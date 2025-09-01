Лепёшки, колбаски, салат: 5 аппетитных и сытных блюд из картошки

Картофель - ингредиент поистине универсальный. Доступный в любом сезоне, от весны до глубокой зимы, он позволяет готовить множество вкусного. И речь не только про банальную жаренную картошку, но и про оригинальные салаты, а ещё - колбаски, ничуть не уступающие мясным, и многое другое.
1. Лепёшки
Хрустящие и румяные, картофельные лепёшки отлично подойдут в качестве перекуса. Подавайте с соусом, сметаной или горчицей, а также вместо хлеба к супу или бульону.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Молоко – 120 мл;
• Масло сливочное – 1,5 ч.л;
• Дрожжи свежие – 10 г;
• Мука – 250 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Петрушка и кинза свежая (микс) – 1 небольшой пучок;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Лепёшки из картошки. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Воду слить;
• Добавить сливочное масло, соль и смесь молотых перцев по вкусу;
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в кастрюлю к картошке;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Всё перемешать и перебить блендером до однородной массы;
• В миске смешать муку с тёплым молоком, добавить дрожжи и щепотку соли;
• Перемешать вилкой или венчиком;
• Накрыть полотенцем;
• Оставить в тёплом месте на двадцать-двадцать пять минут;
• После смешать с картофельным пюре (при необходимости добавить муку);
• Замесить тесто;
• Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на двадцать пять-тридцать минут;
• После рабочую поверхность присыпать мукой;
• Слегка вымесить тесто;
• Разрезать на несколько равных частей;
• Раскатать тесто в лепёшки средней толщины (примерно по три-четыре сантиметра);
• Обжарить лепёшки на большом огне на среднем количестве подсолнечного масла до золотистого цвета и золотистой корочки;
• Готовые лепёшки выложить на бумажные полотенца.
2. Колбаски
Картофельные колбаски. \ Фото: pinterest.com.
Картофельные колбаски – блюдо, которое по вкусу нисколько не уступает мясным изделиям, запечённым в духовке, на гриле или в костре.
Ингредиенты:
• Кишки магазинные очищенные – 1 упаковка;
• Картошка среднего размера – 10-11 шт;
• Лук белый крупный – 3 шт;
• Бекон – 12-16 полосок;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Колбаски из картошки. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Отжать лишнюю влагу и переложить в миску;
• Бекон нарезать небольшим кубиком или мелкой соломкой;
• Обжарить пять-шесть минут на сухой сковородке;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Отправить к бекону;
• Перемешать;
• И готовить ещё шесть-семь минут;
• Приправить солью, хлопьями чили и смесью перцев;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Затем добавить натёртый картофель;
• Перемешать;
• Готовить примерно три-четыре минуты;
• Кишки промыть;
• Просушить;
• Получившейся смесью наполнить кишки, формируя колбаски;
• Закрепить края;
• Сделать несколько проколов зубочисткой;
• Отварить десять-двенадцать минут в слегка подсоленной воде;
• Затем остудить и промокнуть бумажными полотенцами;
• Обжарить по три-четыре минуты с каждой стороны на среднем количестве подсолнечного масла;
• После довести до полной готовности на гриле;
• Готовые колбаски подавать со сметаной и свежей зеленью, по желанию с горчицей или кетчупом.
3. Салат с печенью
Салат с картошкой и печёнкой. \ Фото: i.ytimg.com.
Картофельный салат с куриной печенью одинаково хорош как в холодном виде, так и в горячем. А вариантов его приготовления энное количество. Впрочем, мы подобрали один из самых вкусных и доступных рецептов.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 3-4 шт;
• Печёнка куриная – 0,5 кг;
• Лук зелёный – небольшой пучок;
• Шампиньоны среднего размера – 4-5 шт;
• Петрушка и кинза свежая (микс) – маленький пучок;
• Перец горький – 1 небольшой стручок;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Мёд – 1,5 ч.л;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Майонез нежирный – для заправки.
Картофельно-печёночный салат. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Картошку тщательно вымыть;
• Отварить в мундирах до готовности в слегка подсоленной воде;
• Остудить;
• Очистить, нарезать кубиком среднего размера;
• Печёнку тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• При необходимости удалить всё лишнее;
• Обжарить десять-двенадцать минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Грибы вымыть;
• Просушить и нарезать на несколько равных частей;
• Добавить к печени;
• Готовить около пяти минут;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать и добавить к печёнке;
• Готовить примерно пять-семь минут;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Слегка остудить и выложить в глубокую миску;
• Добавить нарезанный картофель, мелко нарезанный острый перец, петрушку и кинзу;
• В небольшой ёмкости смешать мёд с лимонным соком, оливковым маслом, майонезом и щепоткой соли;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Перемешать;
• Дать настояться пять-семь минут и подать к столу.
4. Крем-суп с зеленью и крабовыми палочками
Картофельный крем-суп. \ Фото: google.com.
Картофельный крем-суп со свежей ароматной зеленью и кусочками крабовых палочек получается аппетитным и сытным.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 0,5 кг;
• Крабовые палочки – 5-6 шт;
• Лук зелёный – маленький пучок;
• Укроп, петрушка, кинза свежие (микс) – небольшой пучок;
• Сливки средней жирности – для подачи;
• Масло оливковое – для жарки и заправки;
• Соль – по вкусу;
• Перец душистый молотый – по вкусу;
• Лимонный сок – опционально.
Крем-суп из картошки. \ Фото: ehowcdn.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть как следует;
• Очистить;
• Нарезать произвольными кусочками;
• Отварить в небольшом количестве подсоленной воды;
• Слегка остудить;
• Крабовые палочки при необходимости разморозить;
• Нарезать кубиком;
• Сбрызнуть лимонным соком, смешанным с солью и душистым перцем;
• Дать настояться семь-десять минут;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Выложить на бумажное полотенце;
• На той же сковороде обжарить пять-семь минут мелко нарезанный зелёный лук;
• В картошку добавить соль, душистый молотый перец, пару чайных ложек оливкового масла и обжаренный зелёный лук;
• Перебить блендером до однородной кремообразной массы;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Суп разлить по тарелкам, заправить сливками, выложить крабовые палочки, посыпать зеленью и подать к столу.
5. Картофельный салат с сыром
Картофельный салат с сыром. \ Фото: bing.com.
Картофельный салат «по-гречески» получается по-весеннему ярким и ароматным. Румяный картофель, сочные овощи и душистые специи – симфония, перед которой невозможно устоять.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Перец болгарский красный – 1 штука;
• Помидоры коктейльные – 6-8 шт;
• Рукола – маленький пучок;
• Лук-шалот – 2 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лимонный сок – для заправки;
• Масло оливковое – для жарки и заправки;
• Сыр фета – 150 г;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу.
Лёгкий, сытный и очень вкусный салат. \ Фото: yofifood.com.
Способ приготовления:
• Картошку тщательно вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;
• Слегка остудить и очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с солью, перцем, чайной ложкой оливкового масла и чайной ложкой лимонного сока;
• В получившейся смеси замариновать картофель, оставив на десять-пятнадцать минут;
• После обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового масла;
• Лук шалот очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Промариновать в остатках чесночной заправки;
• Обжаренный картофель выложить в глубокую миску;
• Посыпать маринованным луком;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить три-четыре минуты на полусухой сковородке так, чтобы перец слегка прихватился;
• Немного остудить и выложить в миску к картошке;
• Руколу вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Высыпать в миску к остальным ингредиентам;
• Помидоры вымыть;
• Вытереть салфетками;
• Нарезать дольками;
• Переложить в миску к картошке с овощами;
• Сыр покрошить;
• При необходимости добавить соль и чёрный молотый перец;
• Заправить смесью оливкового масла с лимонным соком;
• Перемешать;
• Настоять пять-шесть минут и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии