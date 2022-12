Захватывающие факты про книги

Исследования показывают, что просмотр телевизора может снизить IQ, в то время как чтение помогает снять стресс, улучшает память и даже предотвращает развитие болезни Альцгеймера. В своей книге "Краткие ответы на большие вопросы" (Brief Answers to the Big Questions) (2018) Стивен Хокинг утверждает: "Если ставить в ряд все новые издаваемые книги, то при нынешнем темпе издательства вам придётся двигаться со скоростью 90 миль в час (145 км/ч), только чтобы видеть конец этого ряда". Чтение остаётся самым популярным занятием в мире, и в этой статье представлены одни из самых интересных фактов про книги: от самой большой в мире библиотеки до происхождения термина "книжный червь".



10. Библиофобия

9. Самая дорогая книга

8. Самый высокий библиотечный штраф

7. Библиосмия

6. Рекорд по удержанию книги на голове

5. Первая книга, напечатанная на пишущей машинке

4. Самая большая библиотека в мире

3. Самый длинный роман

2. Книжный червь

1. Самая популярная книга

фото: listverse.comМногие люди могут считать чтение одним из своих любимых занятий, но библиофобия — это редкая боязнь книг и чтения. Кто-то может бояться истории самой книги, держать в руках книгу или даже просто находиться в библиотеке. Они также могут бояться читать вслух, а возможные симптомы этой фобии включают в себя дрожание, повышенную потливость или даже плач. Школьники могут даже пропускать занятия, чтобы уберечь себя от этого риска. Лечение может быть сложным, если основная причина фобии не установлена. Возможно, кого-то в детстве заставляли читать всё время или у человека были проблемы с умением читать, и ему было трудно читать вслух. Подвидами этой боязни бывают "мифофобия" (страх ложных утверждений) и "метрофобия" (боязнь поэзии). Существует ещё такая вещь, как абиблиофобия, которая на самом деле означает полную противоположность: это редко встречающийся страх отсутствия чего-то почитать.фото: listverse.com В 1994 году Билл Гейтс купил Лестерский кодекс Леонардо да Винчи за 30,8 млн долларов США, сделав её самой дорогой книгой из всех когда-либо купленных. Приобретённая в 1700-х годах графом Лестером, эта книга впоследствии была названа в его честь. Она была продана одному коллекционеру предметов искусства в 1980-м году. Позже Билл Гейтс решил, что хочет иметь её в своей коллекции. Будучи большим поклонником Леонардо да Винчи, Белл Гейтс заявляет: "Даже несмотря на век бесплатных статей Википедии и YouTube-видео, когда удовлетворить свою любознательность легче, чем когда-либо, нам может напомнить о чудесах современной жизни человек, живший 500 лет назад". После того, как книга была приобретена, каждая её страница была отсканирована для создания цифровой версии Лестерского кодекса. Чтобы показать эту книгу всем желающим, он даже сделал обои и экранную заставку с изображениями из Лестерского кодекса частью операционной системы Windows 98 и Windows ME.фото: listverse.com Хотя Эмили Каннеллос-Симмс (Emily Cannellos-Simms) была не единственной, кто брал книгу "Дни и деяния", 2 июня 2020 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой библиотечный штраф из когда-либо оплаченных. Этот штраф составил более 345 долларов США. "Дни и деяния" (Days and Deeds) — это книга детских стихов, которая должна была быть возвращена в Публичную библиотеку Кьюани (Kewanee Public Library) в штате Иллинойс 19 апреля 1955 года. В тот день, когда книгу не вернули, стали начисляться пени по 2 цента за каждый день просрочки. Самой библиотеке — 145 лет. Она открылась в 1875 году, и её первое название — Библиотечная ассоциация Кьюани (Kewanee Library Association). Если бы книгу взяли и не вернули тогда, когда она была ещё открыта, то штраф мог составить более 1000 долларов США.фото: listverse.com "Библиосмия" — это реальный термин, который обозначает эффект, оказываемый запахом книги на ноздри. Некоторые люди считают, что это важная составляющая чтения, и не могут себе представить чтение электронных книг. Автор Рэй Брэдбери уверен, что "у электронных книг нет будущего, потому что это не книги. Электронные книги пахнут, как сгоревшее топливо". Действия его книги "451 градус по Фаренгейту" (1953) происходят в антиутопическом обществе, где сжигание книг рассматривается как способ регулирования опасных, революционных или неудачных идей. Запах, который мы ассоциируем с книгами, вызван химическим распадом соединений в бумаге. Это происходит и по прошествии длительного времени , при этом запах продолжает усиливаться. Многие люди чувствуют, что чем старее книга, тем лучше она пахнет. Для многих каждая книга имеет свой запах, свидетельствующий об оригинальности. Опрос, проведённый в 2015 году изданием Reading Habits ("Читательские привычки"), выявил, что всего 10% респондентов предпочитают электронные книги обычным, в то время как 71% респондентов вообще никогда не пользовались электронной книгой.фото: listverse.com Ещё один экстраординарный мировой рекорд Гиннесса — за наибольшее количество человек в одном месте, удерживающих книги на голове. Эта идея в 2012 году пришла 11-летней Эшли Джеймс (Ashley James). Она сказала, что её целью было "повысить уровень грамотности среди детей коренного населения Австралии и сделать что-то практическое для обеспечения книгами общин, которые в этом нуждаются. К счастью, мероприятие получилось весёлым и вдохновило учащихся на будущие благотворительные стремления". 998 учениц и преподавателей средней школы для девочек Колледж Монте Сант Анджело Мерси (Monte Sant’ Angelo Mercy College) в Северном Сиднее решили на один день приостановить чтение своих книг и вместо этого удерживать их на голове. После того, как девушки прошли с книгами на головах 5 метров, был побит предыдущий рекорд, установленный на Филиппинах в 2008 году, в котором приняли участие 939 человек. Книги, которые использовались для достижения нового рекорда, были отправлены детям Северной Территории, детскому дому в Кении и школе в Танзании.фото: listverse.com Историки согласны с тем, что "Жизнь на Миссисипи" (Life on the Mississippi) (1882) Марка Твена была первой машинописной рукописью, отправленной издателю. В своей автобиографии Марк Твен гордится не только тем, что он "был первым человеком в мире, у которого дома появился телефон", но также и тем, что он "был первым человеком в мире, который применил в литературе печатную машинку". В своей книге Марк Твен случайно отсылает к "Приключениям Тома Сойера", как к первой опубликованной книге, и именно эта книга часто упоминается в списках фактов. Дэррил Рер ( Darryl Rehr), историк пишущей машинки, подтверждает, что книга "Жизнь на Миссисипи", написанная на машинке Remington No. 2, была действительно первой. 27-летняя Келли Симмс (Kelly Simms) недавно нашла первое издание этого романа в комиссионном магазине и купила его за 5 долларов. Выяснилось, что эта книга стоит более 3.000 долларов, но Келли дала понять, что не продаст книгу ни за какие деньги: "Ценность этой книги — разговор интересный, но в конечном счёте не имеющий значения. Её ценность лично для меня в её возрасте и в моём удовольствии открывать её".фото: listverse.com Библиотека Конгресса (Library of Congress), расположенная в Вашингтоне, США, является крупнейшей библиотекой в мире. Она была основана в 1800 году после того, как новое национальное правительство переехало из Филадельфии в Вашингтон. Согласно акту Конгресса, одобренного президентом Джоном Адамсом, было выделено 5.000 долларов на приобретение книг для нужд Конгресса. Однако в 1814 году здание Капитолия сгорело дотла. В этом здании находилась библиотека, и её основная коллекция, состоящая из 3.000 томов, была уничтожена. В 1815 году Конгресс приобрёл личную библиотеку Томаса Джефферсона, состоящую из 6.487 книг. Сегодня библиотека представляет собой три здания, соединённых подземными переходами: Здание Томаса Джефферсона, Здание Джона Адамса и Здание мемориала Джеймса Мэдисона. Общая длина книжных полок в библиотеке, хранящей более 38 миллионов книг, составляет 745 миль (почти 1200 км). Каждый рабочий день к этой коллекции добавляется приблизительно 10.000 предметов, а книги можно читать на 470 языках мира.фото: listverse.com "В поисках утраченного времени" (À la recherche du temps perdu) — роман, написанный французским писателем Марселем Прустом. Он был опубликован в 7 томах, изданных в период с 1913 по 1927 год. Это история собственной жизни автора и общества, в котором он жил, изображающая его человеком, ищущим смысл и цель собственной жизни. Она пытается побудить читателей ценить жизнь, пока она у них есть. Семь томов этого романа содержат 1.267.069 слов, что предполагает, что приблизительное количество используемых символов составляет 9.609.000 (считая пробелы за символы). Это в два раза больше, чем количество слов в "Войне и мире".фото: listverse.com Теперь применяемое к человеку, который любит книги и всё своё время проводит за чтением, выражение "книжный червь" происходит от просторечного названия насекомого, портящего книги. Точильщик хлебный и жук табачный — это одни из тех насекомых, которым нравится питаться не только клеем переплётов, но и самим переплётом, а также страницами книг. Определённые виды моли (такой как семенная моль) тоже упоминаются как книжные черви, однако на самом деле не существует моли, которая могла бы проедать страницы. Сначала назвать кого-то книжным червём было оскорблением. Это означало, что человека считают эгоистичным и что он слишком много читает вместо того, чтобы общаться с другими людьми. Сегодня же книжным червём называют людей, которые любят читать, и сейчас это название не несёт никакой обидной смысловой нагрузки.фото: listverse.com Хотя подсчитать точное количество проданных экземпляров не представляется возможным, Библия остаётся самой продаваемой книгой всех времён. Опрос, проведённый Библейским обществом, определил, что между 1815 и 1975 годами было продано боле 2,5 млрд экземпляров. С тех пор это количество, предположительно, удвоилось. Хотя Библия впервые была издана в 1450-х годах, "Гарри Поттер и философский камень" (первая книга из серии романов про Гарри Поттера) была впервые издана в 1997 году, а к январю 2020 года серия романов уже была продана тиражом более 500 млн экземпляров. Серия переведена на 80 различных языков, а первая книга из серии остаётся одной из самых популярных романов из когда-либо опубликованных. Библия может быть запрещена в 52 странах, но это не помешало ей стать самой популярной книгой всех времён.