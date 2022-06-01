Невероятно, но факт: мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

С нами не соскучишься!

В этом выпуске вы найдете невероятные истории о людях, которым несказанно повезло купить бесценные произведения искусства за дешево.









Огюст Ренуар «Пейзаж на берегу Сены»

Поль Гоген «Когда свадьба?»

Яйцо Фаберже за 33 миллиона долларов

Брачный венец императрицы Александры Федоровны

Декларация независимости США