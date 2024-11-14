Практика харакири: ритуальное самоубийство и дело чести самурая

Японское ритуальное самоубийство.
Харакири было привилегией самураев, которые очень гордились, что могут свободно распоряжаться собственной жизнью, подчёркивая этим страшным обрядом презрение к смерти. В дословном переводе с японского харакири означает "резать живот" (от "хара" - живот и "киру" - резать).
Сэппуку или харакири является формой японского ритуального самоубийства. Первоначально эта практика была предусмотрена бусидо - кодексом чести самураев. Сэппуку использовали либо добровольно самураи, которые хотели умереть с честью, а не попасть в руки своих врагов (и, вероятно, подвергнуться пыткам), либо также это была форма смертной казни для самураев, которые совершили тяжкие преступления или чем-то опозорили себя. Торжественная церемония являлась частью более сложного ритуала, который обычно проводился перед зрителями, и состояла из погружения короткого клинка (обычно танто) в брюшную полость и рассечения им живота поперек.
Древний свиток с описанием сэппуку./фото: thevintagenews.com
Первый зарегистрированный акт харакири был совершен даймё из рода Минамото по имени Ёримаса во время битвы при Удзи в 1180 году. Сэппуку в конечном счете стал ключевой частью бусидо, кодекса воинов-самураев; он использовался воинами, чтобы избежать попадания в руки врага, чтобы избежать стыда илои избежать возможных пыток. Самураям также могли приказать сделать харакири их даймё (феодалы). Наиболее распространенной формой сэппуку для мужчин было вскрывание живота поперек с помощью короткого клинка, после чего его помощник обрывал страдания самурая путем обезглавливания или рассечения позвоночника.
Самурай готовится к харакири./фото: thevintagenews.com
Стоит отметить, что основным смыслом этого акта было восстановить или защитить свою честь, поэтому воина, который совершал подобное самоубийство, никогда не обезглавливали полностью, а "только наполовину". Тем, кто не принадлежал к касте самураев, нельзя было делать харакири. Да и самурай почти всегда мог осуществить сэппуку только с разрешения своего господина.
Самурай собирается выполнить сэппуку./фото: thevintagenews.com
Иногда даймё приказывал выполнить харакири в качестве гарантий мирного соглашения. Это ослабляло поверженный клан, и его сопротивление фактически прекращалось. Легендарный собиратель японских земель Тоётоми Хидэёси использовал самоубийство врага таким образом несколько раз, причем наиболее драматичным из них фактически закончилась крупная династия даймё. Когда правящий род Ходзё потерпел поражение в битве при Одавара в 1590 году, Хидэёси настоял на самоубийстве даймё Ходзё Удзимаса и изгнании его сына Ходзё Удзинао. Этим ритуальным самоубийством был положен конец самой могущественной семье даймё в восточной части Японии.
Танто, который был подготовлен для сэппуку./фото: thevintagenews.com
До тех пор, пока эта практика не стала более стандартизированной в XVII веке, ритуал сэппуку был менее формализованным. Например, в XII-XIII веках военачальник Минамото-но Ёримаса совершил харакири гораздо более болезненным способом. Тогда было принято сводить счеты с жизнь путем погружения тачи (длинного меча), вакидзаши (короткого меча) или танто (ножа) в кишечник и последующего вспарывания желудка в горизонтальном направлении. В отсутствие кайсяку (помощника) самурай сам вынимал лезвие из своего живота и закалывал себя им же в горло, или падал (из положения стоя) на лезвие, вкопанное напротив в землю напротив его сердца.
Солдат совершает харакири после капитуляции Японии./фото: thevintagenews.com
Во время периода Эдо (1600-1867) проведение харакири стало подробно разработанным ритуалом. Как правило, его проводили перед зрителями (если это было спланированное сэппуку), а не на поле боя. Самурай омывал тело, одевался в белые одежды и вкушал свои любимые блюда. Когда он заканчивал, то ему подавали нож и ткань. Воин клал меч лезвием к себе, садился на эту специальную ткань и готовился к смерти (обычно он в это время писал стихотворение о смерти).
Божественный ветер./фото: suffra.com
Помощник кайсяку при этом становился рядом с самураем, который выпивал чашечку саке, распахивал свое кимоно, и брал в руки танто (нож) или вакидзаши (короткий меч), оборачивал его лезвием частью ткани, чтобы оно не порезало руки и погружал себе в живот, делая после этого разрез слева направо. После этого кайсяку обезглавливал самурая, причем он делал это так, чтобы голова частично осталась на плечах, а не отрубал ее полностью. Из-за подобного условия и точности, необходимой для нее, помощник должен был быть опытным фехтовальщиком.
Самурай, совершающий харакири - ритуальное самоубийство./фото: thevintagenews.com
Сэппуку в конце концов превратился из самоубийства на поле боя и обычной практики в военное время в сложный придворный ритуал. Помощник кайсяку не всегда был другом самурая. Если побежденный воин сражался достойно и хорошо, то противник, который хотел почтить его храбрость, добровольно становился помощником при самоубийстве этого воина.
Сэппуку в ритуальной одежде с помощниками./фото: thevintagenews.com
В феодальные времена существовала специализированная форма сэппуку, известная как канши ("смерть от понимания"), в которой люди совершали самоубийство в знак протеста против решения своего лорда. При этом самурай делал один глубокий горизонтальный разрез живота, а затем быстро перевязывал рану. После этого данный человек представал перед своим господином с речью, в которой он объявлял протест против действий даймё. В конце речи самурай сдергивал повязку со своей смертельной раны. Это не следует путать с фунши (смерти от негодования), которое являлось самоубийством в знак протеста против действий государства.
Харакири./фото: humus.dreamwidth.org
Некоторые самураи выполняли значительно более болезненную форму сэппуку, известную как "дзюмондзи гири" ("крестообразный разрез"), при котором не присутствовал кайсяку, который мог положить быстрый конец страданиям самурая. Помимо горизонтального разреза живота, самурай также делал второй и более болезненный вертикальный разрез. Самурай, исполняющий "дзюмондзи гири", должен был стоически переносить свои страдания до тех пор, пока не истечет кровью.
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