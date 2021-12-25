20 простых, но эффективных идей рационального хранения вещей

Простые, но эффективные идеи рационального хранения вещей.

1. Двухъярусная кровать в классическом стиле

Детская двухъярусная кровать из натурального дерева, окрашенного в светлый оттенок.

2. Шкаф, вмонтированный в лестницу на второй этаж

Интересный вариант для рационального обустройства шкафа в нише под лестницей.

3. Компактное решение для гладильной доски

Гладильная доска, встроенная в кухонный шкаф, которая позволит существенно сэкономить пространство в помещении.

4. Мини-стеллаж для ванной комнаты

Маленький стеллаж в ванной комнате, в котором легко можно хранить необходимые средства гигиены.

5. Подставка для украшений

Старая деревянная рамка может стать отличной подставкой для украшений .

6. Целая библиотека под спальным местом

Кровать с нишей, которая отлично приспособлена под функциональную систему хранения книг.

7. Домохозяйкам на заметку

Встроенный шкаф для овощей, который поможет рационально использовать кухонное пространство.

8. Удобное хранение специй

Шкаф с металлическими отсеками для хранения пластиковых контейнеров со специями.

9. Обыкновенный стеллаж

Просто металлический стеллаж над унитазом позволит сэкономить пространство в ванной комнате.

10. Быстрый доступ к мелочам

Полки-органайзеры позволят разместить большое количество вещей на маленькой площади.

11. Полки-органайзеры

Нехитрые манипуляции с обыкновенными полками позволят превратить их в удобные органайзеры для хранения мелких вещей.

12. Удобно и функционально

Стол без ножек, вмонтированный в стену - креативное и смелое решение.

13. Гардероб для обуви

Металлическая конструкция на двери, которую можно использовать для хранения обуви.

14. Тумбочка-трансформер

Тумбочка, которая в любой момент мгновенно трансформируется в столик для компьютера .

15. Организация рабочего места

Стеллаж, который позволит организовать рабочее место и спальню в одной комнате.

16. Вместительные ящики на кухне

Выдвижные ящики для настоящих домохозяек.

17. Место под кроватью

Встроенные шкафы – пример по-настоящему полезный для детской комнаты.

18. Рабочее место для швеи в шкафу

Шкаф с встроенным столиком для швейной машинки и принадлежностей для шитья.

19. Радость для хозяев, комфорт для питомца

Чтобы сэкономить место в квартире можно создать место для хранения корма прямо в шкафу.

20. Шкаф на колесиках

Раздвижная гардеробная, которая вместительна и удобна.