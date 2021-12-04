Девушка потеряла все свои волосы, но нашла способ справиться с этой проблемой

Как девушка решила свою проблему с облысением.

Тереза Хансон из Мальмё, Швеция.

Сейчас Тереза работает медсестрой и моделью.

Долгое время девушка скрывала свою алопецию, боясь критики.

Тереза признается, что постоянно бояться, что тебя разоблачат - худшее, что можно придумать в данной ситуации.

Отсутствие волос не делает девушку некрасивой.

Тереза узнала о своем диагнозе в 14 лет.

Иногда Тереза носит парики, но уже не притворяется, что это ее настоящие волосы.

Тереза рассказывает, что поменять свое отношение к ситуации ей помогла подруга из Интернета.

В первый раз Тереза решилась выйти в люди без парика в городе, где ее никто не знал.

Сейчас девушка является моделью, даже несмотря на отсутствие волос.

Тереза Хансон из Мальмё.

Не прячьтесь. Как только вы позволите себе быть тем, кто вы есть, вы почувствуете, как с ваших плеч упала целая года.