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Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

В этом выпуске вы найдете невероятные истории о людях, которым несказанно повезло купить бесценные произведения искусства за дешево.

Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Огюст Ренуар «Пейзаж на берегу Сены»


Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

«Пейзаж на берегу Сены». Огюст Ренуар, 1879 год.

В 2009 году некая американка купила на обычном блошином рынке в штате​ Вирджиния картину, написанную маслом. Покупка обошлась ей всего в 7 долларов. По признанию женщины, ее больше заинтересовало не само полотно, а красивая рама. По совету матери она отнесла покупку в аукционный дом. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что это подлинник импрессиониста Огюста Ренуара «Пейзаж на берегу Сены». Стоимость картины оценили в 75 000 долларов.

К разочарованию девушки, оказалось, что картина была когда-то украдена из музея, поэтому перепродать ее было бы незаконно. Этот пейзаж в стиле импрессионизма попал в Штаты в 1926 году благодаря коллекционеру Герберту Мею. Потом полотно экспонировалось в Музее искусств Балтимора, откуда было украдено в 1951 году. В итоге, спустя 5 лет после находки на блошином рынке, в 2014 году картину вернули в музей.

Поль Гоген «Когда свадьба?»


Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

«Когда свадьба?» Поль Гоген, 1892.
При жизни Поль Гоген, один из классиков постимпрессионизма, был никому не известен.
Художник едва сводил концы с концами. В письме друзьям он писал, что у него нет денег даже на краюху хлеба, поэтому приходится питаться только водой и фруктами, благо в тропиках, где они жил, фруктов было в достатке.

Полотно Поля Гогена «Когда свадьба?» было написано им в 1892 году во время жизни на Таити. В начале прошлого века ее купил за бесценок коллекционер Рудольф Штеффи Лин. В течение полувека она принадлежала его семье, а недавно была продана катарской государственной организации Qatar Museums приблизительно за 300 миллионов долларов. Таким образом, эта картина стала самым дорогим в мире когда-либо проданным произведением искусства.

Яйцо Фаберже за 33 миллиона долларов


Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Яйцо Фаберже — подарок императора Александра III супруге Марии Федоровне на Пасху в 1887 году.

Американский торговец, купивший золотое изделие на антикварной ярмарке на Среднем Западе США, планировал переплавить его на металлолом, пока не выяснил, что его находка — редчайшее яйцо Фаберже, которое считалось утраченным.

Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Яйцо Фаберже с часовым механизмом.

Предприниматель купил изделие за 14 тысяч долларов и намеревался быстро перепродать его чуть дороже, ведь внутри оказались часы от Vacheron Constantin. Но яйцом никто не заинтересовался. Делец уже было решил переплавить его, но потом в отчаянии набрал в сети поисковый запрос: «яйцо», «Vacheron Constantin» (надпись на часах) — и вскоре наткнулся на статью британского издания The Telegraph, в которой рассказывалось о яйцах Фаберже. Увидев в статье фото с ювелирным изделием, точь-в-точь похожим на его покупку, торговец помчался на первом самолете в Лондон, чтобы встретиться с директором лондонской антикварной галереи Wartski Кайреном Маккарти.

Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Выставка в особняке фон Дервиза, Санкт-Петербург, 1902 год.

Яйцо было опознано как одно из потерянных Императорских пасхальных яиц, спроектированных Карлом Фаберже. Это было одно из первых творений Фаберже: Александр III подарил его своей супруге Марии Федоровне на Пасху в 1887 году. Во время Октябрьской революции ювелирное изделие попало в руки большевиков, и на этом его след теряется.

Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Яйцо Фаберже, купленное за 33 млн долларов.
Поговаривают, что яйцо было продано за 33 миллиона долларов частному коллекционеру, а сам обладатель счастливой находки на блошином рынке предпочел сохранить анонимность. Возможно, оно и к лучшему: не зря говорят, что счастье любит тишину.

Брачный венец императрицы Александры Федоровны


Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Императрица Александра Федоровна в брачном бриллиантовом венце.

После революции большевики массово продавали за рубеж за бесценок драгоценности Императорского дома. В конце 20-х годов они сбывали коронные бриллианты в буквальном смысле килограммами.

Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Диадема «Русская красавица».

Напоминающая русский кокошник бриллиантовая диадема «Русская красавица» с жемчужными подвесками, которую Николай I в 1841 году заказывал лично для своей супруги Александры Федоровны, ушла с молотка в 1927 году всего-навсего за 310 фунтов стерлингов. При этом в состав этого уникального ювелирного украшения из платины входило 1535 бриллиантов старинной огранки, 25 крупных каплевидных жемчужин, а ее реальная стоимость, конечно же, составляла миллионы.

Декларация независимости США


Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

Декларация независимости США 1776 года.

В 1989 году мужчина всего за 4 доллара купил декларацию независимости США в рамке. Покупка за такую цену на блошином рынке в штате Пенсильвания, конечно же, подразумевала, что это копия исторического документа. Однако в итоге выяснилось, что это была подлинная декларация.

В историческую ночь 4 июля 1776 года было издано 200 экземпляров декларации, из которых до настоящего времени сохранилось всего 25. Купленный на барахолке оригинальный экземпляр ушел с молотка на аукционе Сотбис в 1990 году за 2,45 млн долларов.

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