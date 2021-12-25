20 простых, но эффективных идей рационального хранения вещей

Простые, но эффективные идеи рационального хранения вещей.
Вниманию читателей новый обзор, в котором были собраны сразу двадцать по настоящему потрясающих идей о том, как можно эффективно и рационально использовать пространство в доме, при его острой нехватке. Наверняка, эти советы окажутся актуальными для подавляющего большинства людей. Приятного просмотра.
1. Двухъярусная кровать в классическом стиле
Детская двухъярусная кровать из натурального дерева, окрашенного в светлый оттенок.
2. Шкаф, вмонтированный в лестницу на второй этаж
Интересный вариант для рационального обустройства шкафа в нише под лестницей.
3. Компактное решение для гладильной доски
Гладильная доска, встроенная в кухонный шкаф, которая позволит существенно сэкономить пространство в помещении.
4. Мини-стеллаж для ванной комнаты
Маленький стеллаж в ванной комнате, в котором легко можно хранить необходимые средства гигиены.
5. Подставка для украшений
Старая деревянная рамка может стать отличной подставкой для украшений.
6. Целая библиотека под спальным местом
Кровать с нишей, которая отлично приспособлена под функциональную систему хранения книг.
7. Домохозяйкам на заметку
Встроенный шкаф для овощей, который поможет рационально использовать кухонное пространство.
8. Удобное хранение специй
Шкаф с металлическими отсеками для хранения пластиковых контейнеров со специями.
9. Обыкновенный стеллаж
Просто металлический стеллаж над унитазом позволит сэкономить пространство в ванной комнате.
10. Быстрый доступ к мелочам
Полки-органайзеры позволят разместить большое количество вещей на маленькой площади.
11. Полки-органайзеры
Нехитрые манипуляции с обыкновенными полками позволят превратить их в удобные органайзеры для хранения мелких вещей.
12. Удобно и функционально
Стол без ножек, вмонтированный в стену - креативное и смелое решение.
13. Гардероб для обуви
Металлическая конструкция на двери, которую можно использовать для хранения обуви.
14. Тумбочка-трансформер
Тумбочка, которая в любой момент мгновенно трансформируется в столик для компьютера.
15. Организация рабочего места
Стеллаж, который позволит организовать рабочее место и спальню в одной комнате.
16. Вместительные ящики на кухне
Выдвижные ящики для настоящих домохозяек.
17. Место под кроватью
Встроенные шкафы – пример по-настоящему полезный для детской комнаты.
18. Рабочее место для швеи в шкафу
Шкаф с встроенным столиком для швейной машинки и принадлежностей для шитья.
19. Радость для хозяев, комфорт для питомца
Чтобы сэкономить место в квартире можно создать место для хранения корма прямо в шкафу.
20. Шкаф на колесиках
Раздвижная гардеробная, которая вместительна и удобна.
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