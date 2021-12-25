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20 простых, но эффективных идей рационального хранения вещей


Простые, но эффективные идеи рационального хранения вещей.

Простые, но эффективные идеи рационального хранения вещей.

Вниманию читателей новый обзор, в котором были собраны сразу двадцать по настоящему потрясающих идей о том, как можно эффективно и рационально использовать пространство в доме, при его острой нехватке. Наверняка, эти советы окажутся актуальными для подавляющего большинства людей. Приятного просмотра.

1. Двухъярусная кровать в классическом стиле


Детская двухъярусная кровать из натурального дерева, окрашенного в светлый оттенок.

Детская двухъярусная кровать из натурального дерева, окрашенного в светлый оттенок.

 

2. Шкаф, вмонтированный в лестницу на второй этаж


Интересный вариант для рационального обустройства шкафа в нише под лестницей.

Интересный вариант для рационального обустройства шкафа в нише под лестницей.

 

3. Компактное решение для гладильной доски


Гладильная доска, встроенная в кухонный шкаф, которая позволит существенно сэкономить пространство в помещении.

Гладильная доска, встроенная в кухонный шкаф, которая позволит существенно сэкономить пространство в помещении.

 

4. Мини-стеллаж для ванной комнаты


Маленький стеллаж в ванной комнате, в котором легко можно хранить необходимые средства гигиены.

Маленький стеллаж в ванной комнате, в котором легко можно хранить необходимые средства гигиены.

 

5. Подставка для украшений


Старая деревянная рамка может стать отличной подставкой для украшений.

Старая деревянная рамка может стать отличной подставкой для украшений.

 

6. Целая библиотека под спальным местом


Кровать с нишей, которая отлично приспособлена под функциональную систему хранения книг.

Кровать с нишей, которая отлично приспособлена под функциональную систему хранения книг.

 

7. Домохозяйкам на заметку


Встроенный шкаф для овощей, который поможет рационально использовать кухонное пространство.

Встроенный шкаф для овощей, который поможет рационально использовать кухонное пространство.

 

8. Удобное хранение специй


Шкаф с металлическими отсеками для хранения пластиковых контейнеров со специями.

Шкаф с металлическими отсеками для хранения пластиковых контейнеров со специями.

 

9. Обыкновенный стеллаж


Просто металлический стеллаж над унитазом позволит сэкономить пространство в ванной комнате.

Просто металлический стеллаж над унитазом позволит сэкономить пространство в ванной комнате.

 

10. Быстрый доступ к мелочам


Полки-органайзеры позволят разместить большое количество вещей на маленькой площади.

Полки-органайзеры позволят разместить большое количество вещей на маленькой площади.

 

11. Полки-органайзеры


Нехитрые манипуляции с обыкновенными полками позволят превратить их в удобные органайзеры для хранения мелких вещей.

Нехитрые манипуляции с обыкновенными полками позволят превратить их в удобные органайзеры для хранения мелких вещей.

 

12. Удобно и функционально


Стол без ножек, вмонтированный в стену - креативное и смелое решение.

Стол без ножек, вмонтированный в стену - креативное и смелое решение.

 

13. Гардероб для обуви


Металлическая конструкция на двери, которую можно использовать для хранения обуви.

Металлическая конструкция на двери, которую можно использовать для хранения обуви.

 

14. Тумбочка-трансформер


Тумбочка, которая в любой момент мгновенно трансформируется в столик для компьютера.

Тумбочка, которая в любой момент мгновенно трансформируется в столик для компьютера.

 

15. Организация рабочего места


Стеллаж, который позволит организовать рабочее место и спальню в одной комнате.

Стеллаж, который позволит организовать рабочее место и спальню в одной комнате.

 

16. Вместительные ящики на кухне


Выдвижные ящики для настоящих домохозяек.

Выдвижные ящики для настоящих домохозяек.

 

17. Место под кроватью


Встроенные шкафы – пример по-настоящему полезный для детской комнаты.

Встроенные шкафы – пример по-настоящему полезный для детской комнаты.

 

18. Рабочее место для швеи в шкафу


Шкаф с встроенным столиком для швейной машинки и принадлежностей для шитья.

Шкаф с встроенным столиком для швейной машинки и принадлежностей для шитья.

 

19. Радость для хозяев, комфорт для питомца


Чтобы сэкономить место в квартире можно создать место для хранения корма прямо в шкафу.

Чтобы сэкономить место в квартире можно создать место для хранения корма прямо в шкафу.

 

20. Шкаф на колесиках


Раздвижная гардеробная, которая вместительна и удобна.

Раздвижная гардеробная, которая вместительна и удобна.

 

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20 простых, но эффективных идей рационального хранения вещей

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20 простых, но эффективных идей рационального хранения вещейПодписаться на мой Instagram
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