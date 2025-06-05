Мастерим сумку-холодильник из простого ведра

Сумка-холодильник – вещь, невероятно полезная в быту. Особенно, когда отправляешься в поход на природу. Летом такая термосумка позволит сохранять продукты питания холодными, в то время как зимой – теплыми. Сделать импровизированный «холодильник» можно своими руками из обычного ведра из-под шпаклевки.
Что понадобится: ведро на 15 литров, ножницы канцелярские, коврик туриста (с фольгой), двусторонний скотч. Для создания холодильника идеально подойдет старое ведро от шпатлевки. Также нужно раздобыть коврик туриста. В качестве альтернативы коврику можно использовать теплоизоляционные маты с все тем же слоем алюминиевой фольги и с вспененным полиэтиленом. Когда все подготовлено, можно приступать к первой фазе кустарного производства. Итак, первым делом прикладываем наш коврик к днищу ведра и обводим круг по его контуру. Для создания холодильника понадобится два таких. Когда обводка будет выполнена – вырезаем. Первый круг пойдет для отделки дна и будет укладываться фольгой вверх. Второй круг используется для крышки и крепится фольгой во внутрь.. Теперь нужно прикрепить туристический коврик к стенкам ведра. Для этого лучше всего вырезать или один длинный кусок и затем свернуть его, или же вырезать два куска и последовательно сложить их внутрь. Как уже можно было догадаться, к стенкам коврик прикладывается своей стороной без фольги. Вот собственно и все, такое ведро будет прекрасно «держать» температуру. Примечание: в летний период в ведро следует положить пару пакетов со льдом или несколько небольших бутылок с замороженной водой. Видео:
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