Блага урбанизации: какие крупнейшие города планеты кардинально изменились за пару десятилетий

Урбанизация - вещь неизбежная в современном мире. Вот только проходит она во всех городах по-разному: одни постепенно разрастаются, но особенно не изменяются в своем внешнем облике, а другие - за какие-то считанные десятилетия трансформируются до неузнаваемости. Вашему вниманию «четвёрка» крупнейших городов планеты, внешний облик которых кардинально изменился.
1. Москва
Москва 1910-х и 2010-х как будто два разных города. /Фото: bstatic.com, varlamov.me
Справедливости ради, следует уточнить, что российская столица не поменялась буквально за несколько лет. Так, например, после революции, в период советской индустриализации город сильно изменился в сравнении с царским периодом. А вот вторая значительная трансформация Москвы произошла уже в новом столетии. Сегодня столицу России по праву можно назвать одним из красивейших мегаполисов площадью более 2 тысяч квадратных километров. Бизнес-центры, небоскребы, общее облагораживание территории города - все эти усилия до неузнаваемости изменили город.
2. Дубай
Поразительное разрастание города. /Фото: hmundubai.org, mapme.club
Арабский город Дубай является, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров кардинальной трансформации. Вплоть до середины прошлого столетия он был, по сути, небольшим поселением, пока там не была обнаружена нефть. Именно с началом поступления в казну города доходов от добычи черного золота он стал разрастаться как на дрожжах. Сегодня Дубай является одним из самых крупных городов Объединенных Арабских Эмиратов, где проживает более трех миллионов человек. Более того, там был построен самое высокое здание на планете, а также самые роскошные бизнес-центры и отели.
3. Сеул
Южнокорейская столица сегодня прекрасна. /Фото: wp.com
Сеул является столицей Южной Кореи и символом капиталистического роста этого государства в сравнении с Северной частью. Город в его старом виде был значительно поврежден в период Корейской войны середины прошлого века. Именно восстановление после боевых действий превратило не самое привлекательное раньше поселение в один из красивейших городов на планете. Сегодня он радует глаз жителей и туристов множеством дворцов, офисных зданий для крупных корпораций, торговых центров и шикарных гостиниц.
4. Сингапур
Сингапур - образец урбанизации. /Фото: reddit.com
Еще одним яркий пример города, который изменился до неузнаваемости за не очень долгий срок, является Сингапур. Этот город-государство появился чуть более половины столетия назад, обретя независимость от Малайзии в 1965 году. Последующие четверть века властями проводилась модернизация, и сегодня он является эталоном современного и богатого города.
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