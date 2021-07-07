Зачем заплетали волосы женщины палеолита и мужчины древнего Новгорода: Из истории русской косы

У женщин палеолита, древнеримских модниц, русских красавиц, мужчин Новгородской республики, Маньчжурии, Европы есть нечто общее – они носили на голове косы, плетение которых – очень давний навык и ритуал. Итак, как появилась коса – одно из самых ранних изобретений человеческой цивилизации, и что она означала в разных культурах
Коса в древности
Венера из Виллендорфа
Первые следы этой прически относятся ко временам палеолита, статуэтка «Венеры из Виллендорфа» возрастом в 30 тысяч лет изображает женщину, чьи волосы убраны в косы. Чуть младше ее Венера из Брассемпуи, фигурка, вырезанная из бивня мамонта – тоже с косами.
Венера из Брассемпуи
Свидетельства того, что длинные волосы заплетали в косы, обнаруживаются в наследии всех древних культур – Древнего Египта, у шумеров, аккадцев, ассирийцев, арамейцев, жителей Вавилона. Египтянки носили на голове много мелких косичек, как и женщины африканских племен.
В Древней Греции и Древнем Риме косы были очень распространены, правда, заплетали не одну, а несколько: невесты-римлянки выходили замуж с прической из шести кос, уложенных вокруг головы.
Древнеримская статуя
Длинные волосы представители многих цивилизаций связывали с крепким здоровьем и жизненной силой. Не случайно это представление нашло воплощение в ветхозаветной истории о Самсоне, который вместе с волосами, остриженными Далилой, потерял и свою силу. Согласно Библии, он заплетал волосы в семь кос. Число семь в предании появляется не случайно – в христианстве, как и во многих других поверьях, оно священно, как и число три, не потому ли в заплетание косы из трех прядей волом исстари вкладывали особое, ритуальное, даже магическое значение?
Ф. Мороне. Самсон и Далила
На Руси
На Руси коса считалась оберегом от сглаза, ее заплетали девочке с окончанием детства и переходом в состояние девичества – начиная примерно с тринадцати лет. По длине и толщине косы можно было судить о здоровье невесты – снова волосы выступают как символ жизненной силы.
К. Маковский. Портрет молодой женщины в русском костюме
Незамужним девушкам полагалось носить одну косу, которую в день свадьбы расплетали. После замужества обычной прической женщины были две косы, уложенные поверх головы наподобие короны, сверху надевали головной убор – повойник. Все манипуляции с прической и головным убором представляли собой особые праздничные обряды со свадебным плачем, приговорами, в которых участвовали подруги невесты, а иногда и жених. Старославянские верования переплетались с христианскими молитвами, "Отче наш" читали вместе с заговорами от сглаза.
К. Маковский. Девушка в национальном костюме
После замужества ходить с неприкрытыми волосами было недопустимо. Не полагалось и находиться на людях с распущенными волосами – кроме особенных дней, например, ночи на Ивана Купалу. Гадали и ворожили тоже распустив косы. Обрезать же волосы женщина могла только в знак глубокой скорби, например, по умершему мужу. Остриженные волосы сразу же сжигали – чтобы избежать сглаза и колдовства.
З. Серебрякова. Портрет Ольги Константиновны Лансере
Коса по-мужски
Коса – прическа не только женская, на протяжении тысячелетий она была популярна и у мужчин.
Американские индейцы, тоже видевшие в длинные волосах свидетельство силы, носили две косы, либо одну, либо заплетали косичкой волосы на лбу. Впрочем, эта прическа была обычной и для индианок.
Айдар - традиционная прическа азиатских кочевников
Традиционным у кочевых народов евразийских степей было выстригать волосы на голове, оставляя чуб – на темени или на затылке, который часто заплетали в косу. Эта прическа, называемая айдаром, была распространена еще среди гуннов в 4 веке. В 17 веке маньчжуры, завоевавшие Китай, обязало носить такую косичку все население страны, как свидетельство покорности завоевателям.
Плетение маньчжурской косы - бянь-фа
Скандинавы эпохи викингов отращивали волосы и бороды, которые заплетали в косы – часто справа и слева от лица, чтобы не мешали в бою и на охоте. Это относилось только к свободному населению – рабы должны были оставаться коротко обстриженными.
Голова викинга из погребения в Осеберге
Фламандский путешественник Гильберт де Ланнуа, посетивший русское государство в 1413 году, оставил ценные наблюдения относительно внешнего облика жителей Новгорода и Пскова. По его словам, мужчины-новгородцы носили длинные волосы собранными в одну косу, заплетали в косичку и бороду, в отличие от псковичей, которые носили волосы распущенными. Возможно, в прическах первых сказывалось влияние финно-угорских племен, так или иначе, свидетельства Ланнуа подтверждаются при изучении других источников, в том числе деталей отделки собора в Штральзунде, созданной немецкими мастерами после посещения русского государства.
Панель собора Св. Николая в Штральзунде (XV век)
Коса вернулась в Россию как модная составляющая мужского образа в XVIII веке, благодаря европейским веяниям. В Пруссии у высшего сословия стали популярными парики с буклями и тонкой косичкой – отчего прическа носила название «прусская коса». В 1731 году этот парик даже стал официальной частью военного обмундирования, продержавшись в российской армии вплоть до конца XVIII века.
Д. Матье. Фридрих II Прусский
Появление в истории человечества косы на разных континентах, у разных народов, независимо от степени их изоляции от мира, говорит об особенной значимости этой прически, как с практической точки зрения – ведь волосы в косе не мешают их обладателю, так и в качестве ритуального символа, оберега – ведь, помимо прочего, коса – это красиво и завораживающе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии