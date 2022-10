Концепт тропической курортной виллы, замаскированной под природный холм

Концептуальный проект тропической курортной виллы, замаскированной под природный холм острова Исигаки (Not A Hotel Ishigaki, Япония).

Во время реализации проекта разработчики придерживались главной идеи дизайна Not A Hotel Ishigaki – размытие границ между внутренним и внешним миром (концепт разработанный Sou Fujimoto Architects). | Фото: globaldesignnews.com.







На крыше, щедро покрытой растительностью, планируют установить не только окна, но и организовать дополнительную зону отдыха у водоема (концепт Not A Hotel Ishigaki). | Фото: designboom.com.

Из гостиной есть выход на террасу с видом на Тихоокеанское побережье (концепт Not A Hotel Ishigaki). | Фото: designboom.com.

Панорамный бассейн сливается с линией горизонта бескрайной водной глади Тихого океана (концепт Not A Hotel Ishigaki). | Фото: globaldesignnews.com.

Руководство планирует строительство не только одиночных вилл, но и целых гостиничных комплексов , спрятанных в живописном ландшафте (концепт, разработанный Sou Fujimoto Architects). | Фото: freedownloadcad.com.

Новый концептуальный проект гостиничной компании Not A Hotel, планирующей строительство целой сети курортных вилл на острове Исигаки и по всей Японии, позволит отдыхающим насладиться красотой первозданной природы изнутри ее и без лишней суеты. Круглый архитектурный объект , мастерски интегрированный в живописный холм, станет естественным его продолжением, при полном сохранении возможности панорамного обзора для тех, кто мечтает о полном слиянии с природой и максимальной «перезагрузке» вдали от цивилизации.Not A Hotel – инновационная сеть отелей Японии , объявила о разработке нового вида отельного комплекса, точнее сказать тропической виллы под названием Not A Hotel Ishigaki, предусматривающего строительство максимально адаптированного под окружающий ландшафт архитектурного объекта на пустынном участке. Новое направление в туристическом бизнесе направлено на создание небольших гостиных домов, способных разместить до 10 человек при этом обеспечить максимальное уединение среди первозданной природы.Разработку проекта было поручено Соу Фудзимото – основателю и руководителю архитектурно-дизайнерской студии Sou Fujimoto Architects, специализирующейся на «зеленом» строительстве и создании самодостаточных объектов футуристических форм.Его команде предстояло максимально гармонично интегрировать неординарную структуру в природный холм на берегу Тихого океана. Под строительство Not A Hotel Ishigaki в заповедной зоне уже выделен участок земли площадью 1 гектар, что открывает неограниченные возможности, ведь сам архитектурный объект не будет превышать 350 «квадратов». Перед специалистами студии была поставлена задача, стереть границы между ландшафтом острова Исигаки и интерьером, с чем они прекрасно справились.По дизайнерской задумке Not A Hotel Ishigaki гостевой дом должен «расплыться» под зеленым покровом травы, погружаясь в глубину, что сделает его естественным продолжением холма. Благодаря волнистой крыше, спускающейся до уровня земли, световым люкам и окнам, похожим на небольшие озера, спрятанные среди буйной растительности, авторам проекта удалось надежно замаскировать виллу. При этом большие неправильной формы оконные проемы, распложенные на боковых фасадах, откроют фантастические виды на живописные склоны и Тихоокеанское побережье, позволяя природе проникнуть внутрь помещений. Максимальная площадь строения, спрятанная под толщей земли, масштабное озеленение кровельного покрытия, расположение окон и люков согласно траектории движения солнца, грамотная организация естественной вентиляции, использование природных материалов для отделки внутреннего пространства, обилие водных объектов – все это позволит создать оптимальный температурный режим внутри помещений, без использования систем кондиционирования, что значительно сократит энергопотребление (при этом электричество обеспечивается солнечными панелями).Если говорить о планировке внутреннего пространства, то главной комнатой является общая гостиная, расположенная с той стороны склона откуда открывается вид на бескрайние просторы океана. Рядом с ней предусмотрена кухня, где гости смогут готовить самостоятельно или приглашать профессионального повара, если планируется отдых для компании друзей/родственников, решивших организовать тематическую вечеринку, отметить юбилей или любое другое памятное событие. Общая столовая соединена как с кухней, так и с гостиной, из которой есть прямой выход на террасу с панорамным бассейном и в, так называемый, внутренний двор. Линия бортика видового бассейна впечатляюще соединяется с горизонтом водной глади, что непременно оставит неизгладимые впечатления у гостей Not A Hotel.Для постояльцев будет обустроено и 4 изолированных спальни с индивидуальными ванными комнатами, также предусмотрен один санузел, расположенный в общей жилой зоне.Стоит отметить, что это не единственный водный объект, который появится на территории курортной виллы. С другой ее стороны посетителям будет доступна зона отдыха под открытым небом, точнее сказать, под одиноко стоящим деревом, расположенным у бассейна, который больше похож на природное озеро, спрятанное в буйной траве. Создание точно такого же озера планируется и на эксплуатируемой крыше виллы, которая легко сможет превратиться в место для прогулок или принятия солнечных ванн.Для разнообразия рядом с виллой будет оформлена и зона барбекю, где можно готовить на костре, устраивать дружеские посиделки с песней под гитару или просто расслабляться с чашечкой кофе или бокалом вина. Кстати сказать, гостей точно порадуют более обширные возможности, связанные с водными развлечениями. Им станут песчаный пляж на побережье, ну и сам океан, до которого приведет прямая тропинка. Так что все, кто мечтает искупаться в Тихом океане могут смело планировать отдых на остров Исигаки, где вот-вот откроет свои двери новая курортная вилла Not A Hotel Ishigaki.