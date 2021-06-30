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Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Один из самых эффективных способов борьбы с сорняками — использование на участке высоких грядок. 

Однако не у каждого дачника достаточно времени и ресурсов, чтобы построить их. Поэтому бороться с сорняками чаще всего приходится классическим способом — удаляя их вручную.

Но согласитесь, целый день ползать между грядками, согнувшись в три погибели — не самая лучшая перспектива. Особенно в жаркую погоду. 

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить самодельный инструмент для удаления сорняков.

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Быстрее работа, может, и не пойдет, но легче будет точно. Хотя бы потому, что не придется каждый раз нагибаться, чтобы вырвать с корнями очередной сорняк. 

Плюсы и минусы самоделки
Удобная облегченная конструкция
можно сделать из металлолома
требуются сварочные работы
удаление сорняков самодельным инструментом может занять больше времени, чем если удалять вручную

Пошаговый процесс изготовления самодельного инструмента

Необходимые материалы:

  • стальная круглая труба;
  • профтруба квадратного сечения;
  • стальной уголок;
  • листовой металл;
  • длинные болты;
  • пружина;
  • металлические шайбы;
  • барашковая гайка.

Первым делом необходимо будет изготовить штангу, которая будет перемещаться вверх-вниз внутри корпуса.

 

Для этого отрезаем кусок квадратной профильной трубы подходящей длины. 

Далее берем пару длинных болтов с короткой резьбовой частью, и отрезаем у них головки. Вставляем болты по торцам профтрубы, и обвариваем. 

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

В качестве корпуса будет использоваться металлическая круглая труба. Отрезаем кусок подходящей длины, и к торцу привариваем стальную шайбу. 

В верхней части корпуса инструмента необходимо приварить ручки из отрезков круглой трубы. Затем зачищаем сварные швы болгаркой. 

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Внутрь корпуса вставляем штангу из профтрубы. 

На верхнюю часть штанги надеваем металлическую гайку — ее надо будет приварить к корпусу. Дальше на болт надеваем пружину, а сверху — стальную шайбу. На резьбу болта накручиваем шестигранную гайку. 

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

На следующем этапе вырезаем из металлического уголка три «зубчика» треугольной формы, и привариваем их к нижней части корпуса. 

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Из листового металла вырезаем «педальку», на которую будет давить нога, и привариваем ее к корпусу на любой удобной для вас высоте. 

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

На последнем этапе останется только все покрасить, собрать вместе, и накрутить на болт в верхней части штанги барашковую гайку.

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

На ручки надеваем резиновые «насадки». 

Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Пошаговый процесс изготовления и принцип работы самодельного инструмента можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Leo Besson.



Источник: https://sdelairukami.ru/prostoj-samodelnyj-instrument-kotory...

 

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