Простой самодельный инструмент, который помогает бороться с сорняками на огороде и дачном участке

Один из самых эффективных способов борьбы с сорняками — использование на участке высоких грядок.

Однако не у каждого дачника достаточно времени и ресурсов, чтобы построить их. Поэтому бороться с сорняками чаще всего приходится классическим способом — удаляя их вручную.

Но согласитесь, целый день ползать между грядками, согнувшись в три погибели — не самая лучшая перспектива. Особенно в жаркую погоду.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить самодельный инструмент для удаления сорняков.

Быстрее работа, может, и не пойдет, но легче будет точно. Хотя бы потому, что не придется каждый раз нагибаться, чтобы вырвать с корнями очередной сорняк.

Плюсы и минусы самоделки Удобная облегченная конструкция можно сделать из металлолома требуются сварочные работы удаление сорняков самодельным инструментом может занять больше времени, чем если удалять вручную

Пошаговый процесс изготовления самодельного инструмента

Необходимые материалы:

стальная круглая труба;

профтруба квадратного сечения;

стальной уголок;

листовой металл;

длинные болты;

пружина;

металлические шайбы;

барашковая гайка.

Первым делом необходимо будет изготовить штангу, которая будет перемещаться вверх-вниз внутри корпуса.

Для этого отрезаем кусок квадратной профильной трубы подходящей длины.

Далее берем пару длинных болтов с короткой резьбовой частью, и отрезаем у них головки. Вставляем болты по торцам профтрубы, и обвариваем.

В качестве корпуса будет использоваться металлическая круглая труба. Отрезаем кусок подходящей длины, и к торцу привариваем стальную шайбу.

В верхней части корпуса инструмента необходимо приварить ручки из отрезков круглой трубы. Затем зачищаем сварные швы болгаркой.

Внутрь корпуса вставляем штангу из профтрубы.

На верхнюю часть штанги надеваем металлическую гайку — ее надо будет приварить к корпусу. Дальше на болт надеваем пружину, а сверху — стальную шайбу. На резьбу болта накручиваем шестигранную гайку.

На следующем этапе вырезаем из металлического уголка три «зубчика» треугольной формы, и привариваем их к нижней части корпуса.

Из листового металла вырезаем «педальку», на которую будет давить нога, и привариваем ее к корпусу на любой удобной для вас высоте.

На последнем этапе останется только все покрасить, собрать вместе, и накрутить на болт в верхней части штанги барашковую гайку.

На ручки надеваем резиновые «насадки».

Пошаговый процесс изготовления и принцип работы самодельного инструмента можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Leo Besson.