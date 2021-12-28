Чистота гарантирована: Как своими руками сделать «таблетки» для туалета

«Бомбочки» своими руками - это просто и здорово!
Убираться хоть и полезно, но уж точно не всегда приятно, а чистить некоторые места в доме и вовсе не хочется. Поэтому совсем не удивляет тот факт, что каждый раз хозяюшки изобретают все новые, более простые, но не менее эффективные способы уборки, которые значительно облегчают участь женщин. Одно из таких чудо-средств — «таблетки», которые помогут очень быстро и без лишних усилий со стороны хозяйки очистить унитаз.
Из того, что под рукой.
Вряд ли кто-то искренне любит заниматься чисткой унитаза, но без этого никак. Автор блога — mom4real — и мама по совместительству, тоже не очень «горела» чистить санузел, поэтому решила проявить креативность и придумать что-то, что наводило бы чистоту без ее участия. Таким образом на свет появились чистящие бомбочки, которые каждая хозяйка может приготовить дома сама.
Как сделать «бомбы», которые обеспечат свежесть и чистоту туалета.
Настоящая морская свежесть.
Всегда свежий воздух в туалете.
Итак, для создания чудо-средства понадобится:
• Стакан обычной соды.
• Половина стакана лимонной кислоты.
• Пара больших ложек моющего средства для посуды.
• Силиконовая форма для замораживания льда.
• Емкость для хранения готовых бомбочек (подойдет обычная банка с крышкой).
И на магазин можно деньги не тратить.
Ну, а готовится все еще проще.
1. В миску всыпьте приготовленную соду и перемешайте ее с лимонной кислотой. (В целях безопасности готовить состав лучше в защитной маске).
2. После этого влейте моющее средство для посуды и хорошенько перемещайте, чтобы получить более-менее равномерную консистенцию.
3. Теперь приготовленную смесь нужно разложить по ячейкам формочки, хорошенько утрамбовать, прижать и убрать излишки.
Пригодятся формочки для льда.
Почти идеальная форма.
Далее оставьте все «отдыхать», примерно на четыре часа, а еще лучше в ночь. После того, как масса в формочках засохнет — аккуратно извлеките бомбочки и поместите их в контейнер для хранения.
Теперь, чтобы почистить унитаз не нужно натирать ершиком — просто бросьте в него одну бомбочку. Последняя начнет шипеть, активно пениться и чистить санузел. При этом в комнате появится приятный чистый аромат благодаря присутствию ароматизаторов в моющем средстве.
«Бомбочка» в действии.
Место для хранения «бомбочек».
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