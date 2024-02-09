Домашние растения, которые разрушают браки

Эти цветы, растения и деревья лучше держать подальше от своего жилища, не сажая их рядом с домом и не ставя в вазу, так как они могут негативно повлиять на семейное счастье.







Наличие растений дома может способствовать созданию более благоприятной среды обитания. Однако не любой цветок приносит в жилище счастье и покой. Васту-шастра и фэн-шуй указывают на некоторые из домашних растений, которые привлекают несчастье в дом. Если вы размышляете над тем, какие растения не подходят для квартиры или дома, вот те из них, которые, как верят на Востоке, приносят неудачу и разрушают брак.



Кроме того, если вы выбираете подарки в виде растений для своих близких, обязательно избегайте упомянутых ниже вариантов и выбирайте другие цветы и деревья, приносящие удачу, укрепляющих здоровье и улучшающих сон.



Хлопок

Лавсония

Акация нильская или аравийская

Тамаринд или индийский финик

Мертвые растения

Цветы хлопка — не лучший выбор для дома. Эти белые растения выглядят красиво и эффектно, когда их используют в качестве декоративного материала, однако, согласно васту, их лучше не приносить с свое жилье. Эти растения легко собирают пыль, что означает неудачу и бедность. Держать эти растения рекомендуется только снаружи.Принято считать, что в миртовых растениях обитают злые и злые духи, и держать их дома нельзя. Помимо тамаринда, еще одно растение, относящееся к этому классу, — лавсония. Специалисты по васту не советуют строить дом рядом с этими двуями деревьями и рекомендуют избегайте их, если вы хотите избежать негативных мыслей, которые они приносят. Кстати, лавсония — то самое растение, из которого делают хну (в том числе и для мехенди).Акация нильская или Vachellia nilotica — это арабское растение с цветами. Хотя оно известно как целебное дерево и имеет красивые желтые цветы, его не рекомендуется держать дома. Специалисты по васту заявляют, что его шипы могут вызвать споры в доме.Специалисты по васту и фэн-шуй предполагают, что тамаринд может посылать негативные вибрации в дом. Принято считать, что в тамаринде обитают злые духи, поэтому следует позаботиться о том, чтобы не строить дом с видом на тамаринд и не приносить домой это растение, если оно достаточно мало, чтобы оставаться в горшке.Основная цель присутствия растений в помещении — наполнение домов зеленью, жизнью и свежим воздухом. Все растения должны цвести, листья — выглядеть свежими. Вот почему нужно избавляться от мертвых или гнилых растений. Хранить их — нехороший знак, лучше держать свой домашний сад чистым и красивым.