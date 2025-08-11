Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Герои мультфильмов — это такие забавные персонажи, о которых у каждого из зрителей может быть своё собственное представление. И так бывает, что оно не совпадает с видением режиссёров и аниматоров или побуждает представить, как бы выглядели мультяшные персонажи в реальной жизни.







Креативный художник под псевдонимом s0alaina представляет собственную интерпретацию того, как выглядели бы в реальности известные герои популярных диснеевских мультфильмов.

По словам автора, многие подобные работы других художников были несколько непоследовательными и не раскрывали в полной мере все присущие героям черты характера и не подчёркивали их индивидуальность.«Я стараюсь рисовать их в едином стиле с мультфильмов, из которых они происходят, сохраняя ту же стилистику, тот же язык, те же детали, чтобы интерпретировать их характер наиболее правдоподобным образом!»