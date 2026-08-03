Дрон на крыше такси, голограммы и другие странные девайсы, которые почти стали повседневностью



Нестандартные инновации, которые скоро будут у каждого. /Фото: sciencefocus.com, hadopoland.com Нестандартные инновации, которые скоро будут у каждого. /Фото: sciencefocus.com, hadopoland.com

В мире постоянно придумывают что-то новое, особенно - самые разные технологии, призванные привести нас в будущее. Но нередко лучшие инновации рынка поражают воображение не только своими свойствами, но и видом и даже просто задумкой. В мире постоянно придумывают что-то новое, особенно - самые разные технологии, призванные привести нас в будущее. Но нередко лучшие инновации рынка поражают воображение не только своими свойствами, но и видом и даже просто задумкой.Впрочем, это не делает их менее полезными - разработчики уверены, что совсем скоро они станут частью нашей жизни.

1. GOVY AirCar



Дрон, который приземляется на крышу машины - новое слово в доступности современного транспорта. /Фото: sciencefocus.com Дрон, который приземляется на крышу машины - новое слово в доступности современного транспорта. /Фото: sciencefocus.com

Уж сколько лет главными направлениями развития транспорта в городе считают две концепции: беспилотный автомобиль и летающее такси. А компания Guangzhou Automobile Group пошла дальше, просто совместив две эти идеи, причём весьма неожиданно - их GOVY AirCab представляет собой летающий автомобиль, который взлетает и приземляется вертикально прямиком на крышу обычной машины. По мнению разработчиков, так выглядит их «окончательное видение будущего мобильности», поскольку сочетание дрона и шасси обеспечивает бесшовное «путешествие в один клик» и без необходимости менять транспортное средство.

2. Спорт с дополненной реальностью



И спорт, и игра в дополненной реальности. /Фото: hadopoland.com И спорт, и игра в дополненной реальности. /Фото: hadopoland.com

Киберспорт - это та инновация, которой цифровые технологии могут разнообразить традиционные виды соревнований. Но самой передовой идеей в этом направлении в последние месяцы определённо считается HADO — вид спорта с дополненной реальностью, в который уже играют по всей планете.

3. Биомиметический паучий шёлк



Синтетический паучий шёлк, который станет прорывом в медицине. /Фото: tech.eu Синтетический паучий шёлк, который станет прорывом в медицине. /Фото: tech.eu

Настоящая революция в медицине ожидается от биомиметического паучьего шёлка - разработки латвийской компании PrintyMed. Специалисты биотехнологического бренда синтезировали паучий шёлк, имитирующий естественно сплетённый, в результате чего получаются волокна, поражающие воображение по прочности, гибкости и биосовместимости, а значит, они не вредят живым тканям. Именно поэтому такой экологически чистый материал можно использовать для инноваций в медицине: по информации редакции novate.ru, в планах компании приспособить шёлк для создания «органов на чипе», на которых тестируют лекарства, прочных, устойчивых к тромбам сердечных клапанов и суперсовременных перевязочных материалов для ускоренного заживления ран. В далёкой перспективе PrintyWeb хочет использовать своё детище для синтеза полноценных искусственных органов.

4. Умная линза XPANCEO



Контактная линза нового поколения. /Фото: xpanceo.com Контактная линза нового поколения. /Фото: xpanceo.com

Компания XPANCEO не так давно презентовала, по сути, первые в мире действительно «умные» контактные линзы, а всё потому, что один этот девайс призван заменить одновременно смартфон, умные часы и очки. Создатели вложили в своё детище такую идею: «Современные компьютеры громоздки, взаимозаменяемы. Они вредят здоровью, вредят планете, они плохи. Нам нужен один универсальный интерфейс». По их мнению, именно контактные линзы могут стать тем самым идеальным, универсальным интерфейсом», а кроме того их гаджет будет уметь производить биосенсорное сканирование в реальном времени, отслеживать состояние здоровья, обеспечит ночное видение и даже предоставит функцию зум.

5. Voxon VX2



Первый шаг к развитию реальных голограмм, как в кино. /Фото: 80.lv Первый шаг к развитию реальных голограмм, как в кино. /Фото: 80.lv

Технически изобретение австралийской компании Voxon, известное как VX2, является вроде как давно привычным проектором. Но фишка конкретно этого гаджета в том, что он способен проецировать реальную объемную голограмму без гарнитуры. Их изображение проецируемое с помощью собственной технологии VLED, позволяет создать трехмерную картинку в режиме реального времени, которую можно видеть на 360 градусов, ещё и с эффектом парения в воздухе. Фактически можно говорить о том, что они воплотили в жизнь идею голограмм из научно-фантастических фильмов, только её планируют использовать и для общения, и в научных исследованиях, и в медицинской диагностике.