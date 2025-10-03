Почему РЛС «Дуга» прозвали в народе «выжигателем мозгов»

Радиолокационная станция «Дуга» - один из тех объектов, который благодаря своим габаритам сегодня виден почти из любой точки чернобыльской зоны отчуждения. Вокруг данного объекта, как и вокруг всего, что так или иначе связано с Чернобылем, появилось немало народных мифов и заблуждений. Сегодня на просторах интернета можно встретить мнение, что «Дугу» прозвали «Выжигателем мозгов».
Дуга строилась в 1970-е годы. |Фото: fishki.net.
Во второй половине XX века две сверхдержавы в лице США и СССР постоянно ждали начала Третьей мировой ядерной войны. Оба блока смотрели друг на друга волчьим взглядом через ограду «железного занавеса», клепали десятки и сотни баллистических ракет, атомных подлодок, ядерных боеголовок и, конечно же, радиолокационных станций для обнаружения летящих ракет. Наверняка, если посчитать ресурсы и человеко-часы, потраченные землянами на холодную войну, то оказалось бы, что все это позволило бы людям жить уже где-нибудь на Альфа Центавра.
Всего таких комплексов было три. |Фото: Яндекс.Карты.
И в СССР, и в США было немало станций радиолокации. Они постоянно улучшались. В 1970-е годы развитие технологий позволило создавать в том числе загоризонтные радиолокационные станции – системы раннего обнаружения баллистических ракет. Строительство первой такой советской станции началось в 1975 году. Всего в Союзе построили три таких. Одна из станций была установлена в Чернобыле и до 1980-х годов, несмотря на внушительный внешний вид, являлась строго секретным объектом.
Комплекс «Дуга» состоял из двух антенн. Первая – низкочастотная с высотой мачт до 150 метров и длиной до 500 метров. Вторая – высокочастотная с высотой мачт до 250 метров и высотой до 100 метров. Диапазон рабочих частот комплекса составлял 5-28 МГц. Любопытно, что в режиме работы станция оставляла в радиоэфире весьма специфический звук, напоминающий работу лопастей вертолета. За это американцы, служившие на своих РЛС, прозвали «Дугу» «Russian Woodpecker» («Русский дятел»). Предназначалась станция для обнаружения ракет в том числе в приполярной зоне.
Боевое дежурство по обнаружению ракет станция «Дуга» в Чернобыле перестала нести после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Уже в 1987 году РЛС была законсервирована, а еще спустя год расформировали и воинское подразделение, которое занималось ее обслуживанием. Основные системы и большая часть оборудования была снята со станции и вывезена в Комсомольск-на-Амуре.
Серьезный был комплекс. |Фото: Twitter.
Хотя сегодня на просторах сети можно нередко встретить применительно к «Дуге» название «Выжигатель мозгов», ни американцы, ни советы никогда так не называли станцию в 1980-е годы. Судя по всему, прозвище закрепилось за комплексом в поздние 1990-е или ранние 2000-е благодаря спекуляциям на тему воздействия радиоволн на организм человека. Окончательно закрепилось в молодежном сознании такое прозвище для любых РЛС благодаря некогда популярной видеоигре S.T.A.L.K.E.R. украинской студии GSC Game World, действия которой происходили в художественно переработанной по мотивам произведений братьев Стругацких Чернобыльской зоне отчуждения.
