3 добротных подержанных автомобиля, которые не ржавеют долгие годы

Оцинковка серьезно продляет срок жизни кузова. |Фото: drive2.ru.

1. Audi А6 С4

Один из лучших в своем роде. |Фото: drive2.ru.

2. Volvo S60

И сегодня хорошо выглядит. |Фото: mycarspecs.com.

3. Ford Focus

Надежный кузов. |Фото: Twitter.