Что делать, если из стиральной машины неприятно пахнет

Вы открываете дверцу стиральной машины, чтобы переложить белье в сушилку, и вместо ожидаемого аромата свежести чувствуете затхлость… Ситуация очень неприятная и, думаем, знакома многим.







Проблема возникает внезапно, но причины ее накапливаются постепенно. Влага, остатки моющих средств, частицы грязи с одежды — все это создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Что проверить в первую очередь

Способы устранения запаха

Сервисная стирка

Чистка уксусом

Лимонная кислота

Пищевая сода

Чистка манжеты и лотка

Промывка сливного фильтра и шланга

Специальные средства для очистки

Профилактика: как не допустить возвращения запаха

И если вовремя не принять меры, запах начнет передаваться вещам, сводя на нет все усилия по стирке. Так что же делать? Давайте разбираться.Прежде чем засыпать в машинку лимонную кислоту или соду, осмотрите все доступные элементы. Откройте дверцу и внимательно изучите резиновую манжету, отогните ее и загляните внутрь складок. Если там видны темные пятна или слизь — это плесень.Выньте лоток для моющих средств и оцените его состояние: налет и засохшие остатки порошка легко счистить щеткой. Затем найдите сливной фильтр, обычно он расположен в нижней части корпуса за небольшой панелью. Если при его открытии вытекает грязная вода с неприятным запахом, фильтр нужно почистить.Если осмотр показал, что проблема запущена, действовать придется комплексно. Каждый метод направлен на конкретную зону, и лучше не ограничиваться одним способом.Самый простой и безопасный вариант — запустить холостой цикл стирки на высокой температуре. Если в вашей модели есть специальная программа очистки барабана, используйте ее. Если нет — выберите самую длительную программу с температурой 60-90 ℃. Добавлять моющее средство не нужно, если производитель не рекомендует иное.Горячая вода без белья промывает внутренние поверхности и сливную систему, убивая часть бактерий. После окончания цикла обязательно протрите манжету насухо и оставьте дверцу открытой.Уксусная кислота эффективно растворяет известковый налет, удаляет запахи и дезинфицирует. Налейте стакан столового уксуса (9%) в отсек для порошка или прямо в барабан. Запустите полный цикл при максимальной температуре. Через 10-15 минут после начала поставьте стирку на паузу на час — за это время кислота успеет растворить загрязнения на внутренних деталях.Затем завершите цикл. После процедуры может остаться слабый уксусный запах, который исчезает после проветривания. Применяйте метод не чаще одного раза в 3-4 месяца. Слишком частое использование агрессивной кислоты может повредить резиновые уплотнители и пластиковые элементы.Лимонная кислота — проверенное средство для удаления минеральных отложений с нагревательного элемента и внутренних поверхностей. Засыпьте 4-5 ст.л. порошка в отсек для моющих средств или прямо в барабан.Запустите длинную программу при температуре 60-90 ℃. Кислота вступает в реакцию с солями жесткости, растворяет их и смывает вместе с грязью. После окончания цикла оцените результат, при сильных отложениях может потребоваться повторная обработка. Не превышайте рекомендуемое количество, иначе кислота может повредить резиновые детали.Сода хорошо справляется с органическими загрязнениями и устраняет неприятные запахи. Насыпьте 5-6 ст.л. в отсек для порошка и запустите короткую программу при низкой температуре (не выше 30 ℃). Когда цикл завершится, добавьте в барабан 1-2 ст.л. уксуса и запустите еще одну стирку при 50-60 ℃. Сода нейтрализует кислоту и усиливает очищающий эффект. Если после процедуры остался запах уксуса, прополощите машинку коротким холостым циклом.Механическая очистка — обязательный этап. Резиновый уплотнитель аккуратно отогните и удалите все видимые загрязнения: волосы, нитки, ворс. Затем мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе или смеси воды с уксусом (1:1), тщательно протрите складки. Для труднодоступных мест используйте мягкую зубную щетку. Не применяйте абразивные материалы и хлорсодержащие средства, они повреждают резину. После обработки протрите манжету сухой тканью.Лоток для порошка извлеките, разберите (если конструкция позволяет) и замочите в теплой воде с уксусом или мыльным раствором на 20-30 минут. Затем щеткой удалите налет, промойте и просушите перед установкой обратно.Отключите машинку от сети, подставьте низкую емкость и откройте лючок фильтра. Из отверстия вытечет немного воды — это нормально. Открутите фильтр, удалите скопившиеся волосы, нитки, пуговицы и прочий мусор. Промойте деталь под проточной водой, затем протрите посадочное место и установите все обратно.Если запах остается, проверьте сливной шланг. Отсоедините его от машины и канализации, промойте сильным напором горячей воды. В сложных случаях замочите шланг в мыльном растворе на несколько часов, затем прополощите.В хозяйственных магазинах продаются готовые составы для удаления накипи и запаха из стиральных машин. Они выпускаются в виде порошков, таблеток, гелей и жидкостей. Главное преимущество — предсказуемый результат при соблюдении инструкции. Используйте средство строго по рекомендациям производителя, не смешивайте с другими препаратами и не увеличивайте дозировку. После обработки обязательно запустите полоскание, чтобы удалить остатки бытовой химии.Гораздо проще предотвратить проблему, чем бороться с ней. Соблюдение нескольких простых правил сохранит свежесть вашей стиральной машины на долгие годы.Всегда оставляйте дверцу и лоток для порошка приоткрытыми после стирки, чтобы влага испарилась.Протирайте резиновую манжету насухо после каждого цикла, особенно в нижней части, где скапливается вода.Промывайте лоток для моющих средств не реже раза в неделю, удаляя остатки порошка и кондиционера.Раз в 2-3 месяца проверяйте и чистите сливной фильтр — скопившийся мусор разлагается и создает запах.Не загружайте слишком много порошка, избыток плохо выполаскивается и оседает на стенках.Периодически запускайте стирку на высокой температуре (60-90 ℃), даже если вы обычно стираете в холодной воде. Это убивает бактерии.Проверяйте карманы одежды перед загрузкой: мелкие предметы забивают фильтр и шланг.Не храните грязное белье в барабане, складывайте его в корзину для стирки.Запах из стиральной машины — это сигнал о том, что технике нужен уход. В большинстве случаев проблему решают простые домашние методы, но главное действовать системно и не пропускать ни одну зону. Если же запах возвращается, несмотря на все усилия, не затягивайте с вызовом мастера. И помните: регулярная профилактика намного проще и дешевле, чем устранение запущенной проблемы.