото:akrasdia.ru

Но, иногда удобнее в тапках /Фото:songscribe.ru