Блага урбанизации: какие крупнейшие города планеты кардинально изменились за пару десятилетий

1. Москва

Москва 1910-х и 2010-х как будто два разных города. /Фото: bstatic.com, varlamov.me

2. Дубай

Поразительное разрастание города. /Фото: hmundubai.org, mapme.club

3. Сеул

Южнокорейская столица сегодня прекрасна. /Фото: wp.com

4. Сингапур

Сингапур - образец урбанизации. /Фото: reddit.com