Чистота гарантирована: Как своими руками сделать «таблетки» для туалета

«Бомбочки» своими руками - это просто и здорово!

Из того, что под рукой.

Как сделать «бомбы», которые обеспечат свежесть и чистоту туалета.

Настоящая морская свежесть.

Всегда свежий воздух в туалете.

И на магазин можно деньги не тратить.

Пригодятся формочки для льда.

Почти идеальная форма.

«Бомбочка» в действии.

Место для хранения «бомбочек».