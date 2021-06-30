Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Один из самых эффективных способов борьбы с сорняками — использование на участке высоких грядок.
Однако не у каждого дачника достаточно времени и ресурсов, чтобы построить их. Поэтому бороться с сорняками чаще всего приходится классическим способом — удаляя их вручную.
Но согласитесь, целый день ползать между грядками, согнувшись в три погибели — не самая лучшая перспектива. Особенно в жаркую погоду.
В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить самодельный инструмент для удаления сорняков.
Быстрее работа, может, и не пойдет, но легче будет точно. Хотя бы потому, что не придется каждый раз нагибаться, чтобы вырвать с корнями очередной сорняк.
Пошаговый процесс изготовления самодельного инструмента
Необходимые материалы:
- стальная круглая труба;
- профтруба квадратного сечения;
- стальной уголок;
- листовой металл;
- длинные болты;
- пружина;
- металлические шайбы;
- барашковая гайка.
Первым делом необходимо будет изготовить штангу, которая будет перемещаться вверх-вниз внутри корпуса.
Для этого отрезаем кусок квадратной профильной трубы подходящей длины.
Далее берем пару длинных болтов с короткой резьбовой частью, и отрезаем у них головки. Вставляем болты по торцам профтрубы, и обвариваем.
В качестве корпуса будет использоваться металлическая круглая труба. Отрезаем кусок подходящей длины, и к торцу привариваем стальную шайбу.
В верхней части корпуса инструмента необходимо приварить ручки из отрезков круглой трубы. Затем зачищаем сварные швы болгаркой.
Внутрь корпуса вставляем штангу из профтрубы.
На верхнюю часть штанги надеваем металлическую гайку — ее надо будет приварить к корпусу. Дальше на болт надеваем пружину, а сверху — стальную шайбу. На резьбу болта накручиваем шестигранную гайку.
На следующем этапе вырезаем из металлического уголка три «зубчика» треугольной формы, и привариваем их к нижней части корпуса.
Из листового металла вырезаем «педальку», на которую будет давить нога, и привариваем ее к корпусу на любой удобной для вас высоте.
На последнем этапе останется только все покрасить, собрать вместе, и накрутить на болт в верхней части штанги барашковую гайку.
На ручки надеваем резиновые «насадки».
Пошаговый процесс изготовления и принцип работы самодельного инструмента можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Leo Besson.
Источник: https://sdelairukami.ru/prostoj-samodelnyj-instrument-kotory...
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