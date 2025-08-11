С нами не соску...
Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Герои мультфильмов — это такие забавные персонажи, о которых у каждого из зрителей может быть своё собственное представление. И так бывает, что оно не совпадает с видением режиссёров и аниматоров или побуждает представить, как бы выглядели мультяшные персонажи в реальной жизни.

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Креативный художник под псевдонимом s0alaina представляет собственную интерпретацию того, как выглядели бы в реальности известные герои популярных диснеевских мультфильмов.

По словам автора, многие подобные работы других художников были несколько непоследовательными и не раскрывали в полной мере все присущие героям черты характера и не подчёркивали их индивидуальность.

«Я стараюсь рисовать их в едином стиле с мультфильмов, из которых они происходят, сохраняя ту же стилистику, тот же язык, те же детали, чтобы интерпретировать их характер наиболее правдоподобным образом!»

1. «Леди и Бродяга»

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

2. «Коты-аристократы»

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

3. «Король лев»

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

4. «Книга джунглей»

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

5. «Вольт»

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

6. «Оливер и компания»

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

7. «Тарзан»

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

8. Диснеевские лошадки

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

Художник рисует диснеевских животных в виде людей, сохраняя их уникальные черты

©

