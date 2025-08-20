Китаянок бинтовали, а египтянок боготворили: как жилось невестам на выданье в разные эпохи

Девушки на выданье в разных странах.
В наши дни женщины в большинстве стран имеют такие же права, как и мужчины. Но еще в прошлом веке женская судьба напрямую зависела от мужа, которого ей выберут родители. Этот обычай был практически в любом государстве на протяжении всей истории человечества. И с ранних лет девочку готовили на роль хорошей жены.
1. Древний Китай
Китайская невеста/class-tour.com
В азиатских странах девочки имели не слишком высокое положение, их считали практически собственностью семьи. На мальчиков с юных лет возлагали надежду, а вот малышам женского пола не слишком радовались, ведь им предстояло жить в чужом доме. И с самого детства малышек воспитывали в особых условиях.
Будущие невесты должны были быть изящными и воздушными. С 6 лет им специальным образом пеленали ноги, оставляя только большой палец. Это делалось для того, чтобы ступни были маленькими, и никого не смущало, что ребенок постоянно хромал. А с десяти лет перебинтовывали и грудь, чтобы фигура девушки оставалась угловатой, без округлостей.
К 12 годам, если это не было сделано раньше, родители подбирали для девочки будущего мужа. Союзы заключались исключительно с учетом выгоды и положения семьи в обществе. С того момента невесте запрещалось покидать дом без сопровождения и общаться с детьми противоположного пола. Будущие супруги не виделись вплоть до произнесения клятв.
2. Древний Египет
Невеста в Древнем Египте/stranabolgariya.ru
Любопытно, но в Древнем Египте наблюдалась совсем другая картина.священным трепетом.
Египтянкам необязательно было выходить замуж, они могли самостоятельно принимать решение о браке, рождении детей и даже разводе. А также могли получить профессию и даже должность, равноценную мужской. Более того, в древнем Египте было распространено наследование по женской линии, от матери к дочери, ведь материнство — неоспоримый факт, а отцовство в тот момент подтверждалось лишь на словах.
Женщины без каких-либо трудностей продавали земли и заключали сделки. Впрочем, история наглядно показывает, как обстояли дела, ведь представительницы слабого пола зачастую становились фараонами. Историки утверждают, что египтянки были в лучшем положении, чем европейские женщины вплоть до XX века.
3. Средневековая Европа
Свадьба в Средние века/top10a.ru
В большинстве европейских стран на протяжении долгих веков женщины имели чуть больше прав, чем мебель в доме. Особенно в раннем Средневековье, когда ученые умы на полном серьезе задавались вопросом, а можно ли их считать человеком? Потому к представительницам прекрасного пола относились только как к инструменту для продолжения рода.
Девочка считалась готовой к браку с 12 лет, и конечно замужество было лишь способом заключить выгодную сделку или получить больше власти. С момента помолвки невеста становилась собственностью мужа. С ней разрешалось делать все, чтобы было угодно, в первую очередь, воспитывать. Одобрялась даже порка розгами — это помогало научить неразумное создание уму разуму.
До момента вступления в брак девушке еще позволялись некоторые вольности — распущенные волосы, более привлекательные платья. После произнесения клятв жена была оплотом добродетели, прическа, наглухо закрытые платья, покрытая голова. Чудо, что удавалось выжить после череды родов в антисанитарии и смертельных эпидемий. Впрочем, жить без супруга в средневековой Европе было еще тяжелее — такая женщина была абсолютно финансово незащищенной и не имела никаких прав вообще.
4. Индия
Невеста в Индии/bangkokbook.ru
Весь мир уже давно ушел от четкого разделения замужних и незамужних дам, но только не Индия. В этой стране до сих пор можно по внешнему виду понять, к какой категории относится девушка. Чего стоит только красная точка на лбу, которая неизменно ассоциируется с индианкой. А ведь рисовать ее имеет право только женщина, имеющая супруга.
Также замужние дамы носят стеклянные браслеты, облачаются в сари, красят красной краской пробор и надевают серебряные кольца. Эти привилегии сохраняются на протяжении многих столетий и идут еще из древних ведических текстов. Однако в Индии все же сформировалось другое отношение к представительницам слабого пола.
Они также, как и средневековые девушки, имели мало прав и свобод, муж нес за супругу полную ответственность. Вот только он был обязан заботиться, ухаживать за женой и полностью ее обеспечивать. Женщина была собственностью сначала отца и брата, потом мужа, но имела почет и уважение, считалась украшением семьи.
5. Османская империя
Наложницы в Османской империи/pokayadoma.ru
Благодаря турецкому сериалу «Великолепный век» весь мир узнал о тонкостях устройства гаремов в Османской империи. Бытует мнение, что на этой территории было распространено многоженство, но такая роскошь была доступна только султану и наследникам знатных семей. Многие родители мечтали выгодно продать своих дочерей в гарем, ведь если девочка вырастала красавицей, семья получала крупную сумму.
По собственной воле в услужение к султану никто не попадал. Считалось, что хорошую наложницу можно было только воспитать с малых лет. Потому девочек отдавали во дворец в юном возрасте, их обучали грамоте, искусству, тонкостям соблазнения мужчины и другим дисциплинам. Если по итогу вырастала настоящая умница и красавица, ее представляли султану.
Неудивительно, что многие родители мечтали о такой участи для своих дочерей. Наложницы могли получить хорошее образование, полную неприкосновенность и сытую жизнь. Если им удавалось получить расположение султана, то девушек ждало привилегированное положение, всевозможные дары и даже возможность строить больницы, мечети или вести социальную активность. Чего только стоит пример Хюррем Султан!
6. А что же на Руси?
Девушки на выданье на Руси/pulse.mail.ru
Девушки в Древней Руси имели не такое положение, как в соседней Европе. Да, девочек старались выдать замуж с 12 до 18 лет, но все была хотя бы небольшая возможность выбора. Жениха выбирали с учетом, что он будет в будущем обеспечивать супругу и детей, а также заботиться о них. А невеста должна была соответствовать определенным критериям.
В первую очередь, родители обеспечивали девочку приданным, обучали всем необходимым для хорошей жены умениям и ремеслам. Будущая невеста не должна была иметь изъяны во внешности вроде хромоты или увечий, не быть худощавой или слишком умной. Ценились легкий нрав, трудолюбие, умение вести быт и воспитывать детей.
Но все же девочки имели больше свободы. С наступлением полового созревания они собирались на посиделки с прялками, могли вести беседы с юношами. Это помогало не только найти удачную партию, но и свою любовь. Любопытно, что девиц на выданье можно было вычислить по внешним признакам. Свободные девушки всегда заплетали одну косу, а в день свадьбы подруги наконец делали прическу из нескольких кос. В некоторых регионах невесты носили одежду определенного цвета, которая была сигналом для будущего жениха.
