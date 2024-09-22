3 добротных подержанных автомобиля, которые не ржавеют долгие годы

Ни один автомобильный кузов не застрахован от того, чтобы рано или поздно покрыться ржавчиной. Тем не менее, некоторые металлические изделия заметно лучше справляются с данной проблемой. Чаще всего секрет «потрясающей устойчивости» заключается в такой достаточно банальной вещи, как горячая оцинковка кузова.
Оцинковка серьезно продляет срок жизни кузова. |Фото: drive2.ru.
Горячее цинкование – это специальная процедура, в ходе которой металлическое изделие, например, кузов автомобиля, покрывается карбонатом цинка, который и защищает металл от разрушительного воздействия ржавчины. Получается карбонат в результате опускания металлического изделия в расплавленный и доведенный до температуры в 460 градусов по Цельсию цинк. Сначала в результате химической реакции образуется оксид цинка, а затем из него получается спасительный карбонат.
1. Audi А6 С4
Один из лучших в своем роде. |Фото: drive2.ru.
Первое поколение Audi А6, появившееся на свет еще в 1994 году, – это автомобиль, прямо скажем, не молодой. Однако, на рынке до сих пор попадаются С4 в хорошем состоянии. Если хозяин бережно относился к машине, то прослужит верой и правдой она с учетом ремонта не один десяток лет. А благодаря оцинковке кузова каких-либо проблем с коррозией у А6 не появляется даже спустя 10-12 лет. При бережном отношении машина может очень долго сохранять первозданный вид.
2. Volvo S60
И сегодня хорошо выглядит. |Фото: mycarspecs.com.
Спортивный седан среднего класса часто незаслуженно обходят вниманием наши автомобилисты. А зря, ведь именно кузов Volvo S60, переживший горячую оцинковку и покрытие карбонатом, способен побить все мыслимые и немыслимые рекорды. Достаточно сказать, что при мало-мальски бережном отношении к кузову с коррозией S60 не будет сталкиваться на протяжении 20-25 лет. Среди современных легковых автомобилей машина является абсолютным рекордсменом по сопротивлению ржавчине.
3. Ford Focus
Надежный кузов. |Фото: Twitter.
Компактный американский автомобиль с длинной историей проходит горячую оцинковку кузова. Сегодня вторичный рынок насыщен Ford Focus, так что найти машину в приемлемом состоянии для большинства автомобилистов не составит какого-либо труда. Если «Фокус» был защищен карбонатом цинка, то о коррозии его владелец сможет не вспоминать 7-9 лет. Большинство других автомобилей того же класса и ценовой категории, но без оцинковки начинает медленно ржаветь уже через 3 года эксплуатации.
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