Девушка потеряла все свои волосы, но нашла способ справиться с этой проблемой

Как девушка решила свою проблему с облысением.
Тереза начала терять свои волосы, будучи еще подростком. Ей поставили диагноз алопеции. Довольно скоро девушка была вынуждена носить парики, чтобы не выделяться и чувствовать себя спокойно, однако ожидаемое спокойствие, увы, не приходило. Все изменилось после того, как Тереза смогла наконец-то принять себя и перестала скрывать свое отсутствие волос. Ее самый большой страх внезапно оказался ее дорогой к успеху.
Тереза Хансон из Мальмё, Швеция.
Причиной облысения, или алопеции, Терезы Хансон из Швеции стало то, что ее иммунная система стала ошибочно атаковать фоликулы волос, пока окончательно не избавила от них организм. У девушки нет не только волос на голове, но отсутствуют также брови и ресницы. И если нарисованными бровями нынче мало кого удивишь, то лысая девушка по-прежнему часто привлекает излишнее внимание.
Сейчас Тереза работает медсестрой и моделью.
Долгое время девушка скрывала свою алопецию, боясь критики.
Когда Тереза была подростком - а она столкнулась с этой проблемой в 14 лет, - ей было страшно рассказывать о своих трудностях окружающим, так как она боялась насмешек и непонимания. О том, что волосы стремительно исчезают с тела Терезы, знала только семья и парочка близких друзей. Девушка стала носить парики. Но любая реплика по поводу волос все равно заставляла ее вздрагивать.
Тереза признается, что постоянно бояться, что тебя разоблачат - худшее, что можно придумать в данной ситуации.
Отсутствие волос не делает девушку некрасивой.
В конце концов именно одна из подруг уговорила ее изменить отношение к своей ситуации. "Впервые, когда я вышла на улицу без парика, было просто потрясающе. Я была так горда собой. И слава богу, я была не одна. Моя подруга побрила свою голову. Мы встретились с ней в специальном сообществе для тех, кто страдает алопецией. Мы договорились встретиться с ней в городе, где нас никто не знал, и вместе решились выйти в люди без париков."
Тереза узнала о своем диагнозе в 14 лет.
Иногда Тереза носит парики, но уже не притворяется, что это ее настоящие волосы.
Тереза и сейчас иногда носит парики, но при этом она никогда не скрывает того, что это парик, и что на самом деле ее голова абсолютно лысая. Более того - именно благодаря своей необычной внешности, хорошим физическим данным и уверенности в себе Тереза получила контракт с модельным агентством. Так что теперь она совмещает свою основную работу медсестрой с фотосессиями.
Тереза рассказывает, что поменять свое отношение к ситуации ей помогла подруга из Интернета.
В первый раз Тереза решилась выйти в люди без парика в городе, где ее никто не знал.
Сейчас Тереза активно принимает участие в рекламе как нижнего белья, так и повседневной и спортивной одежды. И, безусловно, рекламирует парики. И если раньше одна только мысль показаться на людях лысой приводила девушку в ужас и это казалось ей огромной проблемой, то сейчас это стало неотъемлемой частью ее жизни, и проблема на деле оказалась просто несуществующей. "Не прячьтесь, - говорит Тереза своим подписчикам в Инстаграме. - От того, что вы не принимаете себя, вы делаете себе только хуже. Как только вы позволите себе быть тем, кто вы есть, вы почувствуете, как с ваших плеч упала целая года. А те, кто не желает вас принимать такими, они просто недостойны быть в вашей жизни."
Сейчас девушка является моделью, даже несмотря на отсутствие волос.
Тереза Хансон из Мальмё.
Не прячьтесь. Как только вы позволите себе быть тем, кто вы есть, вы почувствуете, как с ваших плеч упала целая года.
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