Захватывающие факты про книги

Исследования показывают, что просмотр телевизора может снизить IQ, в то время как чтение помогает снять стресс, улучшает память и даже предотвращает развитие болезни Альцгеймера. В своей книге "Краткие ответы на большие вопросы" (Brief Answers to the Big Questions) (2018) Стивен Хокинг утверждает: "Если ставить в ряд все новые издаваемые книги, то при нынешнем темпе издательства вам придётся двигаться со скоростью 90 миль в час (145 км/ч), только чтобы видеть конец этого ряда". Чтение остаётся самым популярным занятием в мире, и в этой статье представлены одни из самых интересных фактов про книги: от самой большой в мире библиотеки до происхождения термина "книжный червь".



10. Библиофобия

9. Самая дорогая книга

8. Самый высокий библиотечный штраф

7. Библиосмия

6. Рекорд по удержанию книги на голове

5. Первая книга, напечатанная на пишущей машинке

4. Самая большая библиотека в мире

3. Самый длинный роман

2. Книжный червь

1. Самая популярная книга